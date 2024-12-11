¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
CAPCOM STORE¤ÎÂç¿Íµ¤¾¦ÉÊ¡È¥«¥×¤³¤í¤ó¥·¥êー¥º¡É¤Î¿·ºî¤Ë¡ÖÂçµÕÅ¾ºÛÈ½¡×¥·¥êー¥º¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¬¿·¤¿¤ËÅÐ¾ì¡ª
³ô¼°²ñ¼Ò¥«¥×¥³¥ó[²èÁü1: https://prtimes.jp/i/13450/4756/resize/d13450-4756-d00b700e6f0709699248-0.png ]¥«¥×¥³¥ó¥¹¥È¥¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¾¦ÉÊ¤È¤·¤Æ¹¥É¾¤òÇî¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¥ªー¥ë¥«¥×¥³¥ó¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ò¤³¤í¤ó¤È¤Þ¤È¤á¤¿¿Íµ¤¥¢¥¤¥Æ¥à¡Ö¥«¥×¤³¤í¤ó¡×¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¥·¥êー¥º¤ËÂÔË¾¤Î¿·ºî¤¬ÅÐ¾ì¡ª¡¡¡ÖÂçµÕÅ¾ºÛÈ½¡×¥·¥êー¥º¤«¤é¡Ö¸æ¶×±©¼÷º»ÅÔ¡×¤È¡Ö¥¢¥¤¥ê¥¹¡¦¥ï¥È¥½¥ó¡×¤¬¿·¤¿¤ËÃç´ÖÆþ¤ê¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÆÃÄ§Åª¤Ê°áÁõ¤¬¡Ö¥«¥×¤³¤í¤ó¡×¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥Ç¥Õ¥©¥ë¥á¤ÇÉ½¸½¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥²ー¥à¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤¬¤¿¤Ã¤×¤êµÍ¤Þ¤Ã¤¿¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¤ª¼ê¤Ë¼è¤Ã¤Æ¤ª³Î¤«¤á¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡¡¢£¾¦ÉÊ¾ðÊó¡¡¡¡¥«¥×¤³¤í¤ó ¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß (¸æ¶×±©¼÷º»ÅÔ)¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡ 1,100±ß(ÀÇ¹þ)¡¡¡¡¥«¥×¤³¤í¤ó ¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß (¥¢¥¤¥ê¥¹¡¦¥ï¥È¥½¥ó)¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 1,100±ß(ÀÇ¹þ)¢£È¯ÇäÆü¡¡¡¡2024Ç¯12·î13Æü(¶â)¢£¼è°·Å¹ÊÞ¡¡¡¡¡¦CAPCOM STORE TOKYO¡Ê¥«¥×¥³¥ó¥¹¥È¥¢¥Èー¥¥çー¡Ë¡¡¡¡¡¦CAPCOM STORE OSAKA¡Ê¥«¥×¥³¥ó¥¹¥È¥¢¥ªー¥µ¥«¡Ë¡¡¡¡¡¦CAPCOM STORE¡õCAFE UMEDA¡Ê¥«¥×¥³¥ó¥¹¥È¥¢¡õ¥«¥Õ¥§¥¦¥á¥À¡Ë¡¡¡¡¡¦CAPCOM STORE ANNEX¡Ê¥«¥×¥³¥ó¥¹¥È¥¢ ¥¢¥Í¥Ã¥¯¥¹¡Ë¥«¥×¥³¥ó¥¹¥È¥¢¤Ç¤Ï¡ÖÂçµÕÅ¾ºÛÈ½¡×¥·¥êー¥º¾¦ÉÊ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¤½¤ÎÂ¾¤Ë¤âÂ¿¤¯¤Î¥«¥×¥³¥ó¥¿¥¤¥È¥ë¾¦ÉÊ¤â¼è¤ê°·¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢À§Èó¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë°ìÅÙ¤ª±Û¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£¢£Å¹ÊÞ¤Ë¤´ÍèÅ¹¤Ç¤¤Ê¤¤Êý¤âGET¤Ç¤¤ë¤«¤â¡©¡¡¡Ö¥«¥×¥³¥ó¥Í¥Ã¥È¥¥ã¥Ã¥Á¥ãー ¥«¥×¤È¤ì¡×¤Ë¤Æ¥¢¥¤¥Æ¥à¥²¥Ã¥È¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤â¡ª¡¡[²èÁü2: https://prtimes.jp/i/13450/4756/resize/d13450-4756-9719db7bccf5a19f5f6f-1.jpg ]º£²ó¤âÂ¿¤¯¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ÎÇ®¤¤¤´Í×Ë¾¤Ë±þ¤¨¡¢¡Ö¥«¥×¥³¥ó¥Í¥Ã¥È¥¥ã¥Ã¥Á¥ãー ¥«¥×¤È¤ì¡×¤Ç¤âÅ¸³«¡ª¡¡¥«¥×¥³¥ó¥¹¥È¥¢¤Î¿Íµ¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¡¢Á´¹ñ¤É¤³¤«¤é¤Ç¤â¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¥¥ã¥Ã¥Á¥ãー¤ÇÁÀ¤¨¤ë¤Þ¤¿¤È¤Ê¤¤¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡ª¡¡[²èÁü3: https://prtimes.jp/i/13450/4756/resize/d13450-4756-c717e5f87c53aa5818f8-2.png ]¢£¾¦ÉÊ¾ðÊó¡¡¡¡¡¡¡¦¥«¥×¤³¤í¤ó ¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß(¸æ¶×±©¼÷º»ÅÔ)¡¡¡¡¡¡¡¦¥«¥×¤³¤í¤ó ¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß(¥¢¥¤¥ê¥¹¡¦¥ï¥È¥½¥ó)¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨¥«¥×¥³¥ó¥¹¥È¥¢¤ÇÈÎÇä¤¹¤ë¤â¤Î¤ÈÆ±ÍÍ¤Î¾¦ÉÊ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¢£Å¸³«³«»ÏÆü¡¡¡¡¡¡2024Ç¯12·î14Æü(ÅÚ)0»þ～¡ÚÃí°Õ»ö¹à¡Û¢¨¾¦ÉÊ²èÁü¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¤Î¾¦ÉÊ¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¢¨È¯ÇäÆü¤ÏÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¢¨ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¸åÆü¥¤¥Ù¥ó¥È¡¢Å¹ÊÞ¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢Åù¤ÇÈÎÇä¤Î²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¢£¡Ø¥«¥×¤³¤í¤ó¡Ù¤È¤Ï¡©¢£[²èÁü4: https://prtimes.jp/i/13450/4756/resize/d13450-4756-33d4541478af5ae0a916-3.jpg ]¡Ø¥«¥×¤³¤í¤ó¡Ù¤Ï¡¢¥«¥×¥³¥ó¤Î¥²ー¥à¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¿¤Á¤ò¼ê¤Î¤Ò¤é¥µ¥¤¥º¤Ë¤³¤í¤ó¤È¤Þ¤È¤á¤¿¥Ç¥Õ¥©¥ë¥á¥·¥êー¥º¤Ç¤¹¡£CAPCOM STORE¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¾¦ÉÊ¤È¤·¤Æ¡¢¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¤äBIG¥µ¥¤¥º¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¤½¤Î¤Û¤«»¨²ß¾¦ÉÊ¤âÅ¸³«¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¢£CAPCOM STORE TOKYO¡Ê¥«¥×¥³¥ó¥¹¥È¥¢¥Èー¥¥çー¡ËÅ¹ÊÞ³µÍ×¢£[²èÁü5: https://prtimes.jp/i/13450/4756/resize/d13450-4756-4bf6d57135766122588b-4.jpg ]¡¦Å¹ÊÞ¡¡¡¡¡¡¡¡¡§CAPCOM STORE TOKYO¡¡¡Ê¥«¥×¥³¥ó¥¹¥È¥¢¥Èー¥¥çー¡Ë¡¦¾ì½ê¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è±§ÅÄÀîÄ®15-1¡¡½ÂÃ«PARCO 6F¡¦¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡¡¡§https://www.capcom.co.jp/amusement/capcomstore/index.html¢£CAPCOM STORE OSAKA¡Ê¥«¥×¥³¥ó¥¹¥È¥¢¥ªー¥µ¥«¡ËÅ¹ÊÞ³µÍ×¢£[²èÁü6: https://prtimes.jp/i/13450/4756/resize/d13450-4756-fd9b182f76de8f94ccdf-5.jpg ]¡¦Å¹ÊÞ¡¡¡¡¡¡¡¡¡§CAPCOM STORE OSAKA¡¡¡Ê¥«¥×¥³¥ó¥¹¥È¥¢¥ªー¥µ¥«¡Ë¡¦¾ì½ê¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ÂçºåÉÜÂçºå»ÔÃæ±û¶è¿´ºØ¶¶¶Ú1ÃúÌÜ8-3¡¡¿´ºØ¶¶PARCO 6F¢£CAPCOM STORE¡õCAFE UMEDA¡Ê¥«¥×¥³¥ó¥¹¥È¥¢&¥«¥Õ¥§¥¦¥á¥À¡ËÅ¹ÊÞ³µÍ×¢£[²èÁü7: https://prtimes.jp/i/13450/4756/resize/d13450-4756-2ed4df7418ea6db5f58f-6.jpg ]¡¦Å¹ÊÞ¡¡¡¡¡¡¡¡¡§CAPCOM STORE¡õCAFE UMEDA¡¡¡Ê¥«¥×¥³¥ó¥¹¥È¥¢¡õ¥«¥Õ¥§¥¦¥á¥À¡Ë¡¦¾ì½ê¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ÂçºåÉÜÂçºå»ÔËÌ¶èÇßÅÄ3-1-1Âç´ÝÇßÅÄÅ¹ 13F¢£CAPCOM STORE ANNEX¡Ê¥«¥×¥³¥ó¥¹¥È¥¢ ¥¢¥Í¥Ã¥¯¥¹¡ËÅ¹ÊÞ³µÍ×¢£[²èÁü8: https://prtimes.jp/i/13450/4756/resize/d13450-4756-751747d65c48cf3a87ba-7.jpg ]¡¦Å¹ÊÞ¡¡¡¡¡¡¡¡¡§CAPCOM STORE ANNEX¡¡¡Ê¥«¥×¥³¥ó¥¹¥È¥¢ ¥¢¥Í¥Ã¥¯¥¹¡Ë¡¦¾ì½ê¡¡¡¡¡¡¡¡¡§Ê¼¸Ë¸©¿À¸Í»Ô¿â¿å¶è³¤´ßÄÌ12-2 »°°æ¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥È¥Ñー¥¯ ¥Þ¥ê¥ó¥Ô¥¢¿À¸Í 2F¢£¡Ø¥«¥×¥³¥ó¥Í¥Ã¥È¥¥ã¥Ã¥Á¥ãー ¥«¥×¤È¤ì¡Ù¤È¤Ï¡©¢£[²èÁü9: https://prtimes.jp/i/13450/4756/resize/d13450-4756-aa6fe277bdb463088dd8-8.jpg ]¡Ø¥«¥×¥³¥ó¥Í¥Ã¥È¥¥ã¥Ã¥Á¥ãー ¥«¥×¤È¤ì¡Ù¤Ï¡¢¡Ö¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¯¥ìー¥à¥²ー¥à¡×¤ä¡¢¡Ö¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¥ã¥Ã¥Á¥ãー¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤ä¥Ñ¥½¥³¥ó¤«¤é¡¢ËÜÊª¤Î¥¯¥ìー¥ó¥²ー¥à¤¬24»þ´Ö¤¤¤Ä¤Ç¤â¤É¤³¤Ç¤â¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£³ÍÆÀ¤·¤¿·ÊÉÊ¤Ï¤ªµÒÍÍ¤ËÄ¾ÀÜÁ÷¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¥«¥×¥³¥ó¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¡¢¿Íµ¤¥²ー¥à¥¿¥¤¥È¥ë¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë·ÊÉÊ¤âÅ¸³«Ãæ¤Ç¤¹¡£[²èÁü10: https://prtimes.jp/i/13450/4756/resize/d13450-4756-455b8827453f2dc33df8-9.jpg ]¡Ú¥«¥×¤È¤ì¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡Û¡¡https://capcom-netcatcher.com/(C)CAPCOM