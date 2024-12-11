サッポロ生ビール黒ラベル「愛三岐 海と川環境保全」缶１本の売り上げにつき１円を寄付

サッポロホールディングス株式会社

サッポロホールディングス（株）のグループ企業であるサッポロビール（株）は、本年5月に東海北陸エリア7県（注1）で数量限定発売したサッポロ生ビール黒ラベル「愛三岐 海と川環境保全」缶（注2）の売り上げの一部を、愛知県、三重県、岐阜県へ寄付するにあたり目録を贈呈しました。

本商品は、日本財団「海と日本プロジェクト」（注3）の推進パートナーである当社が同プロジェクトの活動の一環として発売しました。愛知県、三重県、岐阜県の海と川の環境保全取り組み支援のため、本商品１本の売り上げにつき１円を寄付することに多くのお客様のご賛同をいただき、寄付金額は378,696円となりました。

サッポログループは「サッポログループサステナビリティ方針」のもと、その取り組むべきサステナビリティ重点課題の中に「環境との調和」「社会との共栄」を掲げています。（注4）当社は、これからも東海北陸エリアとのつながりを大切にし、東海北陸エリアの環境保全に取り組み、人々と地域社会のWell-beingに貢献していきます。

（注1） 愛知県、岐阜県、三重県、静岡県、富山県、石川県、福井県

（注2） https://www.sapporobeer.jp/news_release/0000016768/

（注3） 海を未来へ引き継ぐアクションの輪を広げていくためのオールジャパンで推進するプロジェクト

（注4） https://www.sapporoholdings.jp/sustainability/policy/systems/

【目録贈呈の概要（愛知県）】

1.日程

2024年11月26日

2.場所

愛知県庁環境局長室（愛知県名古屋市中区三の丸三丁目1番2号）

3.贈呈先

愛知県環境保全基金

4.出席者

愛知県環境局長 武田 祥延 様

愛知県環境局環境政策部水大気環境課生活環境地盤対策室長 棚橋 勝樹 様

サッポロビール（株） 執行役員 東海北陸流通本部長 花井 謙也

サッポロビール（株）東海北陸流通本部 第2営業部 部長 井上 由香里

5.寄付金

238,584円

【目録贈呈の概要（三重県）】

1.日程

2024年11月11日

2.場所

三重県庁環境共生局長室（三重県津市広明町１３番地）

3.贈呈先

三重県環境保全基金

4.出席者

三重県 環境生活部 環境共生局長 佐藤 弘之 様

三重県 大気・水環境課長 佐野 茂樹 様

サッポロビール（株）東海北陸流通本部 第1営業部 部長 辻 宏治

5.寄付金

53,016円

【目録贈呈の概要（岐阜県）】

1.日程

2024年12月5日

2.場所

岐阜県庁農政部会議室（岐阜県岐阜市薮田南２丁目１番１号）

3.贈呈先

ふるさとぎふ振興寄付金

4.出席者

岐阜県農政部長 足立 葉子 様

岐阜県農政部次長 田口 博康 様

岐阜県農政部里川・水産振興課長 伊藤 雅志 様

サッポロビール（株）東海北陸流通本部 第2営業部 部長 井上 由香里

5.寄付金

87,096円

【消費者の方からのお問い合わせ先】

サッポロビール（株）お客様センター

TEL 0120-207-800