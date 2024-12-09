ÊÀ¼ÒCEO¿¿ÅÄ¤¬¡ÖWeb3BB¡×¤ËÅÐÃÅ¡¢Web3ÎÎ°è¤ÎÌ¤Íè¤ò¸ì¤ë
³ô¼°²ñ¼ÒBLOCKSMITH¡õCo. (ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹CEO ¿¿ÅÄ Å¯Ìï)¤Ï¡¢2024Ç¯12·î5Æü(ÌÚ)¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Web3¶È³¦¤ÎºÇÁ°Àþ¤òÈ¯¿®¤¹¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖWeb3BB¡×¤ËÊÀ¼ÒCEO¤Î¿¿ÅÄÅ¯Ìï¤¬ÅÐÃÅ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢À®Ä¹¤¹¤ëWeb3¶È³¦¤Ë¤ª¤¤¤ÆÃÎ¸«¤ò¿¼¤á¡¢ºÇ¿·Æ°¸þ¤ò¶¦Í¤¹¤ë¾ì¤È¤·¤Æ¹¤¯ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿¿ÅÄ¤Ï¡¢Web3¤Î¸½¾õ¤È¾ÍèÅ¸Ë¾¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Ö±é¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Web3BB¡¡³µÍ×
¡ÖWeb3BB¡×¤Ï¡¢Web3¶È³¦¤Î¥êー¥Àー¤äÀìÌç²È¤¬½¸¤¤¡¢ºÇ¿·¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤äµ»½Ñ¡¢À®¸ù»öÎã¤ò¶¦Í¤¹¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
³«ºÅÆü»þ¡§2024Ç¯12·î5(ÌÚ)-6Æü(¶â)
²ñ¾ì¡§¹ñÎ©¿·Èþ½Ñ´Û
¼çºÅ¡§PIVOT³ô¼°²ñ¼Ò
¥¤¥Ù¥ó¥È¾ÜºÙ¡§https://web3bb.pivot-tokyo.com/
¹Ö±éÆâÍÆ
Åö½é·Ç¤²¤Æ¤¤¤¿¡ÖWeb3¤ÎÎò»Ë¤òÁí¤¶¤é¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥Æー¥Þ¤òÊÑ¹¹¤·¡¢¡ÖWeb3¤Î¾Íè¤Ë´Ø¤¹¤ë¸Ä¿ÍÅª¸«²ò¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¹Ö±é¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£2024Ç¯¸åÈ¾¤«¤éÍ½Â¬¤µ¤ì¤ë¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Á¥§ー¥ó¶È³¦¤ÎÂè4ÇÈ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤·¡¢²áµî¤ÎÇÈ¤È¤Î°ã¤¤¤äº£¸å¤ÎÅ¸Ë¾¤òÊ¬ÀÏ¤·¤¿¤Û¤«¡¢Web3¤ÎÄêµÁ¤òµ»½ÑÅªÂ¦ÌÌ¡¢¼Ò²ñÅªÂ¦ÌÌ¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹ÅªÂ¦ÌÌ¤«¤éÀ°Íý¤·¡¢¥Ðー¥Á¥ã¥ë¥ïー¥ë¥ÉÈÇ¤È¥ê¥¢¥ë¥ïー¥ë¥ÉÈÇ¤È¤¤¤¦Æó¤Ä¤ÎÊý¸þÀ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÀ¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥²ー¥à¶È³¦¤òÎã¤Ëµó¤²¡¢³«È¯¥³¥¹¥È¤ä»Ô¾ì¤Î¸½¾õ¤Ë¤â¿¨¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤ÆºÇ¸å¤Ë¡¢ÊÀ¼Ò¤¬³«È¯Ãæ¤Î¿·¤·¤¤¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¢¤ë¥¯¥¤¥ºÆ°²èSNS¡ØQAQA¡Ê¥«¥«¡Ë¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶ñÂÎÅª¤ÊÀâÌÀ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥¯¥¤¥ºÆ°²èSNS¡ØQAQA¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤¹¤ë¿¿ÅÄ
¡ØQAQA¡Ê¥«¥«¡Ë¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ØQAQA¡Ê¥«¥«¡Ë¡Ù¤Ï¡¢¥¯¥¤¥º¤ò½ÐÂê¤·¤¿¤ê¡¢²òÅú¼Ô¤È¤·¤ÆÏ¢Â³Àµ²ò¤·¤Æ¥²ー¥àÆâÄÌ²ß¡ÖCHIP¡×¤ò¤¿¤á¡¢¤¿¤Þ¤Ã¤¿¡ÖCHIP¡×¤Ï¾¦ÉÊ¡¢¶â·ô¡¢°Å¹æ»ñ»º¤Ë¸ò´¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡¢¥æー¥¶ーÅê¹Æ·¿¤Î½Ä·¿¥·¥çー¥ÈÆ°²è¥¯¥¤¥º¥¢¥×¥ê¤Ç¤¹¡£
¸Ä¿Í¤ä´ë¶È¤¬»ý¤Ä¶¯¤¤ÁÛ¤¤¤äÇ®°Õ¤ò¡¢Ã¯¤Ç¤â¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤¤¡Ö½Ä·¿¥¯¥¤¥ºÆ°²è¡×¤È¤¤¤¦·Á¤Ç¹¤¯ÆÏ¤±¤é¤ì¤ëÆÃÀ¤ò³è¤«¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÂ¿¤¯¤Î´ë¶È¤È¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¤â¡¢¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ë¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤±¤ë´ë¶È¤ò¹¤¯Êç½¸¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã¥À¥¦¥ó¥íー¥É¡ä
iOS¡§https://apps.apple.com/jp/app/id6450161082
Android¡§https://play.google.com/store/apps/details?id=com.blocksmith.quiz
▶¸ø¼°¥ê¥ó¥¯½¸
¡¦QAQA¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§http://qaqa.io
¡¦LINE¡§https://lin.ee/2r3jdvZ
¡¦X¡ÊµìTwitter¡§ÆüËÜ¸ì¡Ë¡§https://twitter.com/qaqa_jp
¡¦X¡ÊµìTwitter¡§±Ñ¸ì¡Ë¡§https://twitter.com/qaqa_en
¡¦Discord¡§https://discord.com/invite/x94WMNJJ9y
¡¦Telegram:https://t.me/qaqagroup
¢ã³ô¼°²ñ¼ÒBLOCKSMITH¡õCo. ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¢ä
¼ÒÌ¾ ¡¡¡§ ³ô¼°²ñ¼ÒBLOCKSMITH&Co. ¡Ê¥Ö¥í¥Ã¥¯¥¹¥ß¥¹ ¥¢¥ó¥É¥³ー¡Ë
ÂåÉ½¼Ô ¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹CEO ¿¿ÅÄÅ¯Ìï
ÀßÎ© ¡¡¡§2022Ç¯4·î1Æü
»ñËÜ¶â ¡§1,499Ëü9,950±ß
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§¢©106-6122¡¡ÅìµþÅÔ¹Á¶èÏ»ËÜÌÚ6-10-1Ï»ËÜÌÚ¥Ò¥ë¥º¿¹¥¿¥ïー
»ö¶ÈÆâÍÆ¡¡¡§¡¡¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Á¥§ー¥óµ»½Ñ¤Þ¤¿¤Ï°Å¹æ»ñ»º¡¢NFT¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥×¥í¥À¥¯¥È¤Î³«È¯¤ª¤è¤ÓÇÛ¿®
URL ¡§https://www.blocksmithand.co.jp/
¢¨µºÜ¤µ¤ì¤¿²ñ¼ÒÌ¾¡¢À½ÉÊÌ¾¡¢¥µー¥Ó¥¹Ì¾¤Ï³Æ¼Ò¤Î¾¦É¸¤Þ¤¿¤ÏÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£