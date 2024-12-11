2025年1月15日(水)「歌舞伎家話 第39回＠浅草公会堂」生配信決定！

松竹株式会社

歌舞伎俳優がさまざまなゲストを迎えてトークを展開するオンライントークショー「歌舞伎家話（かぶきやわ）」。この度、「新春浅草歌舞伎」の上演を記念した「歌舞伎家話 第 39 回」の配信が決定しました！

「新春浅草歌舞伎」新メンバーが勢ぞろい！

来年１月２日から東京・浅草公会堂で上演される「新春浅草歌舞伎」は、“若手歌舞伎俳優の登竜門”として知られ、次代の歌舞伎界を担う花形俳優が毎年顔をそろえます。2025 年は、先輩たちからのバトンを受け継いだ中村橋之助、中村鷹之資、 中村莟玉、中村玉太郎、市川染五郎、尾上左近、中村鶴松の 7 名が「歌舞伎家話」に大集合！公演の裏話や今回の公演に懸 ける想い、演目の見どころなどを、公演を終えたばかりの浅草公会堂の舞台よりお届けします。新年の始まりにふさわしい、 勢い溢れる面々のスペシャルトークショーにご期待ください！

歌舞伎夜話特別編 歌舞伎家話 第3９回＠浅草公会堂

出演：中村橋之助、中村鷹之資、中村莟玉、中村玉太郎、市川染五郎、尾上左近、中村鶴松

【日時】：2025 年 1 月 15 日（水）19 時 30 分開演

【料金】：配信視聴券 2,000 円（税込）

【チケット取り扱い】：一般販売 12月11日(水)10時00分

【配信】

- イープラス「Streaming+」 https://eplus.jp/kabukiyawa-ppv/- 楽天 TV https://live.tv.rakuten.co.jp/content/494236/

※配信視聴券は2025年1月26日(日) 21時00分まで発売。

※2025年1月26日(日)23時59分までアーカイブ視聴可能。

詳細を見る :https://www.kabuki-bito.jp/kabuki-contents/ondemand/talkshow/5601.html

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