³¤ÍÎËÁ¸±¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥óRPG¡ØÂç¹Ò³¤»þÂå Origin¡Ù¡¢¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¡×³«»Ï¡õ¸ò°×¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡ÖµÞÆ­¡×¤¬¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¡ª

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[2024-1209] LINE Games(ÂåÉ½¡§¥Ñ¥¯¥½¥ó¥ß¥ó, ¥Á¥ç¥É¥ó¥Ò¥ç¥ó)¤¬ÇÛ¿®¤·¡¢³ô¼°²ñ¼ÒMotif¡ÊÂåÉ½¡§¥¤¡¦¥¤¥ó¡Ë¤È³ô¼°²ñ¼Ò¥³ー¥¨ー¥Æ¥¯¥â¥²ー¥à¥¹¡ÊÂåÉ½¡§¸ñ¾Âµ×»Ë¡Ë¤¬¶¦Æ±³«È¯¤·¤¿³¤ÍÎËÁ¸±¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥óRPG¡ØÂç¹Ò³¤»þÂå Origin¡Ù¤¬Ç¯ËöÇ¯»Ï¤òµÇ°¤·¡¢ËÉÙ¤ÊÆÃÅµ¤òµÍ¤á¹þ¤ó¤À¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
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