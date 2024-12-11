【赤ちゃん釘付け！】ＮＨＫ・Eテレ「いないいないばあっ！」の大人気キャラクター・ワンワンのキラキラホログラム絵本が12月11日発売！
株式会社講談社
『いないいないばあっ! きらきら ワンワン』（講談社）
げんきchannel :
https://youtube.com/shorts/pT200GEMpzU?feature=share
『いないいないばあっ! きらきら ワンワン』（講談社）
赤ちゃん釘付け！ ワンワンのキラキラ絵本
赤ちゃんたちの好奇心と想像力を刺激する、まばゆい世界が広がるホログラム絵本が登場！ 子どもたちが大好きなワンワンと一緒に楽しめます。
「夜空に広がる星」「キラキラ輝く花火」「空飛ぶトナカイとツリー」など、ワンワンがキラキラの世界へ案内します。
絵本を傾けるとホログラムがキラキラ輝いて、赤ちゃんの興味を引きます。
全てのページにワンワンが登場するので、一緒に「ワンワンどこかな？」とお話しながら楽しんでください。
実際のキラキラを見てみよう！
げんき公式YouTubeチャンネル「げんきchannel」や公式SNSでも、キラキラ光る様子が見られます！
げんきchannel :
https://youtube.com/shorts/pT200GEMpzU?feature=share
ぜひ覗いてみてくださいね。
『いないいないばあっ! きらきら ワンワン』
【発売日】2024年12月11日
【特別定価】1430円（税込）
【発行】講談社