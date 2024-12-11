サッポロ生ビール黒ラベル「愛三岐 海と川環境保全」缶１本の売り上げにつき１円を寄付

写真拡大 (全4枚)

サッポロホールディングス株式会社



サッポロホールディングス（株）のグループ企業であるサッポロビール（株）は、本年5月に東海北陸エリア7県（注1）で数量限定発売したサッポロ生ビール黒ラベル「愛三岐 海と川環境保全」缶（注2）の売り上げの一部を、愛知県、三重県、岐阜県へ寄付するにあたり目録を贈呈しました。



本商品は、日本財団「海と日本プロジェクト」（注3）の推進パートナーである当社が同プロジェクトの活動の一環として発売しました。愛知県、三重県、岐阜県の海と川の環境保全取り組み支援のため、本商品１本の売り上げにつき１円を寄付することに多くのお客様のご賛同をいただき、寄付金額は378,696円となりました。



サッポログループは「サッポログループサステナビリティ方針」のもと、その取り組むべきサステナビリティ重点課題の中に「環境との調和」「社会との共栄」を掲げています。（注4）当社は、これからも東海北陸エリアとのつながりを大切にし、東海北陸エリアの環境保全に取り組み、人々と地域社会のWell-beingに貢献していきます。


（注1） 愛知県、岐阜県、三重県、静岡県、富山県、石川県、福井県


（注2） https://www.sapporobeer.jp/news_release/0000016768/


（注3） 海を未来へ引き継ぐアクションの輪を広げていくためのオールジャパンで推進するプロジェクト


（注4） https://www.sapporoholdings.jp/sustainability/policy/systems/




【目録贈呈の概要（愛知県）】


1.日程 　　　　　
2024年11月26日



2.場所 　　　　　
愛知県庁環境局長室（愛知県名古屋市中区三の丸三丁目1番2号）



3.贈呈先　　　　　　
愛知県環境保全基金



4.出席者 　　


愛知県環境局長　武田　祥延　様


愛知県環境局環境政策部水大気環境課生活環境地盤対策室長 棚橋　勝樹　様


サッポロビール（株） 執行役員 東海北陸流通本部長 花井　謙也


サッポロビール（株）東海北陸流通本部　第2営業部　部長　井上　由香里



5.寄付金　　　　　　
238,584円




【目録贈呈の概要（三重県）】


1.日程 　　　　　
2024年11月11日



2.場所 　　　　　
三重県庁環境共生局長室（三重県津市広明町１３番地）



3.贈呈先　　　　　　
三重県環境保全基金



4.出席者 　 　
三重県　環境生活部 環境共生局長　 佐藤　弘之　様


三重県　大気・水環境課長　佐野　茂樹　様


サッポロビール（株）東海北陸流通本部　第1営業部　部長　辻　宏治



5.寄付金　　　　　　


53,016円




【目録贈呈の概要（岐阜県）】


1.日程 　　　　　
2024年12月5日



2.場所 　　　　　
岐阜県庁農政部会議室（岐阜県岐阜市薮田南２丁目１番１号）



3.贈呈先　　　　　　
ふるさとぎふ振興寄付金



4.出席者 　　　　　
岐阜県農政部長　足立　葉子　様


岐阜県農政部次長　田口　博康　様


岐阜県農政部里川・水産振興課長　伊藤　雅志　様


サッポロビール（株）東海北陸流通本部　第2営業部　部長　井上　由香里



5.寄付金　　　　　　
87,096円



【消費者の方からのお問い合わせ先】


サッポロビール（株）お客様センター


TEL 0120-207-800