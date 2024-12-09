¡Ú¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹Âè2ÃÆ¡Û¡Ö@cosme¥Ù¥¹¥È¥³¥¹¥á¥¢¥ïー¥É2024¡×12·î5ÆüÈ¯É½

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]¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢¥Ù¥¹¥È¥Öー¥¹¥¿ー¤È¥Ù¥¹¥È¥·ー¥È¥Þ¥¹¥¯¤È¤¤¤¦¥×¥é¥¹¥ï¥ó¥¢¥¤¥Æ¥à¤Î¥«¥Æ¥´¥ê¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ìTOP£³¤¹¤Ù¤Æ¤È¡¢2¾¦ÉÊ¤Ç´Ú¹ñ¥Ö¥é¥ó¥É¤¬¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Öー¥¹¥¿ー¤Ï¡¢²½¾Ñ¿å¤ÎÁ°¤Ë»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤½¤Î¤¢¤È¤Ë»È¤¦²½¾ÑÉÊ¤Î¿»Æ©¤ò¤è¤¯¤¹¤ë¡¢¤Þ¤ÀÈæ³ÓÅª¿·¤·¤¤¥«¥Æ¥´¥ê¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¥·ー¥È¥Þ¥¹¥¯¤â¤³¤³¿ôÇ¯¤Ç¥Ç¥¤¥êー¥±¥¢¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£¹¹¤Ë¡¢´Ú¹ñ¥Ö¥é¥ó¥É¤òÃæ¿´¤Ë£±ËçÆþ¤ê¤Î¾¦ÉÊ¤¬ËÉÙ¤Ê¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢È©¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼è¤êÆþ¤ì¤ëÀ®Ê¬¤òÊÑ¤¨¤Æ¤ß¤¿¤ê¡¢»þ¤Ë¤Ï»ÈÍÑ´¶¤ä¥Ó¥¸¥å¥¢¥ëÌÌ¤Ê¤É¤ÇÌÜÀè¤ÎÊÑ¤ï¤Ã¤¿¥¨¥ó¥¿¥áÀ¤Î¤¢¤ë¾¦ÉÊ¤ò»È¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤ê¤Ê¤É¡¢¿·¤·¤¤¥È¥é¥¤¤ò¤·¤ä¤¹¤¤¥«¥Æ¥´¥ê¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£[²èÁü4: https://prtimes.jp/i/5126/379/resize/d5126-379-d38e7950fb361b7c60cb-4.png ]¤³¤ì¤é¤Î¤³¤È¤«¤é¡¢´ðËÜ¤Î¥±¥¢¤Ç¤Ï¥·¥Ó¥¢¤Ë²Á³ÊÊ¬¤Î²ÁÃÍ¤ò¸«¶Ë¤á¡¢¹ñ»º¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¼ê·ø¤¯¼é¤ê¤Î¥±¥¢¤ò¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢¥×¥é¥¹¥ï¥ó¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤Ï´Ú¹ñ¥³¥¹¥á¤ÇÀÑ¶ËÅª¤Ë¿·¤·¤¤¥Ö¥é¥ó¥É¤ä¹¶¤á¤Î¥±¥¢¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¡¢¤«¤·¤³¤¯¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¼è¤ëÀ¸³è¼Ô¤ÎÍÍ»Ò¤¬³À´Ö¸«¤¨¤Þ¤¹¡£¹ñ»º¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÃæ¤Ç¤â¡ØÉÒ´¶È©¸þ¤±¡Ù¤ËÃíÌÜº£²ó¤Î¥Ù¥¹¥È¥³¥¹¥á¤Î¥¹¥¥ó¥±¥¢¥«¥Æ¥´¥ê¤Ç¤â¤¦°ì¤ÄÃíÌÜ¤Ê¤Î¤¬¡¢¡Ö¹ñ»ºÉÒ´¶È©¥Ö¥é¥ó¥É¡×¤Ç¤¹¡£¥¹¥¥ó¥±¥¢¥«¥Æ¥´¥êÁ´ÂÎ¤Ç3¥Ö¥é¥ó¥É¡Êd¥×¥í¥°¥é¥à¡¢¥¥å¥ì¥ë¡¢¥¤¥Ï¥À¡Ë£µ¾¦ÉÊ¤¬¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£ÆÃ¤Ëd¥×¥í¥°¥é¥à¤Ï3¾¦ÉÊ¤¬¼õ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£[²èÁü5: https://prtimes.jp/i/5126/379/resize/d5126-379-c6f85f038ba9cfc334f6-5.png ]Á°½Ò¤Î¤È¤ª¤ê¡¢¡Ö¥¹¥¥ó¥±¥¢¤Ë°Â¿´´¶¤òµá¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×À¸³è¼Ô¤¬°ú¤Â³¤Áý²Ã·¹¸þ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¡¢ÉÒ´¶È©¥Ö¥é¥ó¥É¤¬»Ù»ý¤µ¤ì¤¿Í×°ø¤Î°ì¤Ä¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢¥¯¥Á¥³¥ß¤òÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¡ÖÉÒ´¶º®¹çÈ©¡×¡Ö»éÀÉÒ´¶È©¡×Åù¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤è¤ê¤â¼«¿È¤ÎÈ©¾õÂÖ¤ò¤è¤êºÙ¤«¤ËÊ¬Îà¡¢Íý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¥ïー¥É¤Î½Ð¸½Î¨¤¬¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£SNS¤Î¿»Æ©¤Ê¤É¤ÇÀ¸³è¼Ô¤ÎÈþÍÆ¥ê¥Æ¥é¥·ー¤Î¥Ùー¥¹¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¡¢ÉÒ´¶È©¥Ö¥é¥ó¥É¤Ø¤ÎÃíÌÜ¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤â¤¤¤¨¤½¤¦¤Ç¤¹¡£[²èÁü6: https://prtimes.jp/i/5126/379/resize/d5126-379-4840525d6983a17a57e2-6.png 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]º£Ç¯¥È¥ì¥ó¥É¤È¤Ê¤ê¡¢¥¯¥Á¥³¥ß¤Ë¤ª¤±¤ë¥ïー¥É¤Î½Ð¸½Î¨¤¬ºòÂÐ¤Ê¤ó¤È48.9ÇÜ¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¥ß¥åー¥È¥á¥¤¥¯¡×¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡ÖÀ¹¤êÂÑÀ¤Ê¤·¥¿¥¤¥×¡×¤Î¿Í¤¬°Â¿´¤·¤Æ¼è¤êÆþ¤ì¤é¤ì¤ë¥á¥¤¥¯ÊýË¡¤È¤·¤ÆÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¡¢¥ß¥åー¥È¥á¥¤¥¯¤Ç»È¤¤¤ä¤¹¤¤¡ÖÄù¤á¿§¤Î¤Ê¤¤Ã¸¤á¥«¥éー¤Î¥¢¥¤¥·¥ã¥É¥¦¥Ñ¥ì¥Ã¥È¡×¤ä¡ÖÃ¸¤¤¿§Ì£¤Î¥Áー¥¯¡×¤Ê¤É¤¬¿Íµ¤¤ò½¸¤á¡¢¥Ù¥¹¥È¥³¥¹¥á¤â¼õ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Áí¹ç3°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿rom&nd¡Ö¥Ï¥ó¥ªー¥ë¥Ö¥í¥¦¥«¥é¡×¤Ï¡ÖÈý¤¬Ç»¤¤¡×¤È¤¤¤¦¡Ö¤¸¤ã¤Ê¤¤Êý¡×¤Î¤ªÇº¤ß¤ò¤â¤ÄÀ¸³è¼Ô¤«¤é¤Î»Ù»ý¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÂ¾¡¢¡Ö¥Ö¥ë¥Ù¤Ê¤Î¤ËÀÄ¤ß¤òµÛ¼ý¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦ÀÄ¤ßµÛ¼ýÂ²¡×¡¢¡Ö¡»¡»¶ì¼êÌ±¡×¤Ê¤É¤Î¡Ö¤¸¤ã¤Ê¤¤Êý¡×¤ò¸½¤¹¥ïー¥É¤Î½Ð¸½Î¨¤âÁý²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£[²èÁü8: https://prtimes.jp/i/5126/379/resize/d5126-379-68627289d70c1514c68d-8.jpg ]¡ã¥¯¥Á¥³¥ßÈ´¿è¡§Áí¹ç3°Ì¡¡rom&nd¡Ö¥Ï¥ó¥ªー¥ë¥Ö¥í¥¦¥«¥é¡×¡äÈýÌÓ¤ÎÌÓ¤¬Ç»¤¯¤ÆÂ¿¤¤¤Î¤Ç¡¢Èý¤ÎÂ¸ºß´¶¤òÇö¤á¤¿¤¤»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢åºÎï¤ËÈý¤¬À÷¤Þ¤ë¤Î¤Ç¤È¤Æ¤â°¦ÍÑ¤·¤Æ¤Þ¤¹¡£[²èÁü9: https://prtimes.jp/i/5126/379/resize/d5126-379-58fdf5de5cab5254606b-9.jpg 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