¥Õ¥Ã¥È¡õ¥ì¥Ã¥°¥±¥¢¥µ¥í¥ó¡Ö¥Ô¥¨¥â¥ï½ÂÃ«Å¹¡×12·î£³Æü¡Ê²Ð¡Ë¥ªー¥×¥ó¡ª¥Ô¥¨¥â¥ïÉ½»²Æ»Å¹¡Ê2024Ç¯4·î27Æü¥ªー¥×¥ó¡Ë¤Ë¼¡¤°2¹æÅ¹
¥É¥¤¥Ä¼°¥Õ¥Ã¥È¥±¥¢¥µ¥í¥ó¡ÖFoot Balance¡Ê¥Õ¥Ã¥È¥Ð¥é¥ó¥¹¡Ë¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¥Ô¥Ã¥×¥°¥ëー¥×»±²¼¤Î¥¢¥Ö¥³³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§Ãæ±û¶è¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Æ£ÁÒ ¹¯À®¡Ë¤Ï¡¢¥Õ¥Ã¥È¡õ¥ì¥Ã¥°¥±¥¢ÀìÌç¥µ¥í¥ó¡Ö¥Ô¥¨¥â¥ï½ÂÃ«Å¹¡×¤ò2024Ç¯12·î£³Æü¡Ê²Ð¡Ë½ÂÃ«Æ»¸¼ºäÄÌ£²³¬¤Ë¥ªー¥×¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¥Ô¥¨¥â¥ï½ÂÃ«Å¹¡×¤Ï¡¢ËÜÇ¯£´·î27Æü¤Ë¥ªー¥×¥ó¤·¤¿¡Ö¥Ô¥¨¥â¥ïÉ½»²Æ»Å¹¡×¤Ë¼¡¤°2¹æÅ¹¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Ô¥¨¥â¥ï½ÂÃ«Å¹
¡ã¥Ö¥é¥ó¥É¥³¥ó¥»¥×¥È¡ä
¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¼«¤é¤ÎÂ¤ÇÈþ¤·¤¯Êâ¤ß¤¿¤¤¤È¤¤¤¦½÷À¤¿¤Á¤Ø¡ª¿·È¯ÁÛ¤Î¥Õ¥Ã¥È&¥ì¥Ã¥°¥±¥¢¥µ¥í¥ó
¡Ö¥Ô¥¨¥â¥ï¡×¤ÏÂ¸µ¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¥Õ¥é¥ó¥¹¸ì¤ÎPieds¡Ê¥Ô¥¨¡Ë¤È¡¢»ä¤ò°ÕÌ£¤¹¤ëMoi¡Ê¥â¥ï¡Ë¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿Â¤¸ì¤Ç¤¹¡£
Â¤Ï¡ÈÂè2¤Î¿´Â¡¡É¤È¤â¤¤¤ï¤ì¤ëÂÎ¤Î½ÅÍ×¤Ê¥Ñー¥Ä¡£½÷À¤Ï¥Ï¥¤¥Òー¥ë¤ä¹ç¤ï¤Ê¤¤·¤¤Î»ÈÍÑ¤Ê¤É¤Ç¡¢¥È¥é¥Ö¥ë¤òÊú¤¨¤ë¿Í¤¬Â¿¤¯¡¢µÓ¤Ï¤à¤¯¤ß¤äÈè¤ì¤Ê¤Éµ¯¤³¤·¤ä¤¹¤¤ÉôÊ¬¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£²ÃÎð¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡ÖÀÅÌ®áî¡×¤Ê¤É¿¼¹ï¤Ê¾É¾õ¤Ë¤Ê¤ë½÷À¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¥¢¥Ö¥³³ô¼°²ñ¼Ò¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ó¤ÊÇº¤ß¤ò²ò·è¤¢¤ë¤¤¤ÏÍ½ËÉ¤¹¤ë¥É¥¤¥Ä¼°¥Õ¥Ã¥È¥±¥¢¥µ¥í¥ó¡ÖFoot Balance¡Ê¥Õ¥Ã¥È¥Ð¥é¥ó¥¹¡Ë¡×¤ò25Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤òÀ¸¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢½÷À¤Î¼Ò²ñ¿Ê½Ð¤¬¤¹¤¹¤àº£¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëËþÂÅÙ¤ÈÀº¿ÀÅª¤ÊÌþ¤·¤ò²Ì¤¿¤¹¤¿¤á¿·¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥Ô¥¨¥â¥ï¡×¤òÃÂÀ¸¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú ¥Ô¥¨¥â¥ï½ÂÃ«Å¹³µÍ× ¡Û
½»¡¡¡¡½ê¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶èÆ»¸¼ºä2-25-12½ÂÃ«Æ»¸¼ºäÄÌ£²F¡¡¡¡¡¡¡¡
±Ä¶È»þ´Ö¡§·î~¶âÍËÆü¡¡¡¡11:00 - 20:00
¡¡¡¡¡¡¡¡Æü½ËÆü¡¡¡¡¡¡¡¡10:00 - 19:00
ÄêµÙÆü ¡¡¡§Ç¯ËöÇ¯»Ï¡Ê12/31 ~ 1/2¡Ë
£Ô£Å£Ì¡¡¡¡:03-6455-3989
±ä¾²ÌÌÀÑ¡§35.48Ê¿Êý¥áー¥È¥ë ¡Ê10.73ÄÚ¡Ë
»Ü½ÑÍÑ¥Ù¥Ã¥É¿ô¡§£³¾²
¸ø¼°HP¡¡https://www.piemoi.com
¥¢¥Ö¥³²ñ¼Ò³µÍ×(±¿±Ä²ñ¼Ò¡Ë
²ñ¡¡ ¼Ò¡§¢©104-0032 ÅìµþÅÔÃæ±û¶èÈ¬ÃúËÙ2-29-11¡¡¥¥åー¥¢¥¹È¬ÃúËÙÂèÆó¥Ó¥ë 6F
Àß¡¡ Î©¡§1986Ç¯¡Ê¾¼ÏÂ61Ç¯¡Ë8·î
»ñËÜ¶â¡§3000Ëü±ß
¶ÈÌ³ÆâÍÆ¡§¥É¥¤¥Ä¼°¥Õ¥Ã¥È¥±¥¢¥µ¥í¥ó¡Ö¥Õ¥Ã¥È¥Ð¥é¥ó¥¹¡×»ö¶È±¿±Ä¡¢¥Õ¥Ã¥È¡õ¥ì¥Ã¥°¥±¥¢¡Ö¥Ô¥¨¥â¥ï¡×
»ö¶È±¿±Ä¡¢Ê©¥Õ¥£¥È¥áー¥ë¥°¥ëー¥×¤Î²½¾ÑÉÊ¤ÎÍ¢ÆþµÚ¤ÓÈÎÇä»ö¶È¡¡Â¾
´ØÏ¢²ñ¼Ò¡§¡Ê¿Æ²ñ¼Ò¡Ë¥Õ¥¸¥â¥ÈHD³ô¼°²ñ¼Ò
ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Æ£ÁÒ ¹¯À®¡Ê¤Õ¤¸¤¯¤é¡¡¤ä¤¹¤Ê¤ê¡Ë
¸ø¼°HP¡§https://www.abco.co.jp/
¡ã¥Ô¥¨¥â¥ï¤Î¥Õ¥Ã¥È¡õ¥ì¥Ã¥°¥±¥¢¥á¥Ë¥åー¡ä
¥È¥é¥¤¥¢¥ë45Ê¬¡§¥Ô¥¨¥â¥ï¥Ùー¥·¥Ã¥¯¤ÈÆ±¤¸¡¢¥Ï¥ó¥É¥È¥êー¥È¥á¥ó¥È¤Î¤ß²¼È¾¿ÈÉ½Ëô¤ÏÎ¢ÌÌ¤òÁªÂò
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡9,900±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥Ô¥¨¥â¥ï¥Ùー¥·¥Ã¥¯60Ê¬¡§¹ø¤«¤éÂÀè¤Î²¼È¾¿È½¸Ãæ¥È¥êー¥È¥á¥ó¥È¥á¥Ë ¡¡ 14,300±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥Ô¥¨¥â¥ï¥Èー¥¿¥ë75Ê¬¡§Â¸µ¤«¤éÂÎÁ´¿È¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÀ°¤¨¤ë¤¿¤á¤Î¥á¥Ë¥åー¡¡¡¡ ¡¡18,700±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥Ô¥¨¥â¥ï¥Èー¥¿¥ë¥×¥é¥¹90Ê¬¡§¥Ô¥¨¥â¥ï¥Èー¥¿¥ë¤ËÇØÃæ¥È¥êー¥È¥á¥ó¥ÈÉÕ¤Î¥á¥Ë¥æー¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
22,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥Ñ¥¤¥é¥½ー¥É¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿»Ü½Ñ
¡ã¥Ô¥¨¥â¥ï»Ü½Ñ¤ÎÆÃÄ§¡ä
Foot Balance¡Ê¥Õ¥Ã¥È¥Ð¥é¥ó¥¹¡Ë¤Ç25Ç¯ÇÝ¤Ã¤¿Â¤Ë´Ø¤¹¤ëµ»½Ñ¤ä¥Î¥¦¥Ï¥¦¤Ë²Ã¤¨¡¢ºÇ¿·±Ô¤ÎÈþÍÆÁé¿Èµ¡´ï¡Ö¥Ñ¥¤¥é¥½ー¥É¡×¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¥Ñ¥¤¥é¥½ー¥É¡×¤Ï¡¢»éËÃ¡¦¥»¥ë¥é¥¤¥È¤ÎÊ¬²ò¡¢»éËÃÇ³¾Æ¡¢¶ÚÆù±¿Æ°¡¦¶ÚËì¥ê¥êー¥¹¤Ê¤É¤òÆ±»þ¤Ë¹Ô¤¤ÁÇÁá¤¤¸ú²Ì¤¬¼Â´¶¤Ç¤¤ë¥Ï¥¤¥¹¥Ú¥Ã¥¯ÈþÍÆÁé¿Èµ¡´ï¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿»Ü½Ñ¤Ç»ÈÍÑ¤¹¤ëÈþÍÆºà¤Ï¡¢ÈþÍÆÀè¿Ê¹ñ¥Õ¥é¥ó¥¹¤ÇÃÂÀ¸¤·¡¢Â¿¤¯¤Î¥¹¥Ñ¤ä¥¨¥¹¥Æ¥µ¥í¥ó¤Ç³èÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÖPHYTOMER¡Ê¥Õ¥£¥È¥áー¥ë¡Ë¡×¡£ºÇÀèÃ¼¤Î¥Þ¥ê¥ó¥Ð¥¤¥ª¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Î¸¦µæÀ®²Ì¤òÀË¤·¤ß¤Ê¤¯ÅêÆþ¤·ºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¥×¥ì¥¹¥Æー¥¸¥¹¥Ñ¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¤ò¤Ï¤¸¤á80¤«¹ñ°Ê¾å¤ÇÅ¸³«¤µ¤ì¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¿Í¤Ë³¤¤Î·Ã¤ß¤òÆÏ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¢¥Ö¥³³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢¤³¤Î¡ÖPHYTOMER¡Ê¥Õ¥£¥È¥áー¥ë¡Ë¡×¤ÎÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ëÍ¢ÆþÂåÍýÅ¹¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÖPHYTOMER¡Ê¥Õ¥£¥È¥áー¥ë¡Ë¡×HP¡¡https://www.phytomerjapan.jp/ja/
¡¡
¡ÖÂ¤ÈµÓ¡×¤ËÇº¤ó¤Ç¤¤¤Æ²¿¤È¤«¤·¤¿¤¤¡¢¡ÖÈþµÓ¡×¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¤¤¡¢¡Ö¿ÍÀ¸100Ç¯»þÂå¡×¤òÊâ¤¯¤³¤È¤Ç·ò¹¯¼÷Ì¿¤ò±ä¤Ð¤·¤¿¤¤¡¢¤½¤ó¤Ê´ê¤¤¤ò»ý¤Ä¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÊý¤Ë¿·È¯ÁÛ¤Î»Ü½Ñ¡¢¡ÖÂ¸µ¡õµÓ¡×¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥á¥Ë¥åー¤Ç¡¢¤Ê¤ê¤¿¤¤¡ÖÂ¤ÈµÓ¡×¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¤¼¤Ò¡¢°ìÅÙ¥Ô¥¨¥â¥ï½ÂÃ«Å¹¤Çº£¤Þ¤Ç¤ËÌ£¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¡¢ÁÖ²÷´¶¤ÈÌþ¤·¤òÂÎ¸³¤·¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¡ã¥¯¥ì¥¸¥Ã¥ÈÉ½µ¡ä
¥Ô¥¨¥â¥ï½ÂÃ«Å¹¡¡TEL:03-6455-3989
¸ø¼°HP¡¡https://www.piemoi.com(https://www.piemoi.com)