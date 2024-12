【スウェーデン発の空気清浄機ブランド「ブルーエア」】“エアウェルネス”という新しい価値を提案し、多機能空気清浄機市場に本格参入

セールス・オンデマンド株式会社

スウェーデン発の高性能空気清浄機「Blueair(ブルーエア)」の日本総代理店、セールス・オンデマンド株式会社(本社:東京都品川区 / 代表取締役社長 室崎 肇:以下、セールス・オンデマンド)は、ブルーエアが日本市場において多機能空気清浄機カテゴリに本格参入することを発表しました。

ブルーエアはこれまで空気清浄機能に特化した製品を提供し、その卓越した清浄力で多くのお客様から高い評価をいただいてきました。そして創業以来、「きれいな空気の提供で人々のウェルネスを向上させる」という使命を掲げてきました。近年、消費者の健康志向がさらに高まる中、空気清浄だけでなく、湿度や温度も最適に調整することで包括的な健康サポートを提供するブランドへ進化するため、ブランド戦略を刷新しました。今後は、30年近くにわたる空気清浄機能の高い実績を土台に、加湿機能や温度調整機能を搭載した多機能空気清浄機を製品ラインナップに加え、より多くの人々の「エアウェルネス」に貢献してまいります。

その第一段として、2024年12月13日(金)より、ブルーエア独自の高性能な空気清浄機能を備えつつ、新たに加湿機能を搭載した「2-in-1加湿空気清浄機」、そして長く愛されてきたClassic シリーズがさらなる進化を遂げた最上位モデル「Classic Pro」を発売します。「2-in-1加湿空気清浄機」は公式ブルーエアストア(https://blueair.jp/)および一部オンラインショップにて、「Classic Pro」は全国の家電量販店、一部百貨店、公式ブルーエアストアおよび一部オンラインショップでお求めいただけます。

さらに、2025年1月下旬には、ヒーター、ファン、清浄機能を1台に集約した「ComfortPure(TM) 3-in-1 空気清浄機」の発売も予定しています。

ブルーエアは、これら新製品を通じて、より多くのご家庭で室内空気環境の意識を高め、Air Wellnessブランドとして「きれいで快適な空気」を通じたQOLの向上を提案し提案し続けてまいります。

ブルーエアブランドスペシャルサイト https://www.blueair.jp/airwellness

2-in-1 加湿空気清浄機 製品概要

【2-in-1 加湿空気清浄機 3つの特長】

1. 空気清浄と加湿性能の理想的な両立

2. 清潔さとお手入れしやすさを追求

3. 使いやすさにこだわったスウェーデンデザイン

特長1.: 空気清浄と加湿性能の理想的な両立

ブルーエア独自のHEPASilent(R)テクノロジーは、粒子イオン化技術と高性能フィルター技術を融合し、0.1μmまでの有害物質を99.97%除去*1 しながらハイスピード清浄を実現した革新的な技術です。さらに、360°InvisibleMistTM テクノロジーにより全方向に水蒸気を均等に放出し、パワフルな加湿を実現します。これら2つの技術を融合させることで、高い空気清浄機能とすぐれた加湿機能の両立を実現しました。

特長2.: 清潔さとお手入れしやすさを追求

加湿フィルターとタンクを完全分離する構造により、加湿フィルターを常に清潔に保つことが可能です。また、ポンプ内に搭載されたUVライトが細菌の繁殖リスクを抑え*2、清潔な加湿環境を維持します。雑菌が繁殖しやすいタンクは、凹凸の少ないシンプルな構造でお手入れも簡単。加湿フィルターには抗菌*3仕様を採用しておりさらに、オートドライモードで加湿フィルターを乾燥させ清潔さを保ちます。

特長3.:使いやすさにこだわったスウェーデンデザイン

柔らかな曲線とニュアンスグレーのボディカラーが特徴的な北欧デザインは、どんなお部屋にも自然に馴染みます。給水は天面から直接注ぎ入れる天面給水と、タンクに直接給水する方法の2通りから選択可能。お部屋の湿度やPM2.5のレベルは、見やすく美しい天面ディスプレイで直感的に確認できます。さらに、両サイドにハンドルを備えており、リビングから寝室、オフィススペースまで手軽に持ち運びが可能。掃除や移動の際にも便利な設計です。

2-in-1加湿空気清浄機 DH3i製品仕様

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/862/table/146_1_9b21d45c0a2b36a64e0a9b35a1e65d37.jpg ][表2: https://prtimes.jp/data/corp/862/table/146_2_ec8007706e8b3212a325a22be15b5254.jpg ]

「2-in-1 加湿空気清浄機」詳細はこちら https://store.blueair.jp/category/2_IN_1

Classic Pro 製品概要

【2-in-1 加湿空気清浄機 3つの特長】

1. デュアルパワーファンが生み出す圧倒的な大風量

2. 日本初*6医療業界でも使われる可視光線によるフィルターを除菌*7

3. 耐久性に優れたカーボンスチールボディ

特長1.:デュアルパワーファンが生み出す圧倒的な大風量

2つのファンが空間に浮遊する有害物質を背面全体から強力に吸引し、8畳をわずか5分*8で清浄します。DCモーターの採用により、圧倒的な清浄力と高い静音性*9を実現。広い空間でもパワフルかつ快適にお使いいただけます。

特長2.:日本初*6医療業界でも使われる可視光線によるフィルター除菌*7

405nmの可視光線を照射してフィルター除菌*7する「HINS Pure テクノロジー」を新搭載。Classic Proではウイルスの12分の1サイズである0.008μmまでの有害物質を99.99%以上除去*10し、フィルターも徹底的に清潔に保ちます。これにより空気中の有害物質を取り除くだけでなく、フィルター自体も清潔に保つ新しい除菌*7アプローチを提供します。

特長3.:耐久性に優れたカーボンスチールボディ

摩耗や傷に強いカーボンスチール製の筐体を採用し、Classic Proシリーズは、長期間使用してもその高級感を保つ設計がされています。またキャスター付きのため、移動もスムーズで利便性が高いのが特徴です。贅沢な質感と耐久性を兼ね備え、長く安心してご使用いただけます。

Classic Pro CP7i 製品仕様

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/862/table/146_3_80130d1e73deca3658f8939b94c64e81.jpg ]

「Classic Pro」詳細はこちら https://store.blueair.jp/category/CLASSIC_PRO

ComfortPure(TM) 3-in-1 空気清浄機

【ComfortPureTM 3-in-1 空気清浄機3つの特長】

1. ヒーター・ファン・空気清浄 3モードを1台に集約

2. 操作は本体・リモコン・アプリの3通り

3. 季節を問わず1年中使え、洗練された北欧デザイン

特長1.:ヒーター・ファン・空気清浄 3モードを1台に集約

どんな空間にも調和するデザインで、季節を問わず「出しっぱなし」で使える利便性を実現。リビングスペースの邪魔にならず、収納の手間も不要です。冬場には設定温度を自動でキープする瞬間暖房機能が快適な室温を維持し、夏場にはパワフルな送風機能*11が心地よい風を送り、涼しさを提供します。また、春や秋にはHEPASilent(R) テクノロジーにより、0.1μmまでの有害物質を99.97%除去*1する高性能な空気清浄機として活躍します。このように、1台3役でも妥協しない空気清浄性能で、一年中快適な室内環境を提供します。

特長2.:操作は本体・リモコン・アプリの3通り

使用シーンやライフスタイルに合わせて、操作方法を選べる柔軟性も魅力です。本体には直感的に操作できるシンプルな操作パネルを搭載しており、リモコンを使用すれば手元で簡単に設定変更が可能です。さらに、Blueairアプリ*12を使うことで、室内外の空気質のモニタリングや首振り角度・速度の設定、フィルター寿命の確認といった多彩な操作も可能です。

特長3.:1年中使える洗練された北欧デザイン

ベージュと白のツートーンカラーのボディや、ファブリック製のあたたかみのあるハンドル、高級感のある操作パネルなど、優れた北欧デザインは、どんなインテリアにも自然に溶け込みます。350°までの回転角度とスピードも調整できる首振り機能の使いやすさと、転倒時の自動停止機能も搭載し、安全性も追求しています。

ComfortPureTM 3-in-1 T10i空気清浄機 製品仕様

[表4: https://prtimes.jp/data/corp/862/table/146_4_876dd1ff00121cd7d24ce848ab1e90c0.jpg ]

ComfortPureTM 3-in-1 空気清浄機 2025年1月下旬発売予定

*1【試験機関】RISE Research Institute of Sweden AB (ボロース、スウェーデン)【試験方法】欧州フィルター規格EN 1822-5:2009に基づくフィルター粒子捕集率試験【試験粒子】塩化カリウム【試験結果】0.1~1㎛までの微粒子を99.97%以上除去*フィルターの除去性能です。部屋全体への除去性能とは異なります。

*2【試験機関】Guangdong Detection Center of Microbiology Group Co., Ltd.【対象】1種類の菌 【試験方法】Technical Standard for Disinfection (2002 Ministry of Health P.R. China) - 2.1.4.1に基づき評価【試験結果】24時間で最大97.6%除菌 (試験報告書番号:2023FM08593R01D) 周囲環境(湿度・温度)、運転時間、フィルターの使用期間、劣化状況により異なります。実使用での実証結果ではありません。すべての菌やウイルスを除去できるものではありません。

*3 【試験機関】(一財)ボーケン品質評価機構 【試験番号】:No.26024000161-1【試験方法】JIS L 1902:2015 菌液吸収法 【試験対象】1種類の細菌 【試験結果】抗菌活性値2.0以上.

*4 日本電機工業会JEM1467規格に基づく数値。

*5日本電気工業会 JEM1426に基づく数値。

*6 当社調べ(2024年10月1日現在)。国内の家庭用空気清浄機市場において、405nmの可視光線を除菌用ライトとして搭載した製品として日本初。公開情報に基づく調査による。本記載は調査時点の情報に基づくものであり、将来的に変更される可能性があります。

*7 【試験機関】UNILEVER MICROBIOLOGY & AIR LAB 【対象】1種類の菌 【試験方法】試験室(約25 m³)において1種類の菌をエアロゾル化し、CP7iを「スピード4」で運転しバクテリアエアロゾルを除去。試験機のHINS Pure を ON にして48 時間運転後、フィルターから菌を採取した(HINS Pureの実質照射時間は48分)。【試験結果】48時間で最大91.8%除菌 (試験報告書番号:AIR GDC/GS HINS/ REPORT/ JUN ‘24-01) 密閉した試験空間での中国展開モデル Classic Pro CP7i を「最高スピード」運転時の効果であり、実使用空間での実証結果ではありません。すべての菌やウイルスを除去できるものではありません。周囲環境(湿度・温度)運転時間、フィルターの使用期間、劣化状況により異なります。

*8 日本電機工業会JEM1467 に基づき算出(「スピード4」運転時)。

*9 Blueair Classic Pro CP7i「ナイトモード」運転時、25dB(A)。

*10 【試験機関】SGS IBR Laboratories 【試験方法】30m³試験空間にてBlueair Classic Pro CP7iを運転させ、IEC 63086-2-1に基づき実施 【試験粒子】 0.008~0.15μmの粒子状物質【試験機運転条件】Blueair Classic Pro CP7i を「スピード4」で運転【試験結果】26分で0.008~0.15μmの超微粒子を99.99%以上除去(報告書番号:SHFT240800033471) 密閉した試験空間での効果であり、実使用空間での実証結果ではありません。すべての菌やウイルスを除去できるものではありません。周囲環境(湿度・温度)運転時間、フィルターの使用期間、劣化状況により異なります。

*11 室温の送風機能です。エアコンではありません。

*12 Blueair アプリを使用するには、IEEE 802.11b/g/n(2.4GHz帯)のWi-Fiネットワークに接続している必要があります。Blueair アプリはApp StoreまたはGoogle Playからダウンロード可能。

◆ブルーエア社について

「人は誰でも、きれいな空気を吸う権利がある。」ブルーエア社は創業者のこの思いをもとに1996年にスウェーデンで設立されて以来、高性能空気清浄技術を追求し、快適で安心できる空気環境を提供し続けています。空気清浄機専業メーカーとして、欧米や中国など世界60カ国以上で支持されています。一般家庭のみならず、病院や高級時計の工房、大手コンピューターメーカーのリペアセンター、大使館など、空気にこだわる組織でも導入されています。ブルーエアに関する詳細は、公式ウェブサイト(URL:https://blueair.jp/)をご確認ください。

※Blueair、Blueairロゴ、ブルーエア、HEPASilentはスウェーデンBlueair社の商標または登録商標です。

◆セールス・オンデマンド株式会社について

セールス・オンデマンド株式会社は、2004 年設立以来、米国アイロボット社の日本総代理店として輸入・販売・サポートを行い、「ロボット掃除機 ルンバ」はロボット掃除機のベストセラー商品になりました(2017 年 3 月末でアイロボットジャパン合同会社にアイロボット事業を譲渡済み)。

2010 年よりスウェーデンのブルーエア社「ブルーエア空気清浄機」日本総代理店として、「発見・発創・発動で新たな価値を創造し、人や社会に『これ、いい!』を提供する」をビジョンに掲げ事業に取り組んでおります。