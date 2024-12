ラピュタロボティクス、ロジスティード西日本　神戸営業所にピッキングアシストロボット「ラピュタPA-AMR」を納入

ラピュタロボティクス株式会社

物流向けロボティクスソリューションを提供するラピュタロボティクス株式会社(東京都江東区、代表取締役 CEO:モーハナラージャー・ガジャン、以下、ラピュタロボティクス)は、ロジスティード西日本株式会社(大阪府大阪市、代表取締役社長:畠山和久、以下、ロジスティード西日本) 神戸営業所に、協働型ピッキングアシストロボット「ラピュタPA-AMR(Autonomous Mobile Robot)」を納入し、稼働を開始いたしました。

ロジスティード西日本 神戸営業所で稼働中のピッキングアシストロボット「ラピュタPA-AMR」

●導入の背景

ロジスティード西日本の神戸営業所では、取り扱いアイテムの特性や出荷量の波動があることから、ピッキング作業において作業標準化が難しいといった課題に直面しておりました。その結果、出荷能力が作業者の習熟度に依存することとなり、出荷の安定と生産性向上の妨げとなっていました。また、労働人口の減少に伴い、将来に備えた安定した労働力の確保も課題でした。これらの課題を解決するため、ラピュタロボティクスは、神戸営業所の現場オペレーションについて詳細にヒアリングし、作業を効率よく進めるために細かなデータ分析やシミュレーションを行い、最適なロボット台数を算出し、今後の運用に合わせた緻密な導入提案をしてまいりました。過去の豊富な導入実績に基づいた提案に信頼を寄せていただき、導入を決定いただきました。

ピッキングアシストロボット ラピュタPA-AMRの商品詳細はこちら

https://www.rapyuta-robotics.com/ja/solutions-pa-amr/

●ロジスティード西日本株式会社 神戸営業所「ラピュタPA-AMR」の導入のポイント

1. 作業の標準化、省力化を確立

初心者の作業スタッフでもロボットの画面指示に従い、簡単に業務をこなせるようになり、個々の作業手順のばらつきをなくすことが可能になりました。作業内容に関わらず生産性を安定させることが可能となり、作業の予実管理が容易にでき、計画修正の頻度を減らすことができました。

2. Put to Light(誤ピッキング防止アシスト) 機能を活用

「Put to Light (誤ピッキング防止アシスト)機能」は、ラピュタPA-AMRのトレーに搭載されたLEDが指定エリアで点灯することで誤ピッキングを減らし、生産性を向上させるピッキング時のアシスト機能です。この機能によって誤ピッキングによるピッキングミスを減らすことに寄与し、作業効率のアップを図ります。神戸営業所の現場では、細かな商材が多く、品目も多数ある中にも関わらず、ロボットを活用することで両手がふさがらずピッキング作業に集中でき、また誤ピッキング防止アシスト機能の効果もあり、誤ピッキングの件数を減らすことが実現できました。

3. 棚前印刷機能を開発

ラピュタPA-AMRにラベルプリンタを搭載し1アイテムごとにラベル発行、貼付けができるよう機能を開発し導入しました。ピッキング作業の運用に合わせたラベルを適切なタイミングで発行することで、ラピュタPA-AMRの導入後もピッキング作業と後段の検品プロセスでスムーズに作業を進めることが可能となりました。

棚前印刷の様子

今後もラピュタロボティクスとロジスティード西日本は、ラピュタPA-AMRを活用し、物流におけるさまざまな課題解決に向けて取り組んでまいります。

●ロジスティード西日本株式会社 事業企画部 瀧田雅人様

神戸営業所では出荷量の波動の影響でピッキング作業の標準化が難しく、人手不足の課題もありました。今回ラピュタPA-AMRを採用したのは、そのような課題に対してラピュタロボティクスのスタッフから何パターンものシミュレーションや歩行時間短縮のロジック等を丁寧にご説明頂き、課題解決が図れると判断できる材料を準備頂いたことが決め手です。また顧客の物量増加が発生してもすぐにラピュタPA-AMRを増台できる点や、神戸営業所独自のラベル発行といったピッキング中の付帯作業についてもラピュタロボティクスに過去ない機能を今回初めてシステム改修にてご対応頂いたことも後押しとなりました。

今後も作業をしていく中でユーザー目線での作業改善、システム改修などを進めて頂き、ますます使いやすく便利なAMRに成長してもらえたらと思います。

●ロジスティードグループについて

ロジスティードグループは、3PL、重量機工、フォワーディングをコアに、グローバルに展開する総合物流企業です。中期経営計画「LOGISTEED2024」において、「スマートロジスティクスの進化」を重点施策のひとつとして掲げています。システムと機械が連動した自動化・省力化、DXによる労働環境の向上を進め、より倉庫事業を強靭化し、お客様に価値を提供していきます。

URL https://www.logisteed.com/westjapan/

●ラピュタロボティクスについて

ラピュタロボティクスは、アインシュタインをはじめ、数々の著名研究者を輩出しているチューリッヒ工科大学(ETH Zürich)発のベンチャー企業です。「ロボットを便利で身近に」(Making robotics attainable and useful for anyone)をビジョンに掲げ、世界最先端の制御技術および人工知能技術を活用した次世代クラウドロボティクスプラットフォームの開発と、ロボットソリューションの開発・導入・運用支援を行っています。世界30ヵ国以上から結集した、高い開発技術力を誇る優秀なエンジニアとバイリンガルでロボティクスに精通した営業チーム、カスタマーサクセスチームのタッグにより、お客様に最適なソリューションをご提案します。