GOLDEN DISC AWARDS第二弾パフォーマンスラインナップ発表！12月9日（月）よりチケットオフィシャル2次先行受付開始！

株式会社コンテンツモンスター

株式会社コンテンツモンスター(以下「当社」、本社:東京都港区、代表取締役社長 兼 COO 山村祐樹)は2025年1月に福岡にて開催される 第39回GOLDEN DISC AWARDSについて、第二弾パフォーマンスラインナップの発表と、12月9日(月)よりオフィシャル2次先行受付を開始することをお知らせいたします。

第39回 GOLDEN DISC AWARDSは2025年1月4日(土)・5日(日)の 2 日間、みずほPayPay ドーム福岡にて開催されます。海外開催は今回が 6 回目、日本で開催されるのは 2012 年の第 26 回京セラドーム大阪公演以来 2 回目となります。

第二弾パフォーマンスラインナップとして、1月4日(土)公演には、aespa、DAY6、ILLIT、1月5日(日)公演にはENHYPEN、GFRIEND、IVE、izna、NOWADAYS、SEVENTEEN、YUQI((G)I-DLEが発表されました。

aespaは3年振りの出演となり、第36回GOLDEN DISC AWARDSでは、新人賞をはじめ、デジタル音源本賞、COSMOPOLITAN Artist賞、Artist of the Yearと4冠を記録しました。今年発売した「Armageddon」「Supernova」「Whiplash」すべての曲がヒットしたaespaが、どんなレジェンドステージを見せてくれるのか期待が高まります。

初出演となるDAY6は、「Time of Our Life」「You Were Beautiful」など、今年は大ヒットを連続させました。3月にリリースしたシングル「Welcome to the Show」、9月にリリースしたミニアルバム「Melt Down」で主要音源チャート1位を総なめにし、12月20日から21日までソウル高尺スカイドームで行われる単独コンサートチケットをはじめ、シンガポール、バンコクなど海外コンサートも相次いで完売となり、世界中から人気を集めています。

こちらも初出演となるILLITは今年3月にリリースしたデビュー曲「Magnetic」で一大ブームを巻き起こし、デビュー8日後に音楽放送1位を占めました。Apple Music「トップソング2024:グローバル」では25位と、K-POP中で最も高い順位を記録しました。「2024年トップ100」チャートでは韓国と台湾で1位を獲得しました。

ENHYPENは今年、2年9カ月ぶりに2枚目のフルアルバム「ROMANCE: UNTOLD」をリリースし、国内だけでなくアメリカ、日本などグローバルファンを虜にしました。アメリカ「ビルボード200」でチーム最高順位の2位(7月27日付)を記録し、日本オリコン週間アルバムチャートでもトップを獲得しました。来年4月に開催されるアメリカ最大規模の音楽フェスティバル「Coachella Valley Music and Arts Festival」のラインナップに加わり、K-POPボーイズグループの中でデビュー後最短で「Coachella」に出演する快挙を達成しました。

GFRIENDは再結成を発表し、GOLDEN DISC AWARDSのためのスペシャルステージを準備中です。「第30回GOLDEN DISC AWARDS」では新人賞、「第32回GOLDEN DISC AWARDS」ではベストグループ賞を受賞したGFRIENDは、今回特別なデビュー10周年を飾る予定です。GOLDEN DISC AWARDSでのステージ後は、10周年を記念する単独コンサートが決定しています。

3年連続での出演となるIVEは、第37回GOLDEN DISC AWARDSで新人賞とデジタル音源大賞を同時受賞し、歌謡界に新しい歴史をつくりました。今年のワールドツアーで大盛況を収めたIVEは、8月にはアメリカの「Lollapalooza Chicago」、日本の「Summer Sonic 2024」など、大型グローバル舞台で優れたライブ実力とパフォーマンスで好評を得ました。今回のGOLDEN DISC AWARDSでは「IVE SWITCH」と「HEYA」でアルバム部門とデジタル音源部門本賞候補となりました。

デビュー間もないiznaもGOLDEN DISC AWARDSに初出演します。「I-LAND 2」で結成された7人組のiznaは11月25日に発売したデビュー曲「izna」を提げて活動中です。グローバルファンの応援を受けてデビューしたiznaは、初めてとなる本公演を盛り上げるべく、ステージを準備しています。

NOWADAYSはスペシャルステージを飾ります。今年4月にデビューしたNOWADAYSは、Cube Entertainmentが8年ぶりに披露するボーイズグループです。デビュー曲「OoWee」をはじめ、「Why Not?」、「Let's Get It」と続けてリリースしました。

第38回GOLDEN DISC AWARDSでアルバム大賞を受賞したSEVENTEENも参加します。第30回での新人賞を皮切りに、第31回から第38回まで連続でアルバム本賞を受賞するという大記録を打ち立てました。また第38回では初のアルバム大賞まで手にしました。毎年豪華なパフォーマンスを繰り広げるSEVENTEENの10回目のステージに期待が高まります。

YUQI((G)I-DLE)はソロアーティストとしてもパフォーマンスを披露します。1月4日は(G)I-DLEのメンバーとグループで、1月5日はソロでのステージとなります。4月に発売した初のソロアルバム「YUQ1」で初動55万枚を記録し、K-POP女性ソロアーティストの中でミニアルバム初動最多記録を立てました。今回のGOLDEN DISC AWARDSのラインナップの中で唯一、両日ともステージに上がることもあり、期待感を高めています。

本公演のチケットは、12月9日(月) 18:00よりオフィシャル2次先行の受付を開始いたします。詳しくは推しパスオフィシャルサイトをご確認ください。

推しパスオフィシャルサイト:https://www.osipass.jp/

【公演情報】

第 39 回 GOLDEN DISC AWARDS

日程:2025 年 1 月 4 日(土) 16:00 開場 / 18:00 開演

2025 年 1 月 5 日(日) 16:00 開場 / 18:00 開演

会場:みずほ PayPay ドーム福岡(福岡県福岡市中央区地行浜2丁目2-2)

【パフォーマンスラインナップ】

<1 月 4 日(土)> BIBI、Crush、(G)I-DLE、JTBC「PROJECT 7」DEBUT TEAM、KISS OF LIFE、LE SSERAFIM、 NewJeans、TWS and more..

<1 月 5 日(日)> NCT WISH、TOMORROW X TOGETHER、ZEROBASEONE and more..

【プレゼンター】

<1 月 4 日(土)>パク・ウンビン

<1 月 5 日(日)>イ・デホ、パク・ボゴム

【MC】 チャウヌ、ムン・ガヨン、ソン・シギョン

【チケット】

⚫指定席1日券:22,000円(税込)

※お一人様2枚まで申込可能です。

※本イベントは、授賞式および生放送番組です。お座席によって一部演出が見えづらい場合がございます。

【先行スケジュール】

◎オフィシャル2次先行受付:2024年12月9日(月) 18:00~12月15日(日) 23:59

【推しパスオフィシャルサイト】

https://www.osipass.jp/

【公演に関するお問合せ】

キョードー西日本:0570-09-2424 (平日・土曜11:00~15:00) ※年末年始休業期間あり

【公演クレジット】

主催・主幹:HLL / 株式会社コンテンツモンスター

特別協力:株式会社NTTドコモ・スタジオ&ライブ

制作:株式会社ドリーム・ラボ / 株式会社キョードー大阪

制作協力:株式会社little oasis

協力:株式会社FJE

営業協力: Japan Art Entertainment / 株式会社アロフトフォーカス /合同会社三芦エンタープライズ

運営:株式会社キョードー西日本

■株式会社コンテンツモンスターについて(https://contentsmonster.jp/)

会員向けサービス(推しパス)事業並びに定期開催を予定している大型 K-POP イベント「Kstyle PARTY」の運営に係る事業等を推進しております。当社グループのメディア事業が持つ 1 億人規模のユーザー接点と、メディア事業におけるマネタイズエンジンとのシナジー拡大に向けて連携し、創造するコンテンツが生み出す価値の向上を目指し各サービスを提供してまいります。

社名 : 株式会社コンテンツモンスター

所在地 : 東京都港区東新橋一丁目9番1号

設立 : 2024 年 4 月 1 日

代表取締役会長 兼 CEO : 瓜生 憲

代表取締役社長 兼 COO : 山村 祐樹

事業内容 : 会員向けサービス(推しパス)事業、各種コンテンツ制作・ 運営・流通事業等

【報道関係お問い合わせ先】

株式会社コンテンツモンスター

E-MAIL:info@contentsmonster.jp