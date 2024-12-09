WILLER TRAVEL¸ø¼°¥¢¥×¥ê¡Ö10Ëü¥À¥¦¥ó¥íー¥ÉÆÍÇËµÇ°¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×¤ò¼Â»Ü
¡¡WILLER MARKETING³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÂçºåÉÜÂçºå»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÄÔËÜ ½¡ÃË¡¢°Ê²¼¡ÖWILLER¡×¡Ë¤Ï¡¢¡ÖWILLER TRAVEL¸ø¼°¥¢¥×¥ê¡×¡Ê°Ê²¼¡ÖWILLER¥¢¥×¥ê¡×¡¢URL¡§https://travel.willer.co.jp/feature/willer-app/¡Ë¤Î10Ëü¥À¥¦¥ó¥íー¥ÉÃ£À®¤òµÇ°¤·¡¢´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¹þ¤á¤¿¡Ö10Ëü¥À¥¦¥ó¥íー¥ÉÆÍÇËµÇ°¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×¤ò¡¢2024Ç¯12·î9Æü¡Ê·î¡Ë¤«¤é2025Ç¯1·î31Æü¡Ê¶â¡Ë¤Þ¤Ç¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡º£Ç¯1·î¤Ë¥ê¥êー¥¹¤·¤¿WILLER¥¢¥×¥ê¤Ï¡¢¡È¤â¤Ã¤ÈÊØÍø¤Ë¡¢¤â¤Ã¤È¤ªÆÀ¤Ë¡É¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢Î¹¡¦°ÜÆ°¤ÎÍ½Ìó¤«¤é¾è¼Ö¤Þ¤Ç¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¯ー¥Ý¥ó¤ä¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ê¤É¤Î¤ªÆÀ¤Ê¥¢¥×¥ê¸ÂÄê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡¢¥»ー¥ë¾ðÊó¤ä¾è¼ÖÁ°¤Î¤ªÃÎ¤é¤»Åù¤ò¼õ¤±¼è¤ì¤ëÊØÍø¤Ê¥×¥Ã¥·¥åÄÌÃÎµ¡Ç½¤Ê¤É¡¢¥¢¥×¥ê¤ò»È¤¦¤³¤È¤ÇÊØÍø¤Ë¤ªÆÀ¤ËÎ¹¤ä°ÜÆ°¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡º£²ó¡¢WILLER¥¢¥×¥ê¤¬10Ëü¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤òÆÍÇË¤·¤¿¤³¤È¤òµÇ°¤·¡¢Æüº¢¤Î¤´°¦¸Ü¤Ë´¶¼Õ¤ò¹þ¤á¤¿ÆÃÊÌ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ç¤Ï¡¢´ü´ÖÆâ¤Ë¿·µ¬¤Ç¥¢¥×¥ê¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤·¤¿ÊýÁ´°÷¤Ë¥¢¥×¥êÆâ¤Ç»È¤¨¤ë300±ßOFF¥¯ー¥Ý¥ó¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¹¤ë¤Û¤«¡¢´ü´ÖÆâ¤Ë¥¢¥×¥ê·ÐÍ³¤Ç¹âÂ®¥Ð¥¹¡¦½ÉÇñ¥»¥Ã¥È¥×¥é¥ó¤Î¤É¤Á¤é¤«¤òÍ½Ìó¤·¡¢¼ÂºÝ¤ËÍøÍÑ¤·¤¿Êý¤ÎÃæ¤«¤éÃêÁª¤Ç500Ì¾ÍÍ¤Ë¥¢¥×¥êÆâ¤Ç»È¤¨¤ëºÇÂç1Ëü±ßÊ¬¤Î¥¯ー¥Ý¥ó¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡À§Èó¡¢¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¥¢¥×¥ê¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¹âÂ®¥Ð¥¹¤ä½ÉÇñ¥»¥Ã¥È¥×¥é¥ó¤Ê¤É¤òÍ½Ìó¡¦ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¡¢Î¹¹Ô¤ä¤ª¤Ç¤«¤±¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡º£¸å¤âWILLER ¤Ï¡¢¤ªµÒÍÍ¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î¥Ëー¥º¤òËþ¤¿¤¹¤È¤È¤â¤Ë¿·¤¿¤ÊÂÎ¸³²ÁÃÍ¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¡ØWILLER¥¢¥×¥ê10Ëü¥À¥¦¥ó¥íー¥ÉÆÍÇËµÇ°¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡Ù¾ÜºÙ
¡ãÆÃÀß¥Úー¥¸¡ä¡¡https://travel.willer.co.jp/feature/willer-app/
¡ã¼Â»Ü´ü´Ö¡ä¡¡2024Ç¯12·î9Æü¡Ê·î¡Ë12:00～2025Ç¯1·î31Æü¡Ê¶â¡Ë17:00
¡ã¼Â»ÜÆâÍÆ¡ä
£±. ¿·µ¬¥¢¥×¥ê¥À¥¦¥ó¥íー¥É¼ÔÁ´°÷¤Ë¡¢¥¢¥×¥êÆâ¤Ç»È¤¨¤ë300±ß£Ï£Æ£Æ¥¯ー¥Ý¥ó¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È
¡¦»²²ÃÊýË¡¡§´ü´ÖÃæ¤Ë¥¢¥×¥ê¤ò¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤Î¾å¡¢WILLER²ñ°÷¡Ê¢¨¡ËÅÐÏ¿¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦¥¯ー¥Ý¥ó¼õ¼èÊýË¡¡§¥¢¥×¥ê¥À¥¦¥ó¥íー¥É¸å¡¢¥¢¥×¥êÆâ¥Ð¥Êー¤Ë¤Æ¼èÆÀ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
£². ¥¢¥×¥ê·ÐÍ³¤ÇÍ½Ìó¤µ¤ì¤¿Êý¤Ë¡¢¥¢¥×¥êÆâ¤Ç»È¤¨¤ëºÇÂç1Ëü±ß¥¯ー¥Ý¥ó¤òÃêÁª¤Ç500Ì¾ÍÍ¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È
¡¦»²²ÃÊýË¡¡§´ü´ÖÃæ¤Ë½ÐÈ¯¤Î¹âÂ®¥Ð¥¹¡¦½ÉÇñ¥»¥Ã¥È¥×¥é¥ó¤Î¤É¤Á¤é¤«¤ò¥¢¥×¥ê·ÐÍ³¤ÇÍ½Ìó¤·¡¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÍøÍÑ¤µ¤ì¤¿Êý¤Ë¡¢½ÐÈ¯Æü¤ÎÍâÆü¡¢¥×¥Ã¥·¥åÇÛ¿®¤Ë¤Æ±þÊç¥Õ¥©ー¥à¤òÁ÷¿®¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡É¬Í×»ö¹à¤òµÆþ¤Î¾å¡¢±þÊç´°Î»¤Ç¤¹¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ê±þÊç´ü¸Â¡§2025Ç¯2·î7Æü¡Ê¶â¡Ë23:59¤Þ¤Ç¡Ë
¡¦¥¯ー¥Ý¥ó¼õ¼èÊýË¡¡§2025Ç¯2·îÃæ½Üº¢¡¢ÅöÁª¼Ô¤Î¤ß¤Ë¥¢¥×¥êÆâ¥×¥Ã¥·¥åÇÛ¿®¤Ë¤Æ¥¯ー¥Ý¥ó¤ò¤ªÅÏ¤·¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¥áー¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤ä¤ªÌ¾Á°¤òÅÐÏ¿¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¹âÂ®¥Ð¥¹Åù¤òÊØÍø¤Ç¤ªÆÀ¤ËÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¥µー¥Ó¥¹¤Ç¡¢¡Ö°ìÈÌ²ñ°÷(ÌµÎÁ)¡×¤È¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢²ñ°÷(Ç¯²ñÈñ1,100±ß)¡×¤Î2¼ïÎà¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡Êhttps://travel.willer.co.jp/membership/¡Ë
¢£WILLER¥¢¥×¥ê¤Î¼ç¤Êµ¡Ç½¡¡¢¨¥¢¥×¥ê²èÁü¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£
¢£¥¢¥×¥ê¥À¥¦¥ó¥íー¥ÉÊýË¡
¥«¥á¥é¤òµ¯Æ°¤·¤Æ¡¢Æó¼¡¸µ¥³ー¥É¤òÆÉ¤ß¼è¤ë¤«³Æ¥¢¥×¥ê¥¹¥È¥¢¤«¤é¡ÖWILLER TRAVEL¡×¤Ç¸¡º÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦¥¢¥×¥êÌ¾¡§WILLER TRAVEL¸ø¼°¥¢¥×¥ê
¡¦App Store¡§https://yappli.plus/willer_press¡¡
¡¦Google Play(TM)¡§https://yappli.plus/willer_press
¢¨¤ª»È¤¤¤ÎÃ¼Ëö¡¢OS¥Ðー¥¸¥ç¥óÅù¤Ë¤è¤ê¡¢³Æ¼ïÉ½µ¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨Apple¡¢Apple¤Î¥í¥´¡¢iPhone¡¢iPad¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¤â¤·¤¯¤Ï¤½¤ÎÂ¾¤Î¹ñ¤äÃÏ°è¤Ë¤ª¤±¤ëApple Inc.¤Î¾¦É¸¤Ç¤¹¡£App Store¤Ï¡¢Apple Inc.¤Î¥µー¥Ó¥¹¥Þー¥¯¤Ç¤¹¡£
¢¨Android¡¢Google Play(TM) ¤ª¤è¤Ó Google Play ¥í¥´¤Ï¡¢Google LLC¤Î¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¢¨"iPhone"¤Î¾¦É¸¤ÏÆüËÜ¹ñÆâ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥¢¥¤¥Û¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¤Î¥é¥¤¥»¥ó¥¹¤Ë´ð¤Å¤»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹