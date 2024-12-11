MSI製品でゲーミングPCを組み立てよう！数量限定のお買い得な「MSI×AMD スペシャルタッグ ベアボーンキット」を発表
株式会社アスク（本社：東京都千代田区）は、数量限定のオリジナルベアボーンキット「MSI×AMD スペシャルタッグ ベアボーンキット」を発表いたします。
「MSI×AMD スペシャルタッグ ベアボーンキット」は、MSI社製のミドルタワー型PCケースにCPUとCPUクーラー、マザーボード、電源ユニットを組み込んだベアボーンキットです。CPUは「AMD Ryzen 5 9600X」、マザーボードは「MSI PRO B650-S WIFI」、電源ユニットは「MSI MAG A650BNL」を搭載しており、PCケースには「MSI MAG FORGE 110R」を採用。2.5ギガビットLANやWi-Fi 6Eモジュールを備えており、お好みのゲーミングPCを組み立てることが可能です。
本製品は数量限定となっており、TSUKUMO様、ビックカメラ様、Joshin webショップ様にて販売予定です。この機会にぜひ、お買い得なベアボーンキットで自作PCをお楽しみください！
◆製品概要
製品名： MSI×AMD スペシャルタッグ ベアボーンキット
保証期間： 2年
型番： ABB-R8302
JANコード： 4537694353298
アスクコード： PC8302
予想市場価格： 70,290円前後（税込）
発売時期： 2024年 12月11日
製品情報はこちら :
https://www.ask-corp.jp/products/msi/desktop-pc/msi-amd-barebone-kit.html
製品の仕様や詳細については製品情報ページをご覧下さい
＜MSI社 概要＞
MSI（Micro-Star International）は、台湾に本社を置き、各種メインボードやグラフィックボード、そして近年では、ノートブックや液晶一体型などPCシステム全般を幅広く製造販売するメーカーとして世界各国でその活動を展開しています。
URL：http://jp.msi.com/
＜株式会社アスク 概要＞
株式会社アスクは、目的に応じたソリューションとサービスを提供する総合商社です。主に米国、ヨーロッパ、台湾、韓国などの最先端かつユニークな製品を皆様に紹介・提供。取り扱い製品はコンピュータ周辺機器、携帯電話周辺機器、サーバ・ストレージ関連機器、業務用映像機器と多岐にわたり、Advanced Micro Devices, Inc.(AMD), AJA Video Systems, ASUSTeK Computer, ASRock, ATTO Technology, AVerMedia, CORSAIR, Cooler Master, ELSA JAPAN, Micro-Star International(MSI), NVIDIA, Synology, SAPPHIRE TECHNOLOGY, Supermicro, Tripp Lite(旧Keyspan), Thermaltake, Vizrt, ZOTAC Technology Limitedなど多数の海外メーカーの代理店をしております。
URL：https://www.ask-corp.jp/
＜本ニュースリリースに関するお問い合せ先＞
株式会社アスク 担当：竹市 道弘
TEL：03-5215-5663、FAX：03-5215-5651
〒102-0074 東京都千代田区九段南4-8-21 山脇ビル11階
Webからのお問い合わせ：https://www.ask-corp.jp/inquiry/
株式会社アスク WEB URL：https://www.ask-corp.jp/