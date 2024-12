NETFLIXシリーズ「イカゲーム」シーズン2とコラボレーションイカゲームの世界観を再現した特別なアイテムが登場

プーマ ジャパン株式会社

プーマ ジャパン株式会社(本社所在地:東京都品川区)は、NETFLIXシリーズ「イカゲーム」シーズン2世界配信に合わせ、アパレル、フットウェア、アクセサリーを取り揃えたコラボレーション「PUMA x SQUID GAME(TM)︎(スクイッド ゲーム)」コレクションを2024年12月12日(木)より順次発売します。

「PUMA x SQUID GAME(TM)︎」コレクションは、「イカゲーム」の世界観、キャラクターにインスパイアされたコレクションで、T7トラックスーツやスニーカーなど、多彩なアイテムがラインアップされています。

プーマのアイコニックなT7トラックジャケットとT7トラックパンツは、劇中で印象的に描かれている階段迷路をモチーフにしたカスタムパターンでリメイクしました。出場者が着用する緑のユニフォームを彷彿とさせるこのトラックスーツは、ベルベット素材で作られ、プーマキャットとイカゲームのロゴが施されたチェストラベルや、特別にデザインされたタグが特徴的です。

また、バックパックとキャップにも、階段迷路をモチーフにしたこのカスタムパターンが使用され、この作品を象徴するキャラクターであるヨンヒ人形が描かれています。さらに、ダメージ加工が施されたフーディーもラインアップされています。

コラボレーションシューズは、「EASY RIDER(イージーライダー)」と「SUEDE(スウェード)」がラインアップされています。EASY RIDERは、作中の「だるまさんがころんだ」のシーンにインスパイアされたデザインを取り入れ、ヒール部分のホログラムは赤から緑に変化し、さらに、ヨンヒ人形がデザインされたタグが、このコラボスニーカーを仕上げています。また、SUEDEは、鮮やかなカラーリングとジグザグのオーバーレイを取り入れた、作中の不吉な階段の部屋をテーマにしたデザインが施されています。

「PUMA x SQUID GAME(TM)︎」コレクションは、プーマストア 原宿キャットストリート、プーマストア大阪、プーマ公式オンラインストア(https://jp.puma.com/)、PUMA アプリ、一部取扱い店舗にて販売します。なお、プーマ製品の取扱い店舗につきましては、各取扱い店舗のウェブサイトにてご確認ください。

※店舗により取扱商品が一部異なります。

〈商品詳細〉

商品名:イージーライダー 2 SQUID GAME

希望小売価格:16,500円(税込)

商品番号:399431

カラー:01

商品名:スウェード SQUID GAME

希望小売価格:16,500円(税込)

商品番号:399428

カラー:01

商品名:PUMA X SQUID GAME

オーバーサイズ ダウン

コート

希望小売価格:35,200円(税込)

商品番号:627431

カラー:01

商品名:PUMA X SQUID GAME T7

ICONIC トラックジャケット

希望小売価格:13,200円(税込)

商品番号:627428

カラー:01/86

商品名:PUMA X SQUID GAME T7

ICONIC ストレート

トラックパンツ

希望小売価格:11,000円(税込)

商品番号:627429

カラー:01/86

商品名:PUMA X SQUID GAME

グラフィック フーディ FL

希望小売価格:10,450円(税込)

商品番号:627427

カラー:01/13/86

商品名:PUMA X SQUID GAME T7

ICONIC トラックジャケット W

希望小売価格:13,200円(税込)

商品番号:627432

カラー:01/86

商品名:PUMA X SQUID GAME T7

ICONIC ストレート

トラックパンツ W

希望小売価格:11,000円(税込)

商品番号:627433

カラー:01/86

商品名:PUMA X SQUID GAME

DAD キャップ

希望小売価格:8,250円(税込)

商品番号:025791

カラー:01/02

商品名:PUMA X SQUID GAME

バックパック

希望小売価格:15,400円(税込)

商品番号:090918

カラー:01/02

(C) Netflix. Used with Permission.

【Netflixシリーズ「イカゲーム」シーズン2 について】

非英語作品で初めてエミー賞を受賞したNetflix史上No.1のメガヒットシリーズ。膨大な借金や深刻なトラブルにより人生を諦めかけた者たちが“人生一発逆転”できるほどの高額賞金を懸けて「負けたら即死」のゲームに巻き込まれていく。プレイヤーたちがゲームへ“挑まざるを得なかった”背景に映る人間模様、カラフルなポップさと不気味さが同居した唯一無二の世界観に世界中が熱狂。シーズン2では、“人生詰みかけ”だったソン・ギフンがイカゲームで優勝してから3年後、ゲームの黒幕を明らかにするため命がけで“イカれた”ゲームに舞い戻るーー。世界を激震させたスリル満点の「イカゲーム」が2024年の年末ムードを再びかっさらう。

2024年12月26日(木)世界独占配信スタート https://netflix.com/squidgame

【PUMA について】

プーマは、フットウェア、アパレル、アクセサリーのデザイン、開発、販売、マーケティングを行う、世界有数のスポーツブランドです。“最速”を求めるアスリートに向けた製品開発を通し、75年にわたり、スポーツとカルチャーの発展を加速させてきました。現在は、フットボール、ランニング、トレーニング、バスケットボール、ゴルフ、モータースポーツなどのカテゴリーにおいて、各競技に向けた製品とともに、それぞれのスポーツにインスパイアされたライフスタイル製品を提供しています。また、著名なデザイナーやブランドとのコラボレーションを通して、スポーツの持つ素晴らしさをファッションやストリートカルチャーのシーンにも広げる取り組みを進めています。プーマグループは、プーマ、コブラゴルフ、Stichd の各ブランドを有し、ドイツのヘルツォゲンアウラッハに本社を置いています。120 カ国以上でビジネスを展開し、世界中に約20,000 人の従業員がいます。詳細は、https://jp.puma.com をご覧ください。

【読者お問合せ先】

プーマ お客様サービス Tel:0120-125-150