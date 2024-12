ニコアンドがフィリピン初出店！ 2024年12月13日にマニラのファッションの中心エリアに「niko and ... SM Mall of Asia」をオープン

株式会社アダストリア

「Play fashion!」をミッションに掲げ、”グッドコミュニティ共創カンパニー” を目指す株式会社アダストリア(本部:東京都渋谷区渋谷2-21-1、代表取締役社長:木村 治)が展開するスタイルエディトリアルブランド「niko and ...(ニコアンド)」は、フィリピン初の店舗をフィリピン・マニラにあるアジア最大級の複合型ショッピングモール「SM Mall Of Asia」へ2024年12月13日(金)にオープンします。

ニコアンドは、中国・上海のグローバル旗艦店「niko and ... SHANGHAI」を筆頭に、香港、台湾でも出店を拡大し、現在グレーターチャイナで38店舗を展開しています。(2024年11月末時点、WEBストアを含む)。ブランドが得意とする “編集力” を活かし、各地域のお客さまの生活文化に寄り添う商品展開や、地元企業・アーティスト等と協業したイベント・サービスを提供し、アジアマーケットでの認知度を着実に高めています。

当社グループの海外事業において、東南アジアは若年人口が多く、今後もファッション市場の成長が予想される重点エリアとして位置づけています。2024年4月にフィリピンに子会社を設立し、東南アジアの中でも特に若年層の成長が著しく消費の盛んなフィリピンでニコアンドの店舗を構えることにより、昨年4月に開業したタイ・バンコクに続いて、今後の東南アジア展開の拡大を推進してまいります。

「niko and ... SM Mall of Asia」は、フィリピン・マニラ首都圏の海岸沿いパサイ市に位置し、展示場、スポーツアリーナ、遊園地、ホテル、が隣接するアジア最大級の複合型ショッピングモール「SM Mall Of Asia」に出店します。約1000店舗のショップやレストランが軒を並べ、ファッションを楽しむ若い世代だけでなく、あらゆる世代が集まるフィリピン最大の商業施設SM Mall Of Asiaのメインモール3階にオープンします。

約600m2の店内にniko and ...が掲げる9つのキーワード “uni9ue senses”(衣・食・住・遊・知・健・旅・音・LOCAL)を表現した様々なアパレル、生活雑貨や、店舗限定アイテム、現地企画商品などを展開、カフェスペース「niko and ... COFFEE」を併設し、お客さまをお迎えします。

■「niko and ... SM Mall of Asia」店舗情報

開業日 :2024年12月13日(金)

住所 :Units 378-383, Foodhall, SM Mall of Asia, J.W. Diokno Boulevard,

Mall of Asia Complex Pasay City

営業時間 :10:00 ~ 22:00(通常)

商品カテゴリー:メンズ、ウィメンズ、生活雑貨、カフェ

Instagram :https://www.instagram.com/nikoand_philippines/

Facebook :https://www.facebook.com/share/15ERvLvjjJ/?mibextid=LQQJ4d

■「niko and ...」 について

「niko and ...」は、アパレルや雑貨、家具、飲食を展開する “style editorial brand” です。実用性だけでなく、どこかユーモアを感じさせるアイテムをラインアップしており、意外な驚きと発見に “であう”、やがて自分のライフスタイルに “にあう”。そんなメッセージのもと、20~30代の男女に向けて事業展開しています。

国内:144店舗、海外:38店舗を展開(2024年11月末時点、WEBストアを含む)。

<公式WEBストア and ST(アンドエスティ)> http://www.dot-st.com/nikoand/

<公式ブランドサイト> https://www.nikoand.jp/

<Instagram> https://www.instagram.com/nikoand_official/

■株式会社アダストリアについて

株式会社アダストリア(代表取締役社長:木村 治)は、「グローバルワーク」「ニコアンド」「ローリーズファーム」など、グループで30を超えるブランドを国内外で約1,500店舗展開するカジュアルファッション専門店チェーンです。2023年に創業70周年を迎え、ファッションを通じてすべての人の人生をワクワクさせる「Play fashion!」をミッションのもと、人と情報が行き交うオープンなコミュニティをつくり、新たな価値を生み出す “グッドコミュニティ共創カンパニー” となることを目指しています。

<本部所在地> 〒150-8510 東京都渋谷区渋谷 2丁目21番1号渋谷ヒカリエ

<URL> https://www.adastria.co.jp/