2025年は新たなレックス・シリーズがやってくる！賢くて可愛いスーパーワンコ、レックスが活躍するポリス・アクションドラマシリーズから、新たな「〇〇&レックス」が続々登場

日本唯一の(*1)アクション海外ドラマ専門チャンネル「アクションチャンネル」(旧AXN)(AXN株式会社、本社:東京都渋谷区、代表取締役社長 大園天樹)は、「ハドソン&レックス」や「マルコ&レックス」でおなじみの「レックス」シリーズから、アクションチャンネル初登場となる新シリーズを、2025年1月から3ヶ月連続でお届けします。それに先立ち、レックスの魅力がたっぷりつまった特設サイト「おいでよ!レックスの部屋」をオープンしました。ドラマとあわせて、是非お楽しみください。

ロレンツォ&レックス~ローマ警察シェパード犬刑事

■1月放送作品「ロレンツォ&レックス~ローマ警察シェパード犬刑事」 (C) LEADER PRODUCTIONS Srl 2007

ロレンツォ&レックス~ローマ警察シェパード犬刑事主人公は、ローマ中央警察署のロレンツォ・ファッブリ警部。ある捜査で訪れたウィーンで出会ったのは、長年警察犬として活躍後に引退したシェパード犬のレックスでした。ロレンツォが、そんなレックスを現場へ同行させると、初対面とは思えないほどの相性の良さで見事に事件は解決。

1日限りのバディのはずでしたが、ロレンツォはレックスを引き取ることを決意します。これらが描かれる第1話、“ロレンツォ&レックス”のバディが誕生するシーンには、胸が熱くなること間違いなしです。ぜひお楽しみください。

ダヴィデ&レックス~ローマ警察シェパード犬刑事

■2月放送作品「ダヴィデ&レックス~ローマ警察シェパード犬刑事」(C) Beta Film 2011

ロレンツォの後任として登場するダヴィデ・リヴェラ警部が主人公のシリーズ。パートナーの交代に戸惑い、なかなかダヴィデに心を開くことができないレックスですが、そばで優しく寄り添うダヴィデと次第に心を通わせていく姿に胸を打たれます。そして、“ダヴィデ&レックス”は強い絆で結ばれたバディとして活躍していきます。

「レックス」シリーズのオリジナル作品である「レックス~ウィーン警察シェパード犬刑事~」は、1994年にオーストリアで放送が開始されて今年30周年を迎えました。これまでに110以上の国と地域に販売された世界で最も成功したドラマの一つとなっています。2008年からは、レックスが活躍する舞台をウィーンからローマに移したイタリア版が放送され、ロレンツォ、ダヴィデ、マルコといった3人の相棒刑事が主人公を歴任しています。今回アクションチャンネルでは、「ロレンツォ&レックス」シーズン1~2を1月にチャンネル初放送する他、2月にシーズン3を独占日本初放送(*2)、そして2月から3月にかけて、「ダヴィデ&レックス」を独占日本初放送します。今後も日本初上陸となる「レックス」シリーズを続々とお届けしてまいりますので、2025年のアクションチャンネルにどうぞご期待ください。

■おいでよ!#レックスの部屋

(C) Beta Film 2011 (C) DOG’S LIFE SRL 2013 Photos by Derm Carberry for Shaftesbury and Pope Productions (C) Shaftesbury/Pope Productions (C) Shaftesbury Pope Productions Derm Carberry

アクションチャンネルでは昨年11月より「ハドソン&レックス」と「マルコ&レックス」の放送をスタートし、おかげさまでたくさんの視聴者の皆様から愛されるシリーズとなりました。来年1月から新たな「レックス」シリーズを放送するにあたり、もっと「レックス」シリーズについて知っていただき、ドラマをより一層お楽しみいただける特設サイト「おいでよ!#レックスの部屋」をオープンしました。

このサイトでは、「レックス」シリーズの誕生やこれまでの歩み、世界各国で制作されたリメイク版やスピンオフ作品の情報、さらには未公開写真など、レックスについての新たな発見がきっとあるはずです。レックスと一緒に遊べるコンテンツやプレゼントを用意して、レックスが尻尾を振りながら皆さんをお待ちしています。ぜひ一度、「レックスの部屋」にお越しください!

(*1)自社調べ(2024年12月1日)。日本国内における放送サービスとして。

(*2)他の日本の放送局・動画配信サービス・DVD/Blu-ray に先駆けて、アクションチャンネルが日本で最も早く放送すること。

ロレンツォ&レックス~ローマ警察シェパード犬刑事(シーズン1~3・全34話)【シーズン1&2:CH初放送、シーズン3:独占日本初】

■放送情報

字幕版:1/12(日)昼12:00スタート 毎週日曜昼12:00

(C) LEADER PRODUCTIONS Srl 2007

【第1話あらすじ】

ローマの建設現場で銃殺された遺体が発見される。被害者はオーストリア人のウェーバーという男で、恋人が行方不明届を出していた。その頃、ウィーンでも殺人事件の捜査をしており、2件の殺人事件には何やらつながりがあるようで…。ローマの中央警察署のロレンツォ・ファッブリ警部と、ウィーン刑事警察のエリカ・ヘドル警部が協力して捜査することに。ウィーンに向かったロレンツォは、元警察犬のレックスに出会うのだった。

ダヴィデ&レックス~ローマ警察シェパード犬刑事(シーズン1~2・全22話【独占日本初】

字幕版:2/23(日)昼12:00スタート 毎週日曜昼12:00

(C) Beta Film 2011

【第1話あらすじ】

ロレンツォの後任としてローマ中央警察署に新たにダヴィデ・リヴェラ警部が赴任してきた。彼が手掛ける最初の事件は、有名弁護士による妻殺し。嫉妬に駆られて殺したと自白するが、ダヴィデには腑に落ちない点が多すぎる。被害者は亡くなる前に、謎の封筒を自分自身に宛てて投函していた。一方レックスはロレンツォの不在をなかなか受け入れることができない。ダヴィデはレックスの気持ちをくみ取りつつ、距離を縮めようとするが…。

ハドソン&レックス~セントジョンズ警察シェパード犬刑事(シーズン1~5・全84話)

■他のレックスシリーズもあわせて放送!

字幕版:1/6(月)夕方6:00スタート 毎週月曜~金曜夕方6:00から3話連続

マルコ&レックス~ローマ警察シェパード犬刑事(シーズン1~2・全24話)

シーズン1~2 (C) Shaftesbury/Pope Productionsシーズン3 (C) Shaftesbury/Pope Productionsシーズン4 (C) Shaftesbury/Pope Productionsシーズン5 (C) 2022/2023 Shaftesbury Rex V Inc. Pope Rex Season 5 Inc.

字幕版:1/15(水)午後3:00スタート 毎週月曜~金曜午後3:00から3話連続

(C) DOG’S LIFE SRL 2013

