Roselia 15th Single「礎の花冠」本日リリース！

BanG Dream!(バンドリ!)プロジェクトより、本日12月11日(水)リリースの

Roselia 15th Single「礎の花冠」についてお知らせいたします。

Blu-ray付生産限定盤ABlu-ray付生産限定盤B通常盤

Roseliaが15枚目のSingleをリリース!

表題を飾るのは、友希那(CV:相羽あいな)とリサ(CV:中島由貴)のツインボーカルをメインに据えた「礎の花冠」。

郷愁を誘いながらも凛と気高いサウンドと、互いの想いを確かめ合うような掛け合いが胸に迫る一曲だ。

紡がれるのは感謝と祈り、そして未来を誓う言葉たち。スマートフォン向けゲーム「バンドリ! ガールズバンドパーティ!」で配信中のストーリーとともに、ぜひお楽しみいただきたい。

カップリングの「FRONTIER FANTASIA」は一転、雄大でドラマティックな世界観が魅力のナンバー。こちらもゲーム内のシナリオに合わせて書き下ろされた、友希那とあこ(CV:櫻川めぐ)が繰り広げる“大冒険”を描く楽曲だ。手を取り合い、称え合いながら道なき道を征く二人の姿を想起させる掛け合いにもぜひ注目してほしい。

Blu-ray付生産限定盤Aには、2024年2月から6月にかけて開催されたRoselia LIVE TOUR「Rosenchor」東京公演 -Final- DAY1と、大阪特別公演2DAYSの幕間映像、北海道公演2DAYSの幕間映像、また放送できなかった部分も合わせたRoselia LIVE TOUR「Rosenchor」全公演 幕間映像 ディレクターズカット版 前編を収録。

Blu-ray付生産限定盤Bには、2024年2月から6月にかけて開催されたRoselia LIVE TOUR「Rosenchor」東京公演 -Final- DAY2と、愛知公演の幕間映像、福岡公演の幕間映像、さらに東京公演 -Final- 2DAYSの幕間映像、また放送できなかった部分も合わせたRoselia LIVE TOUR「Rosenchor」全公演 幕間映像 ディレクターズカット版 後編を収録。

まさに未来への礎となるRoseliaの最新作を、どうかお聴き逃しなく!

【商品情報】

Roselia 15th Single「礎の花冠」

発売日:2024年12月11日 (水)

価格:Blu-ray付生産限定盤A:9,900円(税込)

Blu-ray付生産限定盤B:9,900円(税込)

通常盤:1,540円(税込)

商品詳細:https://bang-dream.com/discographies/3872

<裏ジャケット>

<収録内容>

[CD]

1.礎の花冠

2.FRONTIER FANTASIA

3.礎の花冠 -instrumental-

4.FRONTIER FANTASIA -instrumental-

[Blu-ray] ※Blu-ray付生産限定盤のみ

Blu-ray付生産限定盤A

<Disc1>

Roselia LIVE TOUR「Rosenchor」東京公演 -Final- DAY1

1.ROZEN HORIZON

2.ONENESS

3.Sing Alive

4.覚悟のLiberation

5.ZEAL of proud

6.“UNIONS” Road

7.THE HISTORIC...

8.R

9.軌跡

10.約束

11.Dear Gleam

12.一逢のFull Glory

ENCORE

1.FIRE BIRD

2.VIOLET LINE

<Disc2>

大阪特別公演2DAYS 幕間映像

北海道公演2DAYS 幕間映像

Roselia LIVE TOUR「Rosenchor」全公演 幕間映像 ディレクターズカット版 前編

Blu-ray付生産限定盤B

<Disc1>

Roselia LIVE TOUR「Rosenchor」東京公演 -Final- DAY2

1.ROZEN HORIZON

2.ONENESS

3.PASSIONATE ANTHEM

4.覚悟のLiberation

5.“UNIONS” Road

6.THE HISTORIC...

7.R

8.軌跡

9.Sprechchor

10.Dear Gleam

11.一逢のFull Glory

12.Floral Haven

ENCORE

1.FIRE BIRD

2.VIOLET LINE

<Disc2>

愛知公演 幕間映像

福岡公演 幕間映像

東京公演 -Final- 2DAYS 幕間映像

Roselia LIVE TOUR「Rosenchor」全公演 幕間映像 ディレクターズカット版 後編

<初回生産分限定封入特典>

・2025年開催予定 Roselia単独ライブイベント 最速先行抽選申込券

・オリジナルキャラクターカード1枚(全5種)

・試聴動画

https://www.youtube.com/watch?v=USJA0zd_DG8

・「礎の花冠」ミュージックビデオ

https://www.youtube.com/watch?v=5kS-KVeptjk&t=80s(https://www.youtube.com/watch?v=5kS-KVeptjk&t=80s)

※本日12月11日(水) 21:00よりYouTube「バンドリちゃんねる☆」にてプレミア公開いたします。

- 音楽配信サービス一覧

https://lnk.to/Roselia_15thSGpr

- Roselia「Stille Nacht, Rosen Nacht」 12月14日(土)開催

2024年12月14日(土)に、武蔵野の森総合スポーツプラザにてRoselia「Stille Nacht, Rosen Nacht」を開催いたします。ゲストアクトにはAve Mujicaが出演します。

本公演の会場チケットは見切れ席含めソールドアウトとなっておりますが、配信チケットが好評発売中です。

<公演概要>

◆公演名:Roselia「Stille Nacht, Rosen Nacht」

◆日程:2024年12月14日(土) 開場15:30/開演17:00(予定)

◆会場:武蔵野の森総合スポーツプラザ

◆ライブ有料配信チケット

【単日視聴チケット】

価格:5,500円(税込)

販売期間:~2024年12月21日(土) 21:00まで

配信期間:~2024年12月21日(土) 23:59まで

【2DAYS通し視聴チケット】

お得な価格で、12月15日(日)開催のAve Mujica 4th LIVE「Adventus」を含む2公演いずれも視聴いただけるチケットです。

価格:9,900円(税込)

販売期間:~2024年12月21日(土) 21:00まで

配信期間:各公演視聴チケットの配信期間と同時刻となります。

※TVアニメ「BanG Dream! Ave Mujica」先行上映および一部会場限定演出は配信に含まれません。予めご了承ください。

受付URL:https://eplus.jp/roselia-avemujica2024/st/

海外配信受付URL:https://ib.eplus.jp/roselia-avemujica2024_st/

各公演の詳細はこちら:https://bang-dream.com/roselia-avemujica2024

- ラジオCD「RoseliaのRADIO SHOUT!」 好評発売中

響ラジオステーションにて、隔週金曜日17時より配信中の「RoseliaのRADIO SHOUT!」のラジオCDが好評発売中です。

期間限定配信回の第1回から14回に加えて、新規録り下ろしの特別回を収録しています。

<商品概要>

RoseliaのRADIO SHOUT!

発売日:2024年11月27日(水)

価格:3,300円(税込)

詳しくはこちら:https://bang-dream.com/discographies/3858

- RoseliaのRADIO SHOUT! -Spaß- 2025年2月23日(日)開催

2025年2月23日(日)に新都市ホールにて、「RoseliaのRADIO SHOUT! -Spaß-」を開催いたします。

本公演のチケット最速先行抽選申込が受付中です。申込券はラジオCD「RoseliaのRADIO SHOUT!」初回生産分に封入されています。

<公演概要>

◆公演名:RoseliaのRADIO SHOUT! -Spaß-

◆日程:2025年2月23日(日)

1部 開場 13:30 / 開演 14:30(予定)

2部 開場 17:00 / 開演 18:00(予定)

◆会場:新都市ホール

◆チケット最速先行抽選申込

・受付期間:~2024年12月17日(火) 23:59まで

※ラジオCD「RoseliaのRADIO SHOUT!」初回生産分に封入の申込券でご応募いただけます。

詳しくはこちら:https://bang-dream.com/events/radioshout_event2025

- 「BanG Dream!(バンドリ!)」とは

キャラクターとライブがリンクする次世代ガールズバンドプロジェクト。アニメ、ゲーム、リアルライブなどのメディアミックスを展開している。作中に登場するバンド「Poppin'Party」「Roselia」「Morfonica」「RAISE A SUILEN」「MyGO!!!!!」「Ave Mujica」の声優が実際にバンドを結成し積極的に生演奏のライブ活動を行っている。スマートフォン向けゲーム「バンドリ! ガールズバンドパーティ!」は、提供開始から6年目の2022年11月には国内ユーザー数が1,600万人を突破。2024年9月16日(月)には7.5周年を迎えた。また、2023年夏に放送したTVアニメ「BanG Dream! It's MyGO!!!!!」の再編集劇場版となる劇場版「BanG Dream! It's MyGO!!!!! 前編 : 春の陽だまり、迷い猫」に続き、劇場版「BanG Dream! It's MyGO!!!!! 後編 : うたう、僕らになれるうた & FILM LIVE」が絶賛公開中。続編となる TVアニメ新シリーズ「BanG Dream! Ave Mujica」が2025年 1月2日(木)からTOKYO MXほかにて放送を予定しており、今後の展開への期待が高まっている。

公式サイト:https://bang-dream.com/

公式X:https://x.com/bang_dream_info

公式Instagram:https://www.instagram.com/bang_dream_official_/?hl=ja

YouTube「バンドリちゃんねる☆」:https://www.youtube.com/@bang_dream_official

