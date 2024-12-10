Fringer 電子マウントアダプター ファームウェアアップデート情報

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株式会社焦点工房

株式会社焦点工房は、Fringer の以下の電子マウントアダプターのファームウェアアップデート情報を公開いたします。


Fringer FR-EFTG1（キヤノンEFマウントレンズ → 富士フイルムGFX Ｇマウント変換）


ファームウェアアップデート Ver.1.90を公開


詳細：https://stkb.co.jp/info/?p=38212





Fringer FR-NFTG1（ニコンFマウントレンズ → 富士フイルムGFX Gマウント変換）


ファームウェアアップデート Ver.1.30を公開


詳細：https://stkb.co.jp/info/?p=38216





Fringer FR-FX3・FR-FX2・FR-FX20（キヤノンEFマウントレンズ → フジフイルムXマウント変換）


ファームウェアアップデート Ver.2.70を公開


詳細：https://stkb.co.jp/info/?p=38222





Fringer FR-FTX2・FR-FTX1（ニコンＦマウントレンズ → 富士フイルムＸマウント変換）


ファームウェアアップデート Ver.2.0を公開


詳細：https://stkb.co.jp/info/?p=38227





Fringer FR-NZ2・FR-NZ1（キヤノンEFマウントレンズ → ニコンZマウント変換）


ファームウェアアップデート Ver.2.0を公開


詳細：https://stkb.co.jp/info/?p=38261




Fringer サポートページ :
https://stkb.co.jp/support.html#fringer
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About Fringer
ソフトウェア関連の仕事に20年間従事しながら、CONTAXレンズ愛好者であり、カメラ好きが高じて、2013年より高性能でスマートさにこだわった電子系アダプターの製作に取り組んでいます。
https://www.fringeradapter.com




株式会社 焦点工房


"カメラと写真の愉しみ・喜びをもっと身近に感じてほしいから"


焦点工房では海外製の人気マウントアダプターやカメラレンズ、アクセサリーなど、カメラ用品の輸入販売を行なっています。 「良い品をお求めやすく」を基に販売を続け、おかげ様で高い評価をいただいております。新たなマウントアダプター開発への協力も行なっており、日本のカメラ文化への貢献を果たしていきたいと考えています。



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