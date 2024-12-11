【U15】2024年度 第5回全国U15バスケットボール選手権大会出場について

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シーホース三河株式会社


いつもシーホース三河にご青援ありがとうございます。


2025年1月4日(土)～1月8日(水)にかけて開催される「京王 Jr.ウインターカップ2024-25 2024年度 第5回全国U15バスケットボール選手権大会」にシーホース三河U15が「JBA推薦枠チーム」として出場します。


1月4日(土)にトーナメントの初戦となるゲームを鳥取県代表「Super Waves」と対戦します。ご青援よろしくお願いいたします。


シーホース三河U15は先月行われた「第14回豊田通商カップ 第6回愛知県 U15 バスケットボール選手権大会 2024」において「3位」となり、本大会への出場権は獲得できませんでしたが、この度「JBA推薦枠チーム」に選出されました。


■大会概要■


・主催

公益財団法人日本バスケットボール協会



・日程

2025年1月4日(土)～8日(水) (5日間)



・会場

武蔵野の森 総合スポーツプラザ


〒182-0032 東京都調布市西町290-11



・出場チーム(男子)

52チーム(各都道府県代表・47チーム+JBA推薦枠チーム・5チーム)



・大会方式

トーナメント戦によるノックアウト方式


　※男女とも3位決定戦を実施する。


■スケジュール■


・1回戦

2025年1月4日(土)14:00 TIP OFF


vs.「Super Waves」


会場：サブアリーナ Eコート



・2回戦

2025年1月5日(日)14:00 TIP OFF


vs.「越谷アルファーズU15」


会場：メインアリーナ Cコート



・3回戦

2025年1月6日(月)12:30 TIP OFF


vs.GAME No.「M24」の勝者


会場：メインアリーナ Bコート



・準々決勝

2025年1月6日(月)17:00 TIP OFF


vs.GAME No.「M37」の勝者


会場：メインアリーナ Aコート



・準決勝

2025年1月7日(火)11:30 TIP OFF


vs.GAME No.「M46」の勝者


会場：メインアリーナ Aコート



・決勝

2025年1月8日(水)15:00 TIP OFF


vs.GAME No.「M50」の勝者


会場：メインアリーナ Mコート


■お問い合わせ先■


シーホース三河株式会社


〒448-0021 愛知県刈谷市八軒町一丁目15番地


チーム運営グループ アカデミーチーム 担当まで


Email:academy@go-seahorses.co.jp


(営業時間9:00～17:00 月～金曜日 ※長期連休を除く)