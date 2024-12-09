ÆüËÜ±ß¥¹¥Æー¥Ö¥ë¥³¥¤¥ó¤ÎJPYC¡Ã¿ÍÅª»ñËÜ¥ì¥Ýー¥È2024¤ò¸ø³«
ÆüËÜ±ßÏ¢Æ°¥¹¥Æー¥Ö¥ë¥³¥¤¥ó¡ÖJPYC¡×¤ò¼è¤ê°·¤¦JPYC³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§²¬Éô Åµ¹§¡Ë¤Ï¡¢2024Ç¯¤Î¿ÍÅª»ñËÜ·Ð±Ä¤ÎÁí³ç¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¿ÍÅª»ñËÜ¥ì¥Ýー¥È2024¡×¤ò³«¼¨¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Åö¥ì¥Ýー¥È¤Ï¡¢web3¶È³¦¤ÎÂç¤¤ÊÊÑÆ°´ü¤Ë¤ª¤±¤ëÅö¼Ò¤Î¿ÍÅª»ñËÜ·Ð±Ä¤ÎÁ´¤Æ¤ò³«¼¨¤·¡¢¿ÍºàÀïÎ¬¤Î¾ÜºÙ¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
·ãÊÑ´ü¤ÎÁ´¤Æ¤ò³«¼¨¡¡～¿ÍÅª»ñËÜ·Ð±Ä¤Ë°ìÀÐ¤òÅê¤¸¤ë
¾å¾ì´ë¶È¤Î¿ÍÅª»ñËÜ¤Î¾ðÊó³«¼¨¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤Æ2Ç¯¤Û¤É¤¬·Ð¤Á¤Þ¤¹¤¬¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¾ðÊó¤Î³«¼¨¤Î´·¹Ô¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¿È¿ÌÌ¡¢´ë¶È¤Ë¤È¤Ã¤ÆÉÔÍø¤Ê¾ðÊó¤ä¡¢ÂÎÀ©¤ä¶ÈÀÓ¤ÎÊÑÆ°¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤Î³«¼¨¤¬¤µ¤ì¤º¡¢·Á¼°Åª¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¤È¤¤¤¦ÈãÈ½¤¬¤è¤¯¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î³«¼¨¤Ç¤Ï¡¢web3¤ä¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Á¥§ー¥ó¶È³¦¤Î·ãÊÑ´ü¤Ç¤¢¤Ã¤¿2022～2023Ç¯¤ËÅö¼Ò¤Ëµ¯¤¤¿Á´¤Æ¤ò³«¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿Æ©ÌÀÀ¤¬¿ÍÅª»ñËÜ·Ð±Ä¤ÇºÇ¤â½ÅÍ×¤Ê¤â¤Î¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡JPYC³ô¼°²ñ¼Ò¡¡¿ÍÅª»ñËÜ¤Î¾ðÊó³«¼¨¡¦·ò¹¯·Ð±Ä
¡¡¡¡https://jpyc.co.jp/company/humancapital
¡¡JPYC³ô¼°²ñ¼Ò¡¡¿ÍÅª»ñËÜ¥ì¥Ýー¥È2024
¡¡¡¡https://assets.jpyc.co.jp/ir/2024/hcr/hcrreport_2024.pdf
¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤Î¿ÍºàÀïÎ¬¤Î¥â¥Ç¥ë¤ò¹½ÃÛ
³«¼¨¾ðÊó¤Î¸åÊÔ¤Ï¡¢¸½ºß¤ÎÅö¼Ò¤ÎÁÈ¿¥¿Í»öÀïÎ¬¤ò³«¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¦¥§¥ë¥Óー¥¤¥ó¥°¤ä¥¨¥Õ¥§¥¯¥Á¥å¥¨ー¥·¥ç¥ó(¢¨)¤È¤¤¤Ã¤¿ºÇ¿·¤Î¿Í»öÍýÏÀ¤Ë´ð¤Å¤¯¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿Ê¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Æ¥¥¹¥È¥Þ¥¤¥Ë¥ó¥°¤Ê¤É¤ÎºÇ¿·µ»½Ñ¤ò¶î»È¤·¡¢¿Íºà¤Î²ÁÃÍ¤òºÇÂç¸Â¤Ë°ú¤½Ð¤¹»î¤ß¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤Ï¿ÍÅª»ñËÜ·Ð±Ä¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¼Ò²ñ¤ÎÀèÃ¼¤Ç¤¢¤ë¤Ù¤¡×¤È¤Î°Õ»×¤Î¸µ¤Ë¡¢¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£Éý¹¤¤Êý¡¹¤Ë¤¼¤ÒÅö¼Ò¤Î¸½ºß¤Î»Ñ¤ò¤´Íý²ò¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
¢¨¥¨¥Õ¥§¥¯¥Á¥å¥¨ー¥·¥ç¥ó¡§
Í¥¤ì¤¿µ¯¶È²È¤Ë¶¦ÄÌ¤¹¤ë»×¹Í¥×¥í¥»¥¹¤ä¹ÔÆ°ÍÍ¼°¤Ë¤Ï¸Þ¤Ä¤Î¸¶Â§¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤¿¹ÔÆ°¤Ë´Ø¤¹¤ëÍýÏÀ¤Ç¤¹¡£¥¤¥ó¥É¿Í¤Î·Ð±Ä³Ø¼Ô¥µ¥é¥¹¡¦¥µ¥é¥¹¥Ð¥·ー»á¤¬¡¢Ãø½ñ¡Ö¥¨¥Õ¥§¥¯¥Á¥å¥¨ー¥·¥ç¥ó¡§»Ô¾ìÁÏÂ¤¤Î¼Â¸úÍýÏÀ¡×¤ÇÄó¾§¤·¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç¤â½ù¡¹¤Ë´Ø¿´¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸µÍè¤Ïµ¯¶È²È¤Î¹ÔÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÍýÏÀ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢JPYC¤Ç¤Ï¤³¤ì¤òÁ´¼Ò°÷°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î¹ÔÆ°¤Î¼Â¸úÀ¤Î¸þ¾å¤ò¹Ô¤¦¤¿¤á¤Ë¡¢¸¦½¤Åù¤ÎÈ¯¸À¤«¤é¹ÔÆ°¤òÊ¬ÀÏ¤·¡¢²þÁ±¤¹¤ë¿·¤·¤¤ÊýË¡ÏÀ¤ò³«È¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£JPYC³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
JPYC¼Ò¤Ï2021Ç¯¤«¤é¥¹¥Æー¥Ö¥ë¥³¥¤¥ó»ö¶È¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½ºß¤Ï¥×¥ê¥Ú¥¤¥É·¿¥¹¥Æー¥Ö¥ë¥³¥¤¥ó¡ÖJPYC Prepaid¡×¤òÈ¯¹Ô¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥Á¥§ー¥ó¾å¤Ç¹ñÆâÎ®ÄÌ¤¹¤ëÆüËÜ±ß¥¹¥Æー¥Ö¥ë¥³¥¤¥ó¤È¤·¤Æ99¡ó°Ê¾å¤Î¥·¥§¥¢¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡ÊCoinMarketCap¡¢CoinGecko¤Ê¤É¤Î¥ª¥ó¥Á¥§ー¥ó¾ðÊó¤Ë¤è¤ë¿ä·× ¢¨2024Ç¯11·î¸½ºß¡Ë
JPYC¼Ò¤Ï2023Ç¯11·î¤Ë»°É©UFJ¿®Â÷¶ä¹Ô¤ª¤è¤ÓProgmat¤ÈÄó·È¤òÈ¯É½¤·¡¢¡ÖProgmat Coin¡×´ðÈ×¤Ç¤Î¡ÖJPYC¡Ê¿®Â÷·¿¡Ë¡×¤ÎÈ¯¹Ô¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤Ï»ñ¶â·èºÑË¡¤Î²þÀµ¤Ë´ð¤Å¤»ñ¶â°ÜÆ°¶È¤ª¤è¤ÓÅÅ»Ò·èºÑ¼êÃÊÅù¼è°·¶È¤Î¥é¥¤¥»¥ó¥¹¼èÆÀ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¹ñÆâ³°¤Î¥¹¥Æー¥Ö¥ë¥³¥¤¥ó¤ò¸ò´¹²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ë¼è°ú¥µー¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡¤ò·×²è¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢È¯¹Ô¡¦¸ò´¹»ö¶È¤ÎÎ¾Êý¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ë¤è¤ê¥¹¥Æー¥Ö¥ë¥³¥¤¥ó¤ÎÃæ¿´Åª¤Ê¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥Þー¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
JPYC¼Ò¤Ï¡¢¥¹¥Æー¥Ö¥ë¥³¥¤¥ó¤ÎÆÃÀ¤Ç¤¢¤ëÆ©ÌÀÀ¤äÁ÷¶â¼ê¿ôÎÁ¤ÎÄã¸º¤Ë¤è¤ê¡¢¤è¤ê¸úÎ¨Åª¤Ê¥Ç¥¸¥¿¥ë¶âÍ»¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤òÂ¥¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¹¥Æー¥Ö¥ë¥³¥¤¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎQ&A¤ÏWeb¤ËµºÜ¤·¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢°Ê²¼URL¤«¤é¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡Q&A¡§ https://jpyc.co.jp/news/posts/QA_AP
²ñ¼Ò³µÍ×
¡¦²ñ¼ÒÌ¾¡¡ ¡§JPYC³ô¼°²ñ¼Ò
¡¦ÂåÉ½¼Ô¡¡ ¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡²¬Éô Åµ¹§
¡¦½êºßÃÏ¡¡ ¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶èÂç¼êÄ®1-6-1 Âç¼êÄ®¥Ó¥ë£´³¬ FINOLABÆâ
¡¦ÀßÎ©¡¡¡¡ ¡§2019Ç¯11·î
¡¦»ö¶ÈÆâÍÆ ¡§ERC20Á°Ê§¼°»ÙÊ§¼êÃÊ¤ÎÈ¯¹Ô¡¢NFTÅù¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Á¥§ー¥óÁ´ÈÌ¤Ë´Ø¤¹¤ë¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°
¡¦²ÃÆþÃÄÂÎ ¡§°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¡¡¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Á¥§ー¥ó¿ä¿Ê¶¨²ñ¡ÊBCCC¡Ë²ñ°÷
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ °ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¡¡ÆüËÜ°Å¹æ»ñ»º¥Ó¥¸¥Í¥¹¶¨²ñ¡ÊJCBA¡Ë²ñ°÷
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ °ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¡¡ÆüËÜ»ñ¶â·èºÑ¶È¶¨²ñ¡¡Âè°ì¼ï²ñ°÷
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ °ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¡¡Fintech¶¨²ñ¡¡¥Ù¥ó¥Á¥ãー²ñ°÷
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¢¥»¥Ã¥È¶¦ÁÏ¥³¥ó¥½ー¥·¥¢¥à¡ÊDCC¡Ë
¡¦´ÆººË¡¿Í ¡§¤¢¤«¤ê´ÆººË¡¿Í
¡¦URL¡¡¡¡ ¡§https://jpyc.co.jp/
¡¦Twitter¡¡¡§https://twitter.com/jcam_official