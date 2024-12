『スーパー・ニンテンドー・ワールドTM』エリア拡張新エリア『ドンキーコング・カントリーTM』明日開業！

合同会社ユー・エス・ジェイ『スーパー・ニンテンドー・ワールド(TM)』エリア拡張新エリア『ドンキーコング・カントリー(TM)』明日開業!

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、大人気エリア『スーパー・ニンテンドー・ワールド』を拡張し、世界的に人気を誇る「ドンキーコング」をテーマにした新エリア『ドンキーコング・カントリー』を、明日12月11日(水)に世界で初めて※1オープンします。新エリア開業を翌日に控えた本日12月10日(火)、グランドオープン前夜祭を開催、壮大な開業日前日記念セレモニーで新エリア誕生を祝いました。

本日午後5時30分ごろ、『ドンキーコング・カントリー』の緑がいっぱいのジャングルに、任天堂株式会社 代表取締役フェロー 宮本茂氏、『スーパー・ニンテンドー・ワールド』に来場以来、パークの大ファンとなった、国民的人気俳優 福原遥さん、ユニバーサル・ディスティネーション&エクスペリエンス会長兼CEO マーク・ウッドベリー、合同会社ユー・エス・ジェイ 社長CEO J.L.ボニエが登場、「ドンキーコング」とともに、開業記念前夜祭に臨みました。壮大なライティング演出で迎えた前夜祭では、ジャングル最奥にそびえるエリアのシンボル「黄金のしんでん」と、『ドンキーコング・カントリー』全体がカラフルな生き生きとした光にあふれ、“本能が大爆走”することを体現したエンターテイナーたちの超元気なパフォーマンスによって、記念すべき新エリア誕生を控えた前夜に会場は超興奮と超感動に包まれました。

セレモニーに先立ち、『ドンキーコング・カントリー』でワイルドな大冒険を満喫した、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンの大ファンでもある俳優の福原遥さんは、「『ドンキーコング・カントリー』に足を踏み入れた瞬間から、圧倒的なクオリティに超感動しました!このエリアでの体験を通して、自分自身の本能が抑えられないくらい大爆走して、超元気になっていく感覚にワクワクが止まりませんでした!日本にまたひとつ、世界に誇れる場所が誕生したことが、とても嬉しいです!」と超興奮した様子で語りました。

セレモニーに先立ち、『ドンキーコング・カントリー』でワイルドな大冒険を満喫した福原遥さん

【挨拶要旨】

■任天堂株式会社 代表取締役フェロー 宮本 茂様

明日、いよいよ『ドンキーコング・カントリー』がオープンします。1981年にゲームセンターのゲームから始まった「ドンキーコング」の 世界が、ついにユニバーサル・スタジオ・ジャパンで現実のものとなり本当に感慨深いです。青空に映える「黄金のしんでん」は、夜の眺めも魅力的です。ゲームを遊んだ方ならご存知のトロッコのコースターやドンキーコングとの記念撮影など、どれもお子さんと一緒に、家族みんなで楽しめるものになっています。音楽のビートの中に、動物たちの声が聞こえる“本物のジャングル”をぜひ体験してください。ユニバーサル・スタジオ・ジャパンのみなさんと、ユニバーサル・クリエイティブのみなさんとの素晴らしいパートナーシップに、心から感謝いたします。

任天堂株式会社 代表取締役フェロー 宮本 茂様

■俳優 福原遥 様

『ドンキーコングのクレイジー・トロッコ(TM)』では、途切れているようなレールをジャンプして大爆走する体験にめちゃくちゃ”超興奮”しました!ドンキーコングは、幼いときから家族みんなでたくさん楽しんできた思い出深いゲームです。今回初めて、実際にドンキーコングと会えて、ハグまでしてもらって!すごく嬉しかったです。リズムにのってみんなで楽しめる『ランビのジャングルコンガ』など、全身を使うアクティビティも本当に楽しかったです。もともと今日の日をすごく楽しみにしていましたが、想像や期待をはるかに超える素晴らしい体験が盛りだくさんでした。日本にまたひとつ、世界に誇れる素晴らしい場所が誕生したことも、とても嬉しいですし、世界中の方々に自信をもっておすすめしたいです!皆さんも、スケールアップした『スーパー・ニンテンドー・ワールド』で、本能を解放して、超元気になってください!

俳優 福原遥様

■ユニバーサル・ディスティネーション&エクスペリエンス 会長兼CEO マーク・ウッドベリー

『スーパー・ニンテンドー・ワールド』は、2021年の日本開業を皮切りに2023年にユニバーサル・スタジオ・ハリウッドでもオープン、世界中から訪れるゲストを驚かせ続けています。2025年5月にはオーランドで開業するUniversal Epic Universeに、その後もシンガポールでオープンを予定しているグローバルプロジェクトです。世界各地でオープンをするという意味以上に、世界中のユニバーサル・スタジオで任天堂の世界を最高の興奮と感動としてお届けし、大きなトレンドを創っていることを誇りに思います。

(写真左)マーク・ウッドベリー(写真右)J.L.ボニエ

■合同会社ユー・エス・ジェイ 社長CEO J.L.ボニエ

新エリアがオープンすることで、『スーパー・ニンテンドー・ワールド』の敷地面積は約1.7倍になり、体験価値が倍増することになります。『ドンキーコング・カントリー』誕生にふさわしい地である、ここユニバーサル・スタジオ・ジャパンで、また新しいテーマパークの時代が始まるといえるでしょう。この素晴らしいエリアの拡張は、社会にも大きなインパクトを与えると考えています。国内だけでなく、海外の方々にとっても、より魅力的な訪問地となることは間違いないでしょう。

■ユニバーサル・スタジオ・ジャパンについて

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンはコムキャストNBCユニバーサルグループに属しています。ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、国内のみならず海外からも多くのゲストが訪れるエンターテイメント、レジャー界における一大ランドマークとしての地位を築きあげています。ハリウッドの人気映画だけではなく、日本のアニメなどのさまざまな世界的人気エンターテイメント・ブランドをテーマとする本格的なアトラクションやショー、ゲストが思いきり楽しめるシーズナル・イベントなど、世界最高クオリティのエンターテイメントを提供しています。ここにしかない“超感動・超興奮”の忘れられない体験を通して、訪れるすべてのゲストが自分の殻を破り“超元気”になれる特別な場所『超元気特区』として、皆さまをお迎えしています。

2001年の開業以来、常に革新をし続けており、近年は「ウィザーディング・ワールド・オブ・ハリー・ポッター」が絶大な人気を博しているほか、「ジュラシック・パーク」エリア一帯を滑走する画期的なフライングコースター「ザ・フライング・ダイナソー」、大人気エリア「ミニオン・パーク」ではミニオンたちが繰り広げる想像を超える“ハチャメチャ”が楽しめる「ミニオン・ハチャメチャ・ライド」、そして任天堂のゲームの世界をテーマにした「スーパー・ニンテンドー・ワールド」では、実際に自分の全身を使ってアソビの本能を解き放つ、これまでにない“アソビ体験”をお楽しみいただけるなど、次々と世界最高エンターテイメントを打ち出し、さらなる進化・成長を遂げています。

※1 任天堂ブランドのキャラクターおよびその世界をテーマにした施設における、自社調べ

(C) Nintendo

HARRY POTTER and all related characters and elements (C) & (TM) Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights (C) J.K. Rowling. (s24)

Minions and all related elements and indicia TM & (C) 2024 Universal Studios. All rights reserved.

TM and (C) 2024 Sesame Workshop

TM & (C) Universal Studios. All rights reserved.