予測不能の展開が待ち受ける美少女ホラーゲーム 『MiSide : ミサイド』製品版が12月11日(水)、遂に販売開始！

松竹株式会社

■製品版では様々な個性豊かなミタちゃんと出会い、予測不能で怒涛の展開が待ち受ける!

無料体験版がSteamで2023年に公開され話題となった美少女ルックの3Dホラーアドベンチャーゲーム『MiSide : ミサイド』の製品版が遂に2024年12月11日(日本時間)発売されました。本作は、まるでアニメの世界から飛び出してきたような美少女ヒロイン「ミタ」との交流を楽しむ恋愛ゲーム──と思いきや、想定外の展開に主人公が巻き込まれていき、美少女ゲームならではの個性豊かなタイプの「ミタ」たちと出会い、翻弄されながら、時には癒され、そして物語の核心に迫っていく…怒涛のホラー展開と思いもよらぬ衝撃ストーリーが息をつく間もなく次々に襲い来る意欲作になっています。また、ウィッシュリスト登録者数が15万人を突破しましたことをお知らせいたします。

※本ゲームにはホラー要素(ゴア表現あり)が含まれます。心臓の弱い方はご注意ください。

■話題の新人声優・花岩香奈さんが1人で9役を演じる!?

製品版では様々な個性を持った美少女ヒロインたちが登場します。花岩さんはその中でも、主人公と

出会いストーリーの中で重要な役割を果たすキャラクター9役を見事な塩梅で演じ分けています。

魅力的な声をもつヒロインたちとの交流をぜひお楽しみください。

そして、このたび、製品版を遊んでもらうプレイヤーに向けたメッセージを花岩香奈さんから頂きました。

「たくさんのミタちゃんが出てくるのですが、一人ひとり大切に演じさせていただきました。色々なミタちゃんと向き合う中で、色々なミタちゃんが愛情をくれるのでそこも受け取って楽しんでいただけたらと思います。」

■販売開始を記念して、日本公式Xでは声優サイン入りチェキプレゼントキャンペーンを実施!

【ミタ役:花岩香奈】 声優サイン入りチェキプレゼントキャンペーン

『MiSide : ミサイド』の製品版の販売開始を記念して、ミタ役の声優:花岩香奈さんの直筆サイン入り

チェキが抽選で3名様に当たるプレゼントキャンペーンを実施します。

応募方法:

1) 『MiSide : ミサイド』日本語公式X(@MiSide_Japan)のアカウントをフォロー

2)キャンペーン投稿をリポスト+いいねで応募完了

応募締切:2025年1月8日23時59分まで

■動画投稿ガイドライン公開中(日本版)

本作の動画投稿ガイドラインを公開中です。本ガイドラインに従うことにより、どなたでも本ゲームのプレイ動画や実況動画の投稿ができます。詳細は、日本語公式Xのガイドラインをご確認ください。

■ゲーム概要

【タイトル】 『MiSide : ミサイド』

【リリース時期】2024年12月11日13時(日本時間)

【対応プラットフォーム】PC(Steam)

https://store.steampowered.com/app/2527500/MiSide/?l=japanese

【価格】1,700円 →ローンチセール期間中 10%OFF 1,530円

【プレイ人数】1名

【ディベロッパー】AIHASTO

【パブリッシャー】IndieArk , Shochiku(Japan)

【日本語公式X】https://x.com/MiSide_Japan

【Discord】https://discord.com/invite/t5DPaByyYv

(C) Aihasto, 2024. All rights reserved. Licensed to & published by IndieArk.

Licensed to & published by Shochiku Co.,Ltd. in Japan.