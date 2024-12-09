¥¢¥Õ¥¬¥Ë¥¹¥¿¥ó¡§°åÎÅ¶µ°é¤«¤é¤Î½÷ÀÇÓ½ü¤Ï¹ñ¤Î°åÎÅ¤Ë¿¼¹ï¤Ê±Æ¶Á¤ò¤â¤¿¤é¤¹
¥¢¥Õ¥¬¥Ë¥¹¥¿¥óÅìÉô¡¦¥Ûー¥¹¥È¤Î»º²ÊÉÂ±¡¤ÇÆ¯¤¯»ºÉØ¿Í²Ê°å¤é¡á2023Ç¯12·î21Æü¡¡(C) Paul Odongo/MSF
¥¢¥Õ¥¬¥Ë¥¹¥¿¥ó¤Ç°åÎÅ¶µ°éµ¡´Ø¤Ø¤Î½÷À¤ÎÄÌ³Ø¤¬¶Ø»ß¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢¹ñ¶¤Ê¤°å»ÕÃÄ¡ÊMSF¡Ë¤Ï¡¢¤³¤ÎÁ¼ÃÖ¤ÏÆ±¹ñ¤Î½÷À¤Î·ò¹¯¤Ë¿¼¹ï¤Ê±Æ¶Á¤¬µÚ¤Ö¤È·üÇ°¤òÉ½ÌÀ¤¹¤ë¡£
¤³¤Î¿·¤¿¤ÊÀ©Ìó¤Ï¡¢¸ø¶¦¤ä¿¦¾ì¤«¤é¤Î½÷ÀÇÓ½ü¤¬¿·¤¿¤ÊÃÊ³¬¤Ë¿Ê¤ó¤À¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¢¥Õ¥¬¥Ë¥¹¥¿¥ó¤Ç¤Ï½÷À°åÎÅ¼Ô¤Î¿ô¤¬ÉÔ½½Ê¬¤Ç¡¢ÃË½÷¤ÇÉÂÅï¤¬Ê¬¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¤¹¤Ç¤Ë°åÎÅ¤ÎÄó¶¡¤Ë±Æ¶Á¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£¼Á¤Î¹â¤¤°åÎÅ¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ï¤µ¤é¤ËÆñ¤·¤¯¤Ê¤ê¡¢¾Íè¤Î°åÎÅ¥¢¥¯¥»¥¹¤Ë¿¼¹ï¤Ê´íµ¡¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£
½÷À¤¬¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð°åÎÅ¥·¥¹¥Æ¥à¤ÏÀ®¤êÎ©¤¿¤Ê¤¤
¥¢¥Õ¥¬¥Ë¥¹¥¿¥ó¤Ç³èÆ°ÀÕÇ¤¼Ô¤òÌ³¤á¤ëËöÆ£ÀéæÆ¤Ï¤³¤¦ÏÃ¤¹¡£
¡Ö¶µ°é¤ò¼õ¤±¤¿½÷À°åÎÅ½¾»ö¼Ô¤¬¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢°åÎÅ¥·¥¹¥Æ¥à¤ÏÀ®¤êÎ©¤Á¤Þ¤»¤ó¡£MSF¤Ç¤Ï¡¢°åÎÅ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÈ¾¿ô¤¬½÷À¤Ç¤¹¡£°åÎÅ¶µ°éµ¡´Ø¤Ç½÷À¤Î½¢³Ø¤ò¶Ø»ß¤¹¤ë¤È¤¤¤¦·èÄê¤Ï¡¢¶µ°é¤È¸øÊ¿¤Ê°åÎÅÄó¶¡¤ÎÎ¾ÌÌ¤«¤é¡¢½÷À¤ò¤µ¤é¤ËÇÓ½ü¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×
¥¢¥Õ¥¬¥Ë¥¹¥¿¥ó¤ÇMSF¤ÎÊ£¿ô¤Î³èÆ°¤òÅý³ç¤¹¤ëËöÆ£ÀéæÆ¡¡(C) MSF
¥¢¥Õ¥¬¥Ë¥¹¥¿¥ó¤Ë¤ª¤±¤ë°åÎÅ¥Ëー¥º¤ÏËÄÂç¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¥¢¥Õ¥¬¥Ë¥¹¥¿¥ó¤Î½÷À°åÎÅ¼Ô¤òÍÜÀ®¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£ ¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢½÷À¤¬¶µ°é¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤¬ÉÔ²Ä·ç¤À¡£ 2024Ç¯¡¢2022Ç¯¡¢2021Ç¯¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¶µ°éÀ©¸Â¤Ë¤è¤ê¡¢¾Íè¤Î½÷À°åÎÅ¼Ô¤Î¿ô¤ÏÂçÉý¤Ë¸º¤ë¡£Ç¥»ºÉØ¤Î¥±¥¢¤Ë¤Ï½÷À¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬·ç¤«¤»¤Ê¤¤¤¬¡¢MSF¤Ë¤È¤Ã¤ÆÀ¤³¦¤ÇºÇ¤âÂ¿Ë»¤Ê»º²Ê¤Î°ì¤Ä¤¬¤¢¤ë¥Ûー¥¹¥È¤Ç¤Ï¡¢½õ»º»Õ¤ä»ºÉØ¿Í²Ê°å¤ò´Þ¤á¡¢É¬Í×¤Ê¿Í°÷¤ò¤¹¤Ù¤ÆËä¤á¤ë¤³¤È¤Ï¤¹¤Ç¤Ëº¤Æñ¤À¡£MSF¤Ï¥¢¥Õ¥¬¥Ë¥¹¥¿¥ó¤Ç¡¢2024Ç¯1·î¤«¤é6·î¤Þ¤Ç¤Ë2Ëü2300·ï¤ÎÊ¬ÊÚ¤ò²ð½õ¤·¤¿¡£
Á´¤Æ¤ÎÀÊÌ¤Ë¤è¤ë°åÎÅÄó¶¡¤¬ÉÔ²Ä·ç
¡Ö¤â¤·¡¢½÷À¤¬ÃæÅù³Ø¹»¤äÂç³Ø¡¢°åÎÅ¶µ°éµ¡´Ø¤ËÄÌ¤¨¤Ê¤¤¤Î¤Ê¤é¡¢Ì¤Íè¤Î½÷À°åÎÅ¼Ô¤Ï¤É¤³¤«¤éÍè¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤Þ¤¿¡¢¥¢¥Õ¥¬¥Ë¥¹¥¿¥ó¤Î½÷À¤¿¤Á¤¬º¤Æñ¤Ê¾õ¶·¤Î»þ¤Ë¡¢Ã¯¤«Èà½÷¤¿¤Á¤Î¥±¥¢¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£É¬Í×ÉÔ²Ä·ç¤Ê¥µー¥Ó¥¹¤ò¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÀÊÌ¤Î¿Í¤¬ÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÀÊÌ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥µー¥Ó¥¹¤¬Äó¶¡¤µ¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¡¢ËöÆ£¤Ï¸ì¤ë¡£
MSF¤Ï¥¢¥Õ¥¬¥Ë¥¹¥¿¥ó¤Ç¡¢É¬Í×¤È¤¹¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤Ó¤È¤Ë°åÎÅ¤òÄó¶¡¤¹¤ëÊý¿Ë¤ò¼é¤ê¡¢½÷À¤¬°åÎÅ¶µ°é¤ä¤è¤ê¹ÈÏ¤Ê¶µ°é¤ò¼õ¤±Â³¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦°ú¤Â³¤ÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤¯¡£
¡ã¥¢¥Õ¥¬¥Ë¥¹¥¿¥ó¤Ë¤ª¤±¤ëMSF¤Î³èÆ°¡ä
MSF¤Ï¥Ø¥ë¥Þ¥ó¥É¡¢¥¯¥ó¥É¥¥ー¥º¡¢¥Ø¥éー¥È¡¢¥Ûー¥¹¥È¡¢¥«¥ó¥À¥Ïー¥ë¡¢¥Ðー¥ß¥ä¥ó¤Ç7¤Ä¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò±¿±Ä¤·¡¢ÆÃ¤ËÆó¼¡°åÎÅ¤ÎÄó¶¡¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ 2023Ç¯¡¢MSF¤Ï13Ëü2600·ï°Ê¾å¤Î³°Íè¿Ç»¡¡¢9Ëü6000·ï¤ÎÆþ±¡´µ¼Ô¤Î¼õ¤±Æþ¤ì¡¢38Ëü3600·ï¤ÎµßµÞ³°Íè¿Ç»¡¡¢1Ëü5200·ï¤Î³°²Ê¼ê½Ñ¡¢4Ëü5260·ï¤ÎÊ¬ÊÚ²ð½õ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£ ÄÌ±¡±ÉÍÜ¼£ÎÅ¥»¥ó¥¿ー¤Ç¤Ï1Ëü500¿Í¤Î´µ¼Ô¤ËÂÐ±þ¤·¡¢Æþ±¡±ÉÍÜ¼£ÎÅ¥»¥ó¥¿ー¤Ë¤Ï1Ëü2500¿Í¤Î´µ¼Ô¤¬Æþ±¡¤·¤¿¡£