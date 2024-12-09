£±£²·î14Æü¡¡¡ÖºÇ¹â¤Îµ»½Ñ¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥á¥ó¥¿¥ë¤Å¤¯¤ê¡ª¡×²æËý¤·¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©µ»½Ñ¼Ô¸ÇÍ¤Î¥á¥ó¥¿¥ë¥Ø¥ë¥¹¤ò³Ø¤Ö¡¡µ»½Ñ»Î²ñ¤¬³«ºÅ
¸Ä¿Í¥ïー¥¯¡¡¥ê¥Ïー¥µ¥ë
21¤ÎÀìÌçµ»½ÑÊ¬Ìî¤ò¤â¤ÄÆüËÜµ»½Ñ»Î²ñ¤¬¡Ö¥â¥Ç¥ë¥±ー¥¹¤«¤é³Ø¤Ö¡¡µ»½Ñ¼Ô¤Î¤¿¤á¤Î¥á¥ó¥¿¥ë¥Ø¥ë¥¹¡×¤ò³«ºÅ¡£»º¶È¥«¥¦¥ó¥»¥éー¤ò¾·¤¡¢¥°¥ëー¥×¥ïー¥¯¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤Æ¼¡¤ÎÆü¤«¤é¼ÂÁ©¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥»¥ß¥Êー·Á¼°¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»²²Ã·¿¤Ç¤¹¡£¿´¤òËþ¤¿¤·Ðíâ×Åª¤Ë¸«ÅÏ¤»¡¢ºÇ¹â¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤ëµ»½Ñ¼Ô¤òÌÜ»Ø¤¹¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
²æËý¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡¢¼«Ê¬¤Î°ÛÊÑ¤Ë´¶¤¸¤Æ¤â¡¢Â¾¿Í¤Î°ÛÊÑ¤Ë´¶¤¸¤Æ¤â¤É¤¦¤·¤Æ¤è¤¤¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£
¤Þ¤¿¡¢ÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¹¹¤Ë¤Ï¡¢µ¤¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤Ê¤¤¤³¤È¤ä¡¢µ¤¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤Æ¤â¹ÎÄê¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤Ê¤É¤¢¤ê¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£·Ð¸³ËÉÙ¤Ê¥«¥¦¥ó¥»¥éー¤È¶¦¤Ë¡¢¹ÖµÁ¤ä¥°¥ëー¥×¥ïー¥¯¤Ç¼Â»Ü¡£
³«ºÅÆü»þ¡§2024Ç¯12·î14Æü¡¡¡ÊÅÚ¡Ë¡¡13»þÈ¾¤«¤é³«ºÅ¡Ê13»þ¼õÉÕ³«»Ï¡Ë
ÂÐÌÌ²ñ¾ì¡§µ¡³£¿¶¶½²ñ´Û²ñµÄ¼¼¡¡ÅìµþÅÔ¹Á¶è¼Ç¸ø±à3-5-8
¡Ê¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¤â³«ºÅ¡¢±óÊý¤ÎÊý¤â»²²Ã²ÄÇ½¡Ë
ÂÐ¾Ý¼Ô¡§45ºÐ°Ê²¼
¿½¤·¹þ¤ßÄù¤áÀÚ¤ê¡§12·î10Æü(²Ð)(ÊÑ¹¹¤·¤Þ¤·¤¿)
¡ü¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é
¡Ú£±£²·î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¤´°ÆÆâ¡Û12·îCPD¹Ô»ö¡Ö¥â¥Ç¥ë¥±ー¥¹¤«¤é³Ø¤Öµ»½Ñ¼Ô¤Î¤¿¤á¤Î¥á¥ó¥¿¥ë¥Ø¥ë¥¹¡×¤Î¥ê¥Ïー¥µ¥ë¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡ª - ÀÄÇ¯µ»½Ñ»Î»Ù±ç°Ñ°÷²ñ(https://peyec.jp/2024/11/%e3%80%90%ef%bc%91%ef%bc%92%e6%9c%88%e3%82%a4%e3%83%99%e3%83%b3%e3%83%88%e3%81%ae%e3%81%94%e6%a1%88%e5%86%85%e3%80%9112%e6%9c%88cpd%e8%a1%8c%e4%ba%8b%e3%80%8c%e3%83%a2%e3%83%87%e3%83%ab%e3%82%b1/)
¢£³«ºÅÆü¡§¡¡2024Ç¯12·î14Æü¡ÊÅÚ¡Ë
¢£»þ´Ö¡§¡¡13¡§30～¡¡¡Ê¼õÉÕ¡§13¡§00¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡18¡§00～ º©¿Æ²ñ¡Ê´õË¾¼Ô¤Î¤ß¡¢²ñÈñÀ©¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¢¨º©¿Æ²ñ²ñ¾ì¤ÏÆ±²ñ¾ì
¢£³«ºÅÊýË¡¡§¡¡ÂÐÌÌ¤ª¤è¤Ó¥ª¥ó¥é¥¤¥ó
¢£ÂÐÌÌ²ñ¾ì¡§¡¡ÅìµþÅÔ¹Á¶è¼Ç¸ø±à3-5-8
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡µ¡³£¿¶¶½²ñ´Û 6D-1¡¢6D-2²ñµÄ¼¼
¢£ÂÐ¾Ý¼Ô¡§¡¡45ºÐ°Ê²¼Í¥Àè¡ÊÆüËÜËÜµ»½Ñ»Î²ñ ²ñ°÷¡¢Èó²ñ°÷¡Ë
¢£»²²ÃÈñ¡§¡¡°ìÈÌ¡ÊÈó²ñ°÷¡Ë1,500±ß¡¢ÆüËÜµ»½Ñ»Î²ñ°÷1,000±ß
¡ü¸ø±×¼ÒÃÄË¡¿Í¡¡ÆüËÜµ»½Ñ»Î²ñ
21Ê¬Ìî¤Î²Ê³Øµ»½ÑÊ¬Ìî¤ò»ý¤Ä¡¢¹ñ²È»ñ³Ê¤Ç¤¢¤ëµ»½Ñ»Î¤¬½¸¤Þ¤ëÁÈ¿¥¡£ÆüËÜ¤Î²Ê³Øµ»½Ñ¤Î°ìÉô¤ò±¢¤Ç»Ù¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£