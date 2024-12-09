ËÜ³Ê³¤Àï¥²ー¥à¡ØÁó±ë¤Î´ÏÂâ¡ÙÌÏ·¿¥áー¥«ー¡Ø¥Ô¥Ã¥È¥íー¥É¡Ù¤È¤Î¥³¥é¥Ü³«ºÅ·èÄê¡ª
³ô¼°²ñ¼Ò¥ê¥Ù¥ë¡¦¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤¬±¿±Ä¤¹¤ëËÜ³Ê³¤Àï¥²ー¥à¡ØÁó±ë¤Î´ÏÂâ¡Ù(¤½¤¦¤¨¤ó¤Î¤«¤ó¤¿¤¤¡¢iOS/Android/DMM Games)¤Ï¡¢2024Ç¯12·î11Æü¡Ê¿å¡Ë¤è¤ê¡¢ÌÏ·¿¥áー¥«ー¡Ø¥Ô¥Ã¥È¥íー¥É¡Ù¤È¤Î¥³¥é¥Ü¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ÉôÉÊ¤ò½¸¤á¤Æ´ÏÁ¥ÌÏ·¿¤òÀ½ºî¤»¤è¡ª¥Ô¥Ã¥È¥íー¥É ¡ß Áó±ë¤Î´ÏÂâ¡ª
2024Ç¯12·î11Æü¡Ê¿å¡Ë¼Â»Ü¤Î¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¸å¤è¤ê¡¢ÌÏ·¿¥áー¥«ー¡Ø¥Ô¥Ã¥È¥íー¥É¡Ù¤È¤Î¥³¥é¥Ü¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ¥³¥é¥Ü¤Ç¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤ËÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë´ÏÁ¥ÌÏ·¿¤¬¥³¥é¥Ü´ÏÄú¤È¤·¤Æ¥²ー¥àÆâ¤Ë»²Àï¤¹¤ë¤Û¤«¡¢ÉôÉÊ¤ò½¸¤á¤Æ¥³¥é¥Ü´ÏÄú¤òÀ½ºî¤¹¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥Ô¥Ã¥È¥íー¥É ¡ß Áó±ë¤Î´ÏÂâ ¥³¥é¥Ü´ü´Ö¡Û
2024Ç¯12·î11Æü¡Ê¿å¡Ë17:00 ～ 12·î25Æü¡Ê¿å¡Ë 11:59
¡Ú¥Ô¥Ã¥È¥íー¥É ¡ß Áó±ë¤Î´ÏÂâ ÆÃÀß¥Úー¥¸ URL¡Û
https://www.soenkantai.com/cp_202412/
¡Ú¥Ô¥Ã¥È¥íー¥É ¡ß Áó±ë¤Î´ÏÂâ ¥³¥é¥ÜPV URL¡Û
https://youtu.be/wyfhw4y_KYk
[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=wyfhw4y_KYk ]
¡Ú¥Ô¥Ã¥È¥íー¥É ¸ø¼°¥µ¥¤¥È URL¡Û
https://pit-road.jp/
¢£¼ÂºÝ¤ËÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë´ÏÁ¥ÌÏ·¿¤¬¥²ー¥àÆâ¤Ø»²Àï¡ª
ÌÏ·¿¥áー¥«ー¡Ø¥Ô¥Ã¥È¥íー¥É¡Ù¤È¤Î¥³¥é¥Ü´ÏÄú¤È¤·¤Æ¡¢¼ÂºÝ¤ËÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë´ÏÁ¥ÌÏ·¿¤¬¿·¤¿¤Ë»²Àï¤·¤Þ¤¹¡£³Æ´ÏÄú¤Î¥¢¥¤¥³¥ó¥¤¥é¥¹¥È¤Ï¡¢³ÆÌÏ·¿¤Î¥Ü¥Ã¥¯¥¹¥¢ー¥È¤¬¤½¤Î¤Þ¤Þ»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖW200 ÂçÏÂ ºÇ½ª»þ¡×¡ÖW271 Î¶Ë± Ã»¹ÃÈÄ¡×¤Ï¡¢¥Ü¥Ã¥¯¥¹¥¢ー¥È¤ÎÂè°ì¿Í¼Ô¤Ç¤¢¤ë¹â²ÙµÁÇ·ÀèÀ¸¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤¬»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥³¥é¥Ü´ÏÄú¤Ï¡¢»£±Æ¥âー¥É¤Ë¤ÆÀìÍÑ¤ÎÅ¸¼¨¼¼¤Ë¾þ¤ê¡¢´Õ¾Þ¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ëÆÃÊÌ¤Ê»ÅÍÍ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶îÃà¡ÖW161 ÅçÉ÷ ºÇ½ª»þ¡×¡¡º¸¡§´ÏÄú¥¹¥¯¥êー¥ó¥·¥ç¥Ã¥È¡¡±¦¡§¥¤¥é¥¹¥È
Àï´Ï¡ÖW200 ÂçÏÂ ºÇ½ª»þ¡×¡¡º¸¡§´ÏÄú¥¹¥¯¥êー¥ó¥·¥ç¥Ã¥È¡¡±¦¡§¥¤¥é¥¹¥È
¶õÊì¡ÖW271 Î¶Ë± Ã»¹ÃÈÄ¡×¡¡º¸¡§´ÏÄú¥¹¥¯¥êー¥ó¥·¥ç¥Ã¥È¡¡±¦¡§¥¤¥é¥¹¥È
¶îÃà¡ÖW232 ÀãÉ÷ 1945¡×¡¡º¸¡§´ÏÄú¥¹¥¯¥êー¥ó¥·¥ç¥Ã¥È¡¡±¦¡§¥¤¥é¥¹¥È
Å¸¼¨¼¼¡ÊÂçÏÂ¡Ë ¥¹¥¯¥êー¥ó¥·¥ç¥Ã¥È
¢£ÉôÉÊ¤ò½¸¤á¡¢´ÏÁ¥ÌÏ·¿¤òÀ½ºî¤»¤è¡ª
¥³¥é¥Ü´ü´ÖÃæ¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Æ³ÍÆÀ¤Ç¤¤ëÉôÉÊ¤ò½¸¤á¤ë¤È¡¢´ÏÁ¥ÌÏ·¿¤òÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£´°À®¤·¤¿´ÏÁ¥ÌÏ·¿¤ò¡¢¥³¥é¥Ü´ÏÄú¤È¤·¤Æ´ÏÂâ¤Ø·Þ¤¨Æþ¤ì¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
ÌÏ·¿À½ºî²èÌÌ ¥¹¥¯¥êー¥ó¥·¥ç¥Ã¥È
¡Ú¥³¥Ôー¥é¥¤¥ÈÉ½µ¡Û
(C)³ô¼°²ñ¼Ò¥Ô¥Ã¥È¥íー¥É
(C)Liber Entertainment Inc.
¢£Áó±ë¤Î´ÏÂâ¡¡³µÍ×
¥¿¥¤¥È¥ë¡§Áó±ë¤Î´ÏÂâ¡ÊÆÉ¤ßÊý¡§¤½¤¦¤¨¤ó¤Î¤«¤ó¤¿¤¤¡Ë
À©ºî¡¦´ë²è¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥ê¥Ù¥ë¡¦¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È
³«È¯¡¦±¿±Ä¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥é¥ó¥É¡¦¥Ûー
ÇÛ¿®³«»ÏÆü¡§2017Ç¯9·î1Æü
²Á³Ê¡§´ðËÜ¥×¥ì¥¤ÌµÎÁ(°ìÉô¥¢¥¤¥Æ¥à²Ý¶âÀ©)
¥«¥Æ¥´¥êー¡§ËÜ³Ê³¤Àï¥²ー¥à
ÂÐ±þOS¡§iOS/Android/DMM Games¡¡
¢¨µ¡¼ï¤Ë¤è¤ê¤´ÍøÍÑÄº¤±¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.soenkantai.com
iOS URL¡§https://itunes.apple.com/jp/app/id1244059145?mt=8
Android URL¡§https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.liberent.soennokantai&hl=ja(https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.liberent.soennokantai&hl=ja)
DMM GAMES URL¡§https://www.soenkantai.com/dmg/
¸ø¼°X¡§https://x.com/soennokantai
¸¢ÍøÉ½µ¡§(C)Liber Entertainment Inc. All Rights Reserved.