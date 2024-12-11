¡Ú1Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤ëÌó300ÅÀ¤Î¼Ì¿¿¡ÛÂè65²ó 2024Ç¯ÊóÆ»¼Ì¿¿Å¸¤òÆüËÜ¶¶»°±ÛËÜÅ¹¤Ç³«ºÅÃæ¡¢ËÜÇ¯¤Ï¶äºÂ»°±Û¤Ç¤â½é³«ºÅ
¡Ö¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤¬³«Ëë¡×¥Ñ¥ê¸ÞÎØ³«²ñ¼°¤Ç¡¢¥»ー¥ÌÀî¤òÁ¥¤Ç¥Ñ¥ìー¥É¤¹¤ëÆüËÜÁª¼êÃÄ¡£(7·î26Æü¡§¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥Ñ¥ê¡¿¶¦Æ±ÄÌ¿®)
¡ØÂè65²ó 2024Ç¯ÊóÆ»¼Ì¿¿Å¸¡Ù
¢¡12·î11Æü(¿å)～2£²Æü(Æü) ¸áÁ°10»þ～¸á¸å7»þ¡ÚºÇ½ªÆü ¸á¸å6»þ½ªÎ»¡Û
²ñ¾ì¡§ÆüËÜ¶¶»°±ÛËÜÅ¹ ËÜ´Û7³¬ ºÅÊª²ñ¾ì ¡ÚÆþ¾ìÌµÎÁ¡Û
¢¡12·î27Æü(¶â)～2025Ç¯1·î6Æü(·î)¡Ì¸µÆü¤ò½ü¤¯¡Í¸áÁ°10»þ～¸á¸å8»þ¡ÚºÇ½ªÆü ¸á¸å6»þ½ªÎ»¡Û¢¨Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Ï±Ä¶È»þ´Ö¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¾Ü¤·¤¯¤ÏHP¤Ç¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²ñ¾ì¡§¶äºÂ»°±Û ¿·´Û7³¬ ºÅÊª²ñ¾ì¡ÚÆþ¾ìÌµÎÁ¡Û
¢¨2025Ç¯1·î1Æü¡Ê¿å¡¦½Ë¡Ë¤ÏÅ¹ÊÞµÙ¶ÈÆü¡£
¼çºÅ¡§Åìµþ¼Ì¿¿µ¼Ô¶¨²ñ¡¡¸å±ç¡§°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜ¿·Ê¹¶¨²ñ¡¢¸ø±×ºâÃÄË¡¿ÍÆüËÜ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯°Ñ°÷²ñ¡¢¸ø±×ºâÃÄË¡¿ÍÆüËÜ¥Ñ¥é¥¹¥Ýー¥Ä¶¨²ñÆüËÜ¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯°Ñ°÷²ñ¡¡¶¨»¿¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Ë¥³¥ó¥¤¥áー¥¸¥ó¥°¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¢¥¥ä¥Î¥ó¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¡¢¥½¥Ëー¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°³ô¼°²ñ¼Ò¡¢³ô¼°²ñ¼Ò»³ÅÄ¾¦²ñ
Ç®¶¸¡¢¶½Ê³¡¢´¶Æ°¡Ä¡£¿´¤òÍÉ¤µ¤Ö¤ë°ìËç¤¬¤¢¤ë¡£
¡ÖÂçÃ«¤È¥Ç¥³¥Ô¥ó¡×ÊÆÂç¥êー¥°¡¢¥ª¥ê¥ªー¥ë¥ºÀï¤Ç¡Ö»Ïµå¼°¡×¤òÌ³¤á¤¿°¦¸¤¥Ç¥³¥Ô¥ó¤È¡Ö¥Ï¥¤¥¿¥Ã¥Á¡×¤¹¤ë¥É¥¸¥ãー¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿¡Ê8·î28Æü¡§ÊÆ¹ñ¡¦¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¿»þ»öÄÌ¿®¡Ë
¡¡2024Ç¯¤Î½ÐÍè»ö¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡ÖÊóÆ»¼Ì¿¿Å¸¡×¡£º£Ç¯¤Ï¡¢¸µÆü¤ËÀÐÀî¸©Ç½ÅÐÈ¾Åç¤òºÇÂç¿ÌÅÙ7¤ÎÃÏ¿Ì¤¬½±¤¤¡¢Íâ2Æü¤Ë¤Ï±©ÅÄ¶õ¹Á¤Ç³¤ÊÝµ¡¤¬JALµ¡¤Ë¾×ÆÍ¤·±ê¾å¤¹¤ë»ö¸Î¤â¤¢¤ê¡¢ÄË¤Þ¤·¤¤Ç¯ÌÀ¤±¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£µ¤¸õÊÑÆ°¤Î±Æ¶Á¤«¡¢¤³¤Î²Æ¤Ï³ÆÃÏ¤ÇÌÔ½ëÆü¤ÎºÇÂ¿µÏ¿¤ò¹¹¿·¤·¤Þ¤·¤¿¡£20Ç¯¤Ö¤ê¤Î¿·»æÊ¾È¯¹Ô¤Ï¡¢·ÐºÑ³èÆ°¤ËÊÑ²½¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ç¤Î¶â¥á¥À¥ë20¸Ä¤Ï¡¢³¤³°Âç²ñ¤ÇºÇÂ¿µÏ¿¡£¥Ñ¥ê¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ç¤â¡¢Á°²óÅìµþÂç²ñ¤Î13¸Ä¤ò¾å²ó¤ë¶â¥á¥À¥ë14¸Ä¤È¡¢ÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤Î³èÌö¤¬ÆüËÜÃæ¤òÊ¨¤«¤»¡¢Âç¤¤¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥É¥¸¥ãー¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤Ï¡¢Âç¥êー¥°½é¤Î¡Ö£µ£°-£µ£°¡×¤òÃ£À®¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥á¥¸¥ãーµÏ¿¤ò¼¡¡¹¤ÈÅÉ¤êÂØ¤¨ÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Å·¹Ä¹Ä¹¡Î¾ÊÅ²¼¤Î±Ñ¹ñ¤Ø¤Î¸ø¼°¤´Ë¬Ìä¤â¤¢¤ê¡¢²Ú¤ä¤«¤Ê¼Ì¿¿¤ò¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÜÅ¸¤Ï¡¢Åìµþ¼Ì¿¿µ¼Ô¶¨²ñ¤Ë²ÃÌÁ¤¹¤ë¿·Ê¹¡¢ÄÌ¿®¡¢ÊüÁ÷¡ÊNHK¡Ë34¼Ò¤Î¼Ì¿¿µ¼Ô¤¬»£±Æ¤·¤¿ÊóÆ»¼Ì¿¿Å¸¤Ç¡¢À¯¼£¡¢·ÐºÑ¡¢¼Ò²ñ¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¡¢·ÝÇ½¤Ê¤ÉÉý¹¤¤Ê¬Ìî¤«¤éÁª¤ê¤¹¤°¤ê¤ÎÌó300ÅÀ¤òÅ¸¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼Ì¿¿¤È¶¦¤Ë1Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡
¡Ö¥Á¥ãー¥ë¥º¹ñ²¦¡¢¥«¥ß¥é²¦ÈÞ¤ÈµÇ°»£±Æ¡×
¥Ð¥Ã¥¥ó¥¬¥àµÜÅÂ¤Ç¤ÎÈÕ»Á²ñ¤òÁ°¤Ë¥Á¥ãー¥ë¥º¹ñ²¦¡¢¥«¥ß¥é²¦ÈÞ¤ÈµÇ°»£±Æ¤ËÎ×¤Þ¤ì¤ëÅ·¹Ä¡¢¹Ä¹¡Î¾ÊÅ²¼¡£
(6·î25Æü¡§±Ñ¹ñ¡¦¥í¥ó¥É¥ó¡¿ÆÉÇä¿·Ê¹)
¡¡
¡ÖÎ¦¾å½÷»Ò¤ä¤êÅê¤² ¥«¥¹¥Æ¥é¤ò¿©¤Ù¤ëËÌ¸ý¡×
Î¦¾å½÷»Ò¤ä¤êÅê¤²·è¾¡¤Ç¶¥µ»¤Î¹ç´Ö¤Ë¥«¥¹¥Æ¥é¤ò¿©¤Ù¤ëËÌ¸ý¿º¹á¡£
(8·î10Æü¡§¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥Ñ¥ê¹Ù³°¡¿¶¦Æ±ÄÌ¿®)
¡¡
¡ÖÈÖÄ¹26Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥Ï¥Þ¥¹¥¿¤Î´¿´î¡×
¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤È¤ÎÆüËÜ¥·¥êー¥º¤òÀ©¤·¤Æ¡¢¥Ê¥¤¥ó¤ËÆ¹¾å¤²¤µ¤ì¤ëDeNA¡¦»°±ºÂçÊå´ÆÆÄ¡£Á°²ó1998Ç¯Í¥¾¡»þ¤Ï¼çÎÏÅê¼ê¤À¤Ã¤¿Æ±´ÆÆÄ¤¬¥Ê¥¤¥ó¤Î¼ê¤Ç5ÅÙÃè¤ËÉñ¤Ã¤¿¡£
(11·î3Æü¡§²£ÉÍ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡¿¥¹¥Ýー¥Ä¥Ë¥Ã¥Ý¥ó)
½ä²ó¾ðÊó
2025Ç¯1·î11Æü¡ÊÅÚ¡Ë～£´·î20Æü¡ÊÆü¡Ë[·îÍËÆü µÙ´Û¡¦·îÍËÆü¤¬½ËÆü¡¢¿¶ÂØµÙÆü¤Î¾ì¹ç¤Ï¼¡¤ÎÊ¿Æü¤¬µÙ´Û]
¥Ë¥åー¥¹¥Ñー¥¯¡ÊÆüËÜ¿·Ê¹ÇîÊª´Û¡Ë¡Ê²£ÉÍ»Ô¡Ë¡ÎÆþ´ÛÎÁ¡§°ìÈÌ400±ß¡¢Âç³ØÀ¸300±ß¡¢¹â¹»À¸200±ß¡¢Ãæ³ØÀ¸°Ê²¼ÌµÎÁ¡Ï
¸áÁ°10»þ～¸á¸å5»þ(Æþ´Û¤Ï¸á¸å4»þ30Ê¬¤Þ¤Ç¡Ë
¡ÚNEWS¡Û
»°±Û°ËÀªÃ°PRÃ´Åö¤¬È¯¿®¤¹¤ë¡¢¥á¥Ç¥£¥¢´Ø·¸¼Ô¤µ¤Þ¸þ¤±¥µ¥¤¥È¤òOPEN¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡ª
¢£¥á¥Ç¥£¥¢´Ø·¸¼Ô¤µ¤Þ¸þ¤±¥µ¥¤¥È¡§https://www.isetan.mistore.jp/common/pr.html