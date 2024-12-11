【12/22開催】親子で参加！京阪神の学生限定クリスマス大抽選会｜ワークショップ＆インタビュー参加者募集
株式会社アドリブワークス
■対象
最大40組（定員に達し次第終了）
https://forms.gle/op3rFhtQtazMc6Lw5
抽選会までの流れ
■モニター会場
norosi.kobe（ノロシ ドット コウベ） ２F
兵庫県神戸市中央区北長狭通三丁目5-10
※JR元町駅 東改札口徒歩２分
※専用駐車場がないため、お車でお越しの方は、お近くのコインパーキングをご利用下さい。
アイデア段階からチャレンジできる官民連携スタートアップスタジオ「norosi（ノロシ）」などを運営する株式会社アドリブワークス（所在地：兵庫県神戸市、代表取締役：山岡 健人）は、この度新サービス開発のモニターとしてご協力いただける方を募集します。
■対象
小学校5年生、6年生、中学生、高校生、高専生とその保護者
必ず保護者の方とお子様は一緒にご参加ください。
最大40組（定員に達し次第終了）
■時間
9:30～18:30 １組30分枠（完全予約制）
※詳しくは申込みフォームをご覧ください。
https://forms.gle/op3rFhtQtazMc6Lw5
■当日の流れ（所要時間30分）
・当日の流れの説明
・カードを作った簡単なアイデアワークショップ
・インタビュー（新サービス開発を目的としたインタビューであり、勧誘ではございません）
・抽選会（お子様1名、保護者1名が抽選会にご参加頂けます）
抽選会までの流れ
■モニター会場
norosi.kobe（ノロシ ドット コウベ） ２F
兵庫県神戸市中央区北長狭通三丁目5-10
※JR元町駅 東改札口徒歩２分
※専用駐車場がないため、お車でお越しの方は、お近くのコインパーキングをご利用下さい。