¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¤ÎHycamite¡¢MOL (Europe Africa)¡¢MOL PLUS¤¬¡¢¥á¥¿¥óÇ®Ê¬²òµ»½Ñ¤òÍÑ¤¤¤¿Á¥ÇõÍÑÈ¯ÅÅ¡¦¿ä¿ÊÁõÃÖ¤ÎÍøÍÑÂ¥¿Ê¤Ë¸þ¤±¤¿³Ð½ñ¤òÄù·ë

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Hycamite TCD Technologies OY. (CEO¡§Laura Rahikka¡¢ËÜ¼Ò¡§¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¡¢°Ê²¼¡ÖHycamite¡×)¡¢MOL (Europe Africa) Ltd.(ÂåÉ½¡§¼ÄÅÄÉÒÄª¡¢ËÜ¼Ò¡§¥í¥ó¥É¥ó¡¢°Ê²¼¡ÖMOLEA¡×)¡¢MOL PLUS Co., Ltd.(ÂåÉ½¡§ºåËÜ ÂóÌé¡¢ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢°Ê²¼¡ÖMOL PLUS¡×)¤Î3¼Ò¤Ï¡¢¥á¥¿¥óÇ®Ê¬²ò (¥á¥¿¥ó¤ò¿åÁÇ¤È¸ÇÂÎ¥«ー¥Ü¥ó¤ËÊ¬²ò¤¹¤ëµ»½Ñ) ¤òÍÑ¤¤¤¿Á¥Çõ¤ÎÈ¯ÅÅ¡¦¿ä¿ÊÁõÃÖ¤ÎÍøÍÑÂ¥¿Ê¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿Áê¸ß¶¨ÎÏ¤Ë´Ø¤¹¤ë³Ð½ñ¤ò2024Ç¯10·î¤ËÄù·ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
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Hycamite
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Hycamite
Sonja Vermeulen
Communications and Marketing Manager
TEL:+358 40 142 9174¡¢E¥áー¥ë:sonja.vermeulen@hycamite.com
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