約800社、約1800人がご来場「IWASAKI 技術展 - 未来のアタラシイをつくる -」を開催

岩崎電気株式会社「IWASAKI 技術展」会場内

岩崎電気は、12月4日、5日の2日間、品川インターシティにて、岩崎電気の過去の歴史を踏まえた、未来への取り組みと方向性、今後のサステナブルな社会へ貢献していくための基礎研究や応用研究、コンセプトなどを展示した「IWASAKI 技術展」を開催しました。

当社の持つ技術やコンセプトのご紹介とあわせて、講師をお招きしての講演会、パネルディスカッションも行い、ご来場いただいた皆さまからは貴重なご意見や、協業・パートナーシップに関する機会を沢山いただくことができました。

ご招待のお客さま、一般登録からのお客さま合わせて2日間で約800社、約1800人にご来場いただきました。

この度の展示会の成果を今後の可能性の拡大につなげ、あかりと光、新たな技術の融合で、サステナブルな社会・産業インフラを支える先進企業へと挑戦を続けてまいります。

今回の展示会では、岩崎電気が積極的に取り組んでいる新技術開発を4つのテーマで紹介しました。

未来は「やさしく」地球に優しい世界をつくる。

次世代エネルギーに関する技術研究

未来は「たのしく」光のアトラクションで、驚きと感動をつくる。

照明の演出や制御技術

未来は「ゆたかに」つながる技術で、豊かな時間をつくる。

当社技術と新技術とのコネクテッドで付加価値を創造する技術

未来は「あんしん」光と新たな技術の融合で、安心な明日をつくる。

防災・減災への提案、殺菌技術による衛生環境への提案ほか

開催概要

IWASAKI 技術展

- 未来のアタラシイをつくる -

Creating the NEW of the future

会期:2024年12月4日(水) 10時~19時、5日(木) 10時~16時

会場:品川インターシティホール(東京都港区港南2-15-4)

入場料:無料(ウェブサイトによる事前登録制)

特設サイト:IWASAKI 技術展 - 未来のアタラシイをつくる -(https://www.iwasaki.co.jp/NEWS/event/2024/cnf.html)