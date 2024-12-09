³«»ÖÀìÌç¿¦Âç³Ø¡Ö¥×¥í¤¬¸ì¤ë¥¢¥Ë¥áÀ©ºî¤Î³Ë¿´¤ÈÉñÂæÎ¢¡ªµö¼ù¿Í»á¤Ë¤è¤ëÆÃÊÌ¹ÖµÁ¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
µö¼ù¿Í»á
£Î£Ó£Ç¥°¥ëー¥×³Ø¹»Ë¡¿Í ¿·³ãÁí¹ç³Ø±¡ ³«»ÖÀìÌç¿¦Âç³Ø¡Ê°Ê²¼¡ÖËÜ³Ø¡×¡¢¿·³ã¸©¿·³ã»Ô¡¢Íý»öÄ¹¡§ÃÓÅÄ ¾Í¸î¡¢³ØÄ¹¡§ËÌÈª Î´À¸¡Ë¤Ç¤Ï¡¢12·î2Æü¡Ê·î¡Ë¥¢¥Ë¥á¡¦¥Þ¥ó¥¬³ØÉô2Ç¯¼¡²ÊÌÜ¡Ö´ë²èÀ©ºîµ»½Ñ±é½¬¡×¤Ë¤Æ¡¢NBCUniversal Entertainment Japan ¥¢¥Ë¥á¡¦²»³ÚÀ©ºîËÜÉôÉôÄ¹ µö¼ù¿Í»á¤ÎÆÃÊÌ¹ÖµÁ¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Úµö¼ù¿Í»á¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¡Û
NBCUniversal Entertainment Japan ¥¢¥Ë¥á¡¦²»³ÚÀ©ºîËÜÉôÉôÄ¹¡£¥í¥ó¥É¥ó¥Õ¥£¥ë¥à¥¹¥¯ー¥ë¤Ç½¤»Î¹æ¤ò¼èÆÀ¸å¡¢FOX¡¢NETFLIX¡¢AMAZON¡¢Bilibili¤Ê¤É³°»ñ·Ï¥á¥Ç¥£¥¢¡¦IT´ë¶È¤Ç20Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÀ©ºî¡¦Ä´Ã£Ê¬Ìî¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤òÀÑ¤à¡£¥¹¥È¥êー¥ß¥ó¥°¶È³¦¤Ë¤ª¤±¤ëËÉÙ¤Ê·Ð¸³¤ÈÃÎ¸«¤ò³è¤«¤·¡¢¸½ºß¤ÏNBCUniversal Entertainment Japan¤Î¥¢¥Ë¥áÀ©ºîÉôÌçÀÕÇ¤¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹³«È¯¡¢¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°ÀïÎ¬¡¢À©ºî´ÉÍý¤òÅý³ç¡£ÂåÉ½ºî¤Ë¤Ï¡Ö¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥«¥à¥¤¡×¡ÖÅ·¹ñÂçËâ¶¡×¡Ö¤æ¤Ó¤µ¤¤ÈÎø¡¹¡×¡ÖÌëºù¤µ¤ó¤Á¤ÎÂçºîÀï¡×Åù¡¢´ë²è¤ä¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤È¤·¤Æ¿ôÂ¿¤¯¤ÎºîÉÊ¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¢¥Ë¥á¡¦¥Þ¥ó¥¬³ØÉô¤Î¼ø¶È¡Ö´ë²èÀ©ºîµ»½Ñ±é½¬¡×¤Ç¤Ï¡¢±Ç²èÀ©ºî¤Î´ðËÜµ»½Ñ¤È¤·¤Æ¡¢»£±Æ¡¢Èþ½Ñ¡Ê°áÁõ¤ä¥»¥Ã¥È¤Ê¤É¤ò´Þ¤à¡Ë¡¢Ï¿²»¡¢ÊÔ½¸¤Î4¤Ä¤ò³Ø¤Ó¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢µÓËÜÊ¬ÀÏ¤äÀ©ºî¼ê½ç¤ÎÍý²ò¤ò¿¼¤á¤Ê¤¬¤é¡¢ÈÉ¤´¤È¤Ë±é½¬¤ò¹Ô¤¦¼ÂÁ©Åª¤ÊÆâÍÆ¤Ç¤¹¡£´ðËÜµ»½Ñ¤ò½¬ÆÀ¤·¤¿³ØÀ¸¤¿¤Á¤Ï¡¢¤½¤Î¸å¤Î½¸Ãæ±é½¬¡ÖÊª¸ì·Ý½ÑworkshopII¡Ê¼Â¼Ì±Ç²èÀ©ºî¡Ë¡×¤ÇËÜ³ÊÅª¤ÊºîÉÊÀ©ºî¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤ÏÆÃÊÌ¹Ö»Õ¤È¤·¤Æ¡¢¶È³¦¤Ç³èÌö¤¹¤ëµö¼ù¿Í»á¤ò¾·¤¡¢¥¢¥Ë¥áÀ©ºî¤Î»ÅÁÈ¤ß¤äÀ½ºî°Ñ°÷²ñÊý¼°¤Î»ÅÁÈ¤ß¡¢¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤ÎÌò³ä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹ÖµÁ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢³ØÀ¸¤¬Äó½Ð¤·¤¿¥¢¥Ë¥á´ë²è½ñ¤Î¹ÖÉ¾¤ò¹Ô¤¤¡¢¥¢¥Ë¥á¶È³¦¤Ê¤É¤Ø¤Î½¢¿¦¤òÌÜ»Ø¤¹³ØÀ¸¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¸½¾ì¤ÎÃÎ¼±¤ò³Ø¤Öµ®½Å¤Êµ¡²ñ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
»²²Ã¤·¤¿³ØÀ¸¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È
¢£°ËÆ£ÁóÂÀ¤µ¤ó¡Ê¥¢¥Ë¥á¡¦¥Þ¥ó¥¬³ØÉô2Ç¯¡Ë
¡Öº£²ó¤Î¹ÖµÁ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢´ë²è¤òÄÌ¤¹¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤ÊÍ×ÁÇ¤ä¥³¥Ä¤òÍý²ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£ÆÃ¤Ë¡¢»ñ¶âÄ´Ã£¤ä´ë²è¤Î´°À®ÅÙ¤¬ºîÉÊÀ©ºî¤Ç¤É¤ì¤Û¤É½ÅÍ×¤«¤ò³Ø¤Ó¡¢¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤Î»ëÅÀ¤«¤éÀ©ºî¤ÎÆñ¤·¤µ¤È½ÅÍ×À¤ò¼Â´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î³Ø¤Ó¤òº£¸å¤Î¥¥ã¥ê¥¢·ÁÀ®¤Ë³è¤«¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¡×
¢£ÀÐ»³Åí²Ö¤µ¤ó¡Ê¥¢¥Ë¥á¡¦¥Þ¥ó¥¬³ØÉô2Ç¯¡Ë
¡Ö¹ÖµÁ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢À½ºî°Ñ°÷²ñÊý¼°¤Ë¤è¤ë¥ê¥¹¥¯Ê¬»¶¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤È²ÝÂê¤ò³Ø¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£°ÊÁ°¤Ï¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ーÌÜÀþ¤ÇºîÉÊ¤ò¸«¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Î¹ÖµÁ¤Ç¥Ó¥¸¥Í¥¹´ÑÅÀ¤«¤é¶È³¦¤òÍý²ò¤¹¤ë½ÅÍ×À¤òÃÎ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¤Î²ÝÂê¤äÀ©ºî³èÆ°¤Ç¤Ï¡¢¼ý±×³ÎÊÝ¤äÇ¼´ü¤Ê¤É¡¢»Å»ö¤È¤·¤Æ¤Î»ëÅÀ¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¼è¤êÁÈ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¡×
ËÜ¼ø¶È¤Ç¤Ï¡¢¤¿¤Àµ»½Ñ¤ò³Ø¤Ö¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢»î¹Ôºø¸í¤òÄÌ¤¸¤Æ²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤ëÎÏ¤ä½ÀÆðÀ¤ò°é¤à¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê·Ð¸³¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¡¢³ØÀ¸¤¿¤Á¤¬Ì¤Íè¤Î¥¢¥Ë¥á¶È³¦¤òÃ´¤¦¿Íºà¤È¤·¤ÆÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£³«»ÖÀìÌç¿¦Âç³Ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
2020Ç¯4·î¡¢¿·³ã¸©¿·³ã»Ô¤Ë³«³Ø¡£ºß³ØÃæ600»þ´Ö¡ÊÌó5¥«·î¡Ë°Ê¾å¤ÎÄ¹´ü´ë¶ÈÆâ¼Â½¬¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¶µ°é¤Ç¡¢À®Ä¹Ê¬Ìî¤Î¹âÅÙ¿Íºà¤ò°éÀ®¤¹¤ëÁí¹çÀìÌç¿¦Âç³Ø¤Ç¤¹¡£¼ÂÁ©Åª¤Ê¥«¥ê¥¥å¥é¥à¤òÄÌ¤¸¤Æ¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î¸½¾ì¤ÇÉ¬Í×¤ÊÃÎ¼±¤È±þÍÑÎÏ¤ò¿È¤ËÉÕ¤±¡¢ÊÑ²½¤¹¤ë¼Ò²ñ¤Ç³èÌö¤Ç¤¤ë¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤ò°éÀ®¤·¤Þ¤¹¡£
ÀßÃÖ³ØÉô¡§»ö¶ÈÁÏÂ¤³ØÉô¡¢¾ðÊó³ØÉô¡¢¥¢¥Ë¥á¡¦¥Þ¥ó¥¬³ØÉô
¡ã³«»ÖÀìÌç¿¦Âç³Ø ¸ø¼°HP¡ä https://kaishi-pu.ac.jp/
¡ã¥¢¥Ë¥á¡¦¥Þ¥ó¥¬³ØÉô¥Úー¥¸¡ä https://kaishi-pu.ac.jp/anime/
¡ãNSG¥°¥ëー¥×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ä
NSG¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢¶µ°é»ö¶È¤È°åÎÅ¡¦Ê¡»ã¡¦²ð¸î»ö¶È¤òÃæ³Ë¤Ë¡¢·ò¹¯¡¦¥¹¥Ýー¥Ä¤ä·úÀß¡¦ÉÔÆ°»º¡¢¿©¡¦ÇÀ¡¢¾¦¼Ò¡¢¹¹ðÂåÍýÅ¹¡¢ICT¡¢¥Û¥Æ¥ë¡¢¥¢¥Ñ¥ì¥ë¡¢ÈþÍÆ¡¢¿Íºà¥µー¥Ó¥¹¡¢¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥á¥ó¥ÈÅù¤ÎÉý¹¤¤»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ë108Ë¡¿Í¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤¿´ë¶È¥°¥ëー¥×¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÃÏ°è¤ò¡ÖÀ¤³¦°ìË¤«¤Ç¹¬¤»¤Ê¤Þ¤Á¡×¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡¢¡Ö¿Í¡×¡Ö°Â¿´¡×¡Ö»Å»ö¡×¡ÖÌ¥ÎÏ¡×¤ò¥ー¥ïー¥É¤Ë¡¢ÃÏ°è¤ò³èÀ²½¤¹¤ë»ö¶È¤ÎÁÏÂ¤¤ËÌ±´Ö¤ÎÎ©¾ì¤«¤é¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ãNSG¥°¥ëー¥×¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡ä
https://www.nsg.gr.jp/