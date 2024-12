新エリア『ドンキーコング・カントリー(TM)』のユニバーサル・スタジオ・ジャパン公式攻略ガイドがパーク公式SNSで2024年12月9日（月）に大公開

合同会社ユー・エス・ジェイ

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、『スーパー・ニンテンドー・ワールド』の拡張エリアとなる『ドンキーコング・カントリー』の開業日まであと2日とせまった本日、新エリアの“アソビの本能が大爆走”するワイルドな体験の数々を集結させた「公式攻略ガイド」を、本ニュース配信と同時の午前7時に、ユニバーサル・スタジオ・ジャパン公式SNS上で公開します。SNS上で情報公開する“ユニバーサル・スタジオ・ジャパン公式攻略ガイド”は、パークとして新しい形式の情報ツールです。

この公式攻略ガイドは、あらゆるアングルからみた新エリアの魅力をパークのオリジナルの視点で解説しています。“ほんとうに会える”ドンキーコングが住むジャングルの探索ガイドはもちろん、ゲストの皆さまが全身で体験できるドンキーコングの世界の要素を詳しく紹介。さらに、2021年の『スーパー・ニンテンドー・ワールド』開業時に“次世代テーマパーク体験”として発表された、スマートフォンと連動して遊べる“アクティビティ”体験が新エリアでパワーアップ、それらを徹底的に楽しむコツも集結。“アソビの本能が大爆走”するワイルドな大冒険に必要な情報に加えて、こだわりぬいたエリアにどっぷり浸ることができる豆知識も徹底解説してお届けします。

この公式攻略ガイドを読めば、スケールアップした『スーパー・ニンテンドー・ワールド』体験のための予習はバッチリ!超興奮、超感動の新エリア体験には欠かせないツールとして大公開します。

■新エリア『ドンキーコング・カントリー』ユニバーサル・スタジオ・ジャパン公式攻略ガイド

<公開日時>

2024年12月9日(月)午前7時

<公開場所>

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン 公式X https://x.com/USJ_Official

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン 公式Instagram https://www.instagram.com/universal_studios_japan/

<攻略ガイド 内容の一部>

◆ユニバーサル・スタジオ・ジャパンについて

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンはコムキャスト NBCユニバーサルグループに属しています。ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、国内のみならず海外からも多くのゲストが訪れるエンターテイメント、レジャー界における一大ランドマークとしての地位を築きあげています。ハリウッドの人気映画だけではなく、日本のアニメなどのさまざまな世界的人気エンターテイメント・ブランドをテーマとする本格的なアトラクションやショー、ゲストが思いきり楽しめるシーズナル・イベントなど、世界最高クオリティのエンターテイメントを提供しています。ここにしかない“超感動・超興奮”の忘れられない体験を通して、訪れるすべてのゲストが自分の殻を破り“超元気”になれる特別な場所『超元気特区』として、皆さまをお迎えしています。

2001年の開業以来、常に革新をし続けており、近年は「ウィザーディング・ワールド・オブ・ハリー・ポッター」が絶大な人気を博しているほか、「ジュラシック・パーク」エリア一帯を滑走する画期的なフライングコースター「ザ・フライング・ダイナソー」、大人気エリア「ミニオン・パーク」ではミニオンたちが繰り広げる想像を超える“ハチャメチャ”が楽しめる「ミニオン・ハチャメチャ・ライド」、そして任天堂のゲームの世界をテーマにした新エリア「スーパー・ニンテンドー・ワールド」では、実際に自分の全身を使ってアソビの本能を解き放つ、これまでにない“アソビ体験”をお楽しみいただけるなど、次々と世界最高エンターテイメントを打ち出し、さらなる進化・成長を遂げています。

HARRY POTTER and all related characters and elements (C) & (TM) Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights (C) J.K. Rowling.

Minions and all related elements and indicia TM & (C) 2024 Universal Studios. All rights reserved.

(C) Nintendo

TM and (C) 2024 Sesame Workshop

TM & (C) Universal Studios & Amblin Entertainment

TM & (C) Universal Studios. All rights reserved.