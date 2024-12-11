ÃÎÇ° ·ÄÁª¼ê¡¢Ç»Ìî ¸ø¿ÍÁª¼ê £²£°£²£´£Ê¥êー¥°¥Ù¥¹¥È¥¤¥ì¥Ö¥ó¼õ¾Þ
12·î10Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿£²£°£²£´£Ê¥êー¥°¥¢¥¦¥©ー¥º¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÃÎÇ° ·ÄÁª¼ê¤ÈÇ»Ìî ¸ø¿ÍÁª¼ê¤¬¥Ù¥¹¥È¥¤¥ì¥Ö¥ó¤ò¼õ¾Þ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÃÎÇ° ·ÄÁª¼ê 2024¥·ー¥º¥ó½Ð¾ìµÏ¿
ÌÀ¼£°ÂÅÄ£Ê£±¥êー¥°¡§33»î¹ç½Ð¾ì3ÆÀÅÀ
£Ê¥êー¥°YBC¥ë¥ô¥¡¥ó¥«¥Ã¥×¡§1»î¹ç½Ð¾ì1ÆÀÅÀ
Å·¹ÄÇÕ¡§3»î¹ç½Ð¾ì
ÃÎÇ°Áª¼ê ¼õ¾Þ¥³¥á¥ó¥È
¡ÖÀµÄ¾¡¢¥Ù¥¹¥È¥¤¥ì¥Ö¥ó¤ËÁª¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È¤ÏÁ´¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£º£¥·ー¥º¥ó¤Ï¼«Ê¬¤Î¥Ç¥å¥¨¥ë¿ô¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Ä¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢¥Áー¥à¤Ø¤Î¹×¸¥ÅÙ¤¬¿ô»ú¤ËÉ½¤ì¤Æ´ò¤·¤¯»×¤¦¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¼«¿®¤ò¿¼¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¥È¥í¥Õ¥£ー¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿»þ¤ÏÁÇÄ¾¤Ë´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÀµÄ¾¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤ÈÀ®Ä¹¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢Íè¥·ー¥º¥ó¤³¤½¤Ï¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥Áー¥à¤ò¾¡¤¿¤»¤é¤ì¤ëÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
[Æ°²è1: https://www.youtube.com/watch?v=VXIE3Oroap8 ]
Ç»Ìî ¸ø¿ÍÁª¼ê 2024¥·ー¥º¥ó½Ð¾ìµÏ¿
ÌÀ¼£°ÂÅÄ£Ê£±¥êー¥°¡§31»î¹ç½Ð¾ì9ÆÀÅÀ
£Ê¥êー¥°YBC¥ë¥ô¥¡¥ó¥«¥Ã¥×¡§1»î¹ç½Ð¾ì
Å·¹ÄÇÕ¡§4»î¹ç½Ð¾ì
Ç»ÌîÁª¼ê ¼õ¾Þ¥³¥á¥ó¥È
¡Ö¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÁÇÀ²¤é¤·¤¤¾Þ¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤È¤Æ¤â¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾®¤µ¤¤º¢¤«¤éÆ´¤ì¤Æ¤¤¤¿£Ê¥êー¥°¤È¤¤¤¦ÉñÂæ¤Ç¡¢º£¥·ー¥º¥ó¤Î¥Ù¥¹¥È¥¤¥ì¥Ö¥ó¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢ËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¾Þ¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Ç²¿¤«¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¡¢¼þ¤ê¤ÎÊý¡¹¤Î¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥µ¥Ýー¥È¤Î¤ª¤«¤²¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿³§¤µ¤ó¤Ë´¶¼Õ¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£Íè¥·ー¥º¥ó¤Ï¼«Ê¬¤¬¥Áー¥à¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ê¡¢¥¯¥é¥Ö¤¬Íß¤·¤Æ¤¤¤ë¥¿¥¤¥È¥ë³ÍÆÀ¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×
[Æ°²è2: https://www.youtube.com/watch?v=KPgf1bpYX2s ]
¤Þ¤¿¡¢°ÂÀ¾¹¬µ±Áª¼ê¤¬£²£°£²£´£Ê¥êー¥°¥Õ¥§¥¢¥×¥ìー¸Ä¿Í¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡¢ÎëÌÚÍ¥ËáÁª¼ê¤¬£²£°£²£´£Ê¥êー¥°Í¥½¨Áª¼ê¾Þ¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢ÃÎÇ°Áª¼ê¤ÈÇ»ÌîÁª¼ê¤Î¥Ù¥¹¥È¥¤¥ì¥Ö¥ó¤Ê¤é¤Ó¤Ë°ÂÀ¾Áª¼ê¤Î¥Õ¥§¥¢¥×¥ìー¸Ä¿Í¾Þ¼õ¾ÞµÇ°¥°¥Ã¥º¤ò12·î11Æü¡Ê¿å¡Ë¤è¤ê¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤ÇÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
J¥êー¥°¥¢¥¦¥©ー¥ºÆÃÀß¥µ¥¤¥È :
https://www.jleague.jp/awards/