【U15】2024年度 第5回全国U15バスケットボール選手権大会出場について
いつもシーホース三河にご青援ありがとうございます。
2025年1月4日(土)～1月8日(水)にかけて開催される「京王 Jr.ウインターカップ2024-25 2024年度 第5回全国U15バスケットボール選手権大会」にシーホース三河U15が「JBA推薦枠チーム」として出場します。
1月4日(土)にトーナメントの初戦となるゲームを鳥取県代表「Super Waves」と対戦します。ご青援よろしくお願いいたします。
シーホース三河U15は先月行われた「第14回豊田通商カップ 第6回愛知県 U15 バスケットボール選手権大会 2024」において「3位」となり、本大会への出場権は獲得できませんでしたが、この度「JBA推薦枠チーム」に選出されました。
■大会概要■
・主催
公益財団法人日本バスケットボール協会
・日程
2025年1月4日(土)～8日(水) (5日間)
・会場
武蔵野の森 総合スポーツプラザ
〒182-0032 東京都調布市西町290-11
・出場チーム(男子)
52チーム(各都道府県代表・47チーム+JBA推薦枠チーム・5チーム)
・大会方式
トーナメント戦によるノックアウト方式
※男女とも3位決定戦を実施する。
■スケジュール■
・1回戦
2025年1月4日(土)14:00 TIP OFF
vs.「Super Waves」
会場：サブアリーナ Eコート
・2回戦
2025年1月5日(日)14:00 TIP OFF
vs.「越谷アルファーズU15」
会場：メインアリーナ Cコート
・3回戦
2025年1月6日(月)12:30 TIP OFF
vs.GAME No.「M24」の勝者
会場：メインアリーナ Bコート
・準々決勝
2025年1月6日(月)17:00 TIP OFF
vs.GAME No.「M37」の勝者
会場：メインアリーナ Aコート
・準決勝
2025年1月7日(火)11:30 TIP OFF
vs.GAME No.「M46」の勝者
会場：メインアリーナ Aコート
・決勝
2025年1月8日(水)15:00 TIP OFF
vs.GAME No.「M50」の勝者
会場：メインアリーナ Mコート
■お問い合わせ先■
シーホース三河株式会社
〒448-0021 愛知県刈谷市八軒町一丁目15番地
チーム運営グループ アカデミーチーム 担当まで
Email:academy@go-seahorses.co.jp
(営業時間9:00～17:00 月～金曜日 ※長期連休を除く)