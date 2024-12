『スーパー・ニンテンドー・ワールドTM』エリア拡張世界初※1の新エリア『ドンキーコング・カントリーTM』本日１２月１１日（水）開業

合同会社ユー・エス・ジェイ『ドンキーコング・カントリーTM』本日12月11日(水)開業

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、本日2024年12月11日(水)、大人気エリア『スーパー・ニンテンドー・ワールド』を拡張し、世界初※1の新エリア『ドンキーコング・カントリー』をグランドオープンしました。

本日午前7時ごろ、『ドンキーコング・カントリー』エントランス前で、任天堂株式会社 代表取締役フェロー 宮本茂氏、合同会社ユー・エス・ジェイ社長CEO J.L.ボニエ、そして「マリオ」と「ドンキーコング」が、オープンを心待ちにしていたゲストの皆様をお迎えし、グランドオープン・セレモニーが開催されました。セレモニーでは、特別招待ゲストの皆様と声を合わせ、新エリア開業の瞬間に向けて超元気にカウントダウン。「Let's PLAY WILD!」の掛け声とともに、会場が一体となってポーズを決めた瞬間、ゲストの皆様の笑顔と歓声のなか、大冒険がまちうける新エリアがオープンしました。

ゲストの皆様は、宮本茂氏、J.L. ボニエ、「ドンキーコング」の先導で、新エリアのエントランスのトンネルを次々と通り抜け、世界初の『ドンキーコング・カントリー』に超興奮した様子で入場。目の前に広がる「ドンキーコング」の世界そのままのジャングルに超感動し、ワイルドな大冒険への期待に胸を躍らせました。

グランドオープン・セレモニーでは両社を代表し、宮本茂氏、J.L. ボニエより挨拶が行われました。

【挨拶要旨】

■ 任天堂株式会社 代表取締役フェロー 宮本 茂様

トンネルをくぐった先にあるジャングルに、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンとユニバーサル・クリエイティブの皆さんと一緒に、こだわりをたくさん詰め込みました。ちょっとスリリングだけど、お子さんも楽しめるトロッコ型のコースターや、サイのランビに会えるアクティビティ・・・。いろんなところにドンキーコングの世界を感じられる遊びやデザインが隠れていて、家族みんなで楽しめると思います。このような驚きや発見がいっぱいのエリアをつくりあげてこられたのも、任天堂とユニバーサル、両社の強いパートナーシップのおかげだと思います。マリオの世界にドンキーコングの世界が加わって新しくなった『スーパー・ニンテンドー・ワールド』。みんなで体験して、楽しい思い出をたくさんつくってください。

■ 合同会社ユ―・エス・ジェイ 社長CEO J.L. ボニエ

『スーパー・ニンテンドー・ワールド』が拡張し、新エリア『ドンキーコング・カントリー』にお客様をお迎えする本日、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンにとって、また新しいチャプターが始まることとなります。このトンネルのむこうには、本能が大爆走する体験がまっています。宮本茂様と、才能あふれる任天堂の皆さまと一緒にこのプロジェクトをスタートしてから8年が経ちました。日本という地から『スーパー・ニンテンドー・ワールド』が世界にむけて発進し、皆様のおかげでユニバーサル・スタジオ・ジャパンのレベルを大きく向上することができたと考え、たいへん誇りに思います。

■『ドンキーコング・カントリー』を体験したゲストのコメント

「ドンキーコングのゲームの世界が現実になって、それが日本の『スーパー・ニンテンドー・ワールド』に誕生したことが本当に嬉しくてたまらないです。『ドンキーコングのクレイジー・トロッコ』の”こっちに行くの?! あっちに進むの?! ”という予測できない動きには思わず叫んでしまい、本能がむき出しになって遊べることを実感しました。これからもユニバーサル・スタジオ・ジャパンで元気になる体験がしたいです!」(男女2人組/大阪府在住)

「オープンをとっても楽しみにしていたので、エリアに入った瞬間、ドンキーコングのジャングルだ!ドンキーコングの家もある!と見るものすべてに感動しました。『ドンキーコングのクレイジー・トロッコ』は、レールが途切れたりガタガタしたり、予測不能でどこに行くのかわからない感じがとにかく楽しかった!「黄金のしんでん」の雰囲気もすごくて、細かいところまでクオリティがすごいですね。ドンキーコングのゲームが大好きなので、ゲームで見た風景がそのままでワクワクします。」(大阪府、女性2人組)

「ドンキーコングの世界観が全部好き!『ドンキーコングのクレイジー・トロッコ』はスリルがあって楽しかった!」(14歳女の子)、「『スーパー・ニンテンドー・ワールド』は何度も来ていて、パワーアップバンドでスタンプやコインをたくさん集めてます。『ドンキーコング・カントリー』でも、色々探せるのが楽しみです」(12歳男の子)、「家族でユニバーサル・スタジオ・ジャパンのファンで、『スーパー・ニンテンドー・ワールド』にも何度も来ています。今日、初めてライドに乗って、思った以上のスピードと迫力が、とても楽しかったです!」(愛知県、親子)

■担当者コメント

合同会社ユー・エス・ジェイ『スーパー・ニンテンドー・ワールド/ドンキーコング・カントリー』

マーケティング・プロジェクトリーダー 栗山 晃一(くりやまこういち)

子どもも大人も本能が解き放たれる体験で大人気のエリア『スーパー・ニンテンドー・ワールド』の体験価値をさらに増強、深化するためにエリアを拡張し、世界的に高い人気を誇る「ドンキーコング」をテーマに『ドンキーコング・カントリー』を、本日、世界に先駆けてオープンしました。『ドンキーコング・カントリー』が新たに加わった『スーパー・ニンテンドー・ワールド』のテーマは「PLAY WILD!」です。誰もが本能をむき出しにして全身を使って楽しめ、超興奮の体験が止まらないあらゆるアクティビティがつまっています。子どもも大人もみんなが“野性”にかえり、マリオやドンキーコングたちと一緒に、“アソビの本能が大爆走”する唯一無二の体験を満喫いただきたいと思います。

■ユニバーサル・スタジオ・ジャパンについて

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンはコムキャストNBCユニバーサルグループに属しています。ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、国内のみならず海外からも多くのゲストが訪れるエンターテイメント、レジャー界における一大ランドマークとしての地位を築きあげています。ハリウッドの人気映画だけではなく、日本のアニメなどのさまざまな世界的人気エンターテイメント・ブランドをテーマとする本格的なアトラクションやショー、ゲストが思いきり楽しめるシーズナル・イベントなど、世界最高クオリティのエンターテイメントを提供しています。ここにしかない“超感動・超興奮”の忘れられない体験を通して、訪れるすべてのゲストが自分の殻を破り“超元気”になれる特別な場所『超元気特区』として、皆さまをお迎えしています。

2001年の開業以来、常に革新をし続けており、近年は「ウィザーディング・ワールド・オブ・ハリー・ポッター」が絶大な人気を博しているほか、「ジュラシック・パーク」エリア一帯を滑走する画期的なフライングコースター「ザ・フライング・ダイナソー」、大人気エリア「ミニオン・パーク」ではミニオンたちが繰り広げる想像を超える“ハチャメチャ”が楽しめる「ミニオン・ハチャメチャ・ライド」、そして任天堂のゲームの世界をテーマにした「スーパー・ニンテンドー・ワールド」では、実際に自分の全身を使ってアソビの本能を解き放つ、これまでにない“アソビ体験”をお楽しみいただけるなど、次々と世界最高エンターテイメントを打ち出し、さらなる進化・成長を遂げています。

