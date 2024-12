TBWA HAKUHODO チーフ・クリエイティブ・オフィサー 細田高広が「The One Show 2025」の審査員に選出

株式会社TBWA HAKUHODO

株式会社TBWA HAKUHODO (本社:東京都港区、代表取締役社長兼CEO:内田 渉)は、当社のチーフ・クリエイティブ・オフィサー(CCO)である細田高広が、世界的に著名な広告賞「The One Show 2025」にてIP & Product Design部門の審査員に選出されたことをお知らせします。

「The One Show」は、ニューヨークを拠点とする非営利団体「The One Club for Creativity」によって1973年に設立された、広告業界における世界最高峰の賞のひとつです。特にその象徴である「Gold Pencil」は、クリエイティブ業界で最も権威ある賞のひとつとして知られています。

2024年には、69カ国から合計20,000以上もの応募作品が集まりました。The One Showの審査員には、世界各国の第一線で活躍するクリエイターやビジネスリーダーが選ばれます。

【TBWA HAKUHODO チーフ・クリエイティブ・オフィサー 細田高広】

博報堂、TBWA CHIAT DAYを経て現職。KIT虎ノ門大学院客員教授。グローバル企業を中心にブランディングと広告クリエイティブのほか、事業・商品・サービスの開発までを担う。2023年より2年連続でCampaign誌より日本と韓国の「クリエイティブ・リーダー・オブ・ザ・イヤー」に選出。主要クリエイティブアワードの多くでグランプリを獲得、カンヌライオンズなど世界的な広告賞で審査員も務める。著書「コンセプトの教科書」(ダイヤモンド社)などがある。

<コメント>

長期的なブランドづくりのためには、いま、

365日触れるプロダクトやサービスが極めて重要です。

ひとつひとつのデザインに、使いごこちに、

どのようなブランドの思想が込められているのか。

体験を通して語られる、すぐれたストーリーテリングに出会えることを楽しみにしています。

■TBWA HAKUHODO(TBWA博報堂)について

2006年に博報堂、TBWAワールドワイドのジョイントベンチャーとして設立された総合広告会社です。博報堂のフィロソフィーである「生活者発想」「パートナー主義」とTBWA がグローバル市場で駆使してきた「DISRUPTION(R)」メソッドを中心とした独自のノウハウを融合。質の高いソリューションを創造し、クライアントのビジネスの成長に貢献します。「DISRUPTION(R)」は既成概念に縛られず、常識を壊し、新しいヴィジョンを見いだすTBWA HAKUHODOの哲学です。マケティングに限らず、ビジネスにおけるすべての局面でディスラプションという新しい視点を武器に事業やブランドを進化させるアイデアを生み出します。

https://www.tbwahakuhodo.co.jp