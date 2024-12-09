ÀÄºêÍ¸ã¡ØÃÏÍë¥°¥ê¥³¡Ù£´Âç¥ß¥¹¥Æ¥ê¥é¥ó¥¥ó¥°´°Á´À©ÇÆ¡ª»³ËÜ¼þ¸ÞÏº¾Þ¤ò´Þ¤á£¸´§Ã£À®¤Î²÷µó¡ª
³ô¼°²ñ¼ÒKADOKAWA¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡Ë¤è¤ê2023Ç¯11·î27Æü¤Ë´©¹Ô¤·¤Þ¤·¤¿¡¢ÀÄºêÍ¸ãÃø¡ØÃÏÍë¥°¥ê¥³¡Ù¤¬£´Âç¥ß¥¹¥Æ¥ê¥é¥ó¥¥ó¥°¤¹¤Ù¤Æ¤ÇÂè1°Ì¤ò³ÍÆÀ¡£¡ÖÂè37²ó»³ËÜ¼þ¸ÞÏº¾Þ¡×¤Ê¤É¤ò´Þ¤á¤ë¤È£¸´§¤òÃ£À®¤¹¤ë²÷µó¤òÀ®¤·¿ë¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¡ØÃÏÍë¥°¥ê¥³¡ÙºîÉÊ¾ðÊó :
https://note.com/kadobun_note/n/n2d84c1c98873
£´Âç¥ß¥¹¥Æ¥ê¥é¥ó¥¥ó¥°´°Á´À©ÇÆ¡ª
¡¦¡Ö¥ß¥¹¥Æ¥ê¤¬ÆÉ¤ß¤¿¤¤¡ª 2025Ç¯ÈÇ¡×¡Ê¥Ï¥ä¥«¥ï¥ß¥¹¥Æ¥ê¥Þ¥¬¥¸¥ó2025Ç¯1·î¹æ¡Ë¹ñÆâÊÓ¡¡Âè£±°Ì
¡¦¡Ø¤³¤Î¥ß¥¹¥Æ¥êー¤¬¤¹¤´¤¤¡ª 2025Ç¯ÈÇ¡Ù¡ÊÊõÅç¼Ò¡Ë¹ñÆâÊÔ¡¡Âè£±°Ì
¡¦¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¥ß¥¹¥Æ¥êー¥Ù¥¹¥È10¡×¡Ê½µ´©Ê¸½Õ2024Ç¯12·î12Æü¹æ¡Ë¹ñÆâÉôÌç¡¡Âè£±°Ì
¡¦¡Ø2025ËÜ³Ê¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¦¥Ù¥¹¥È10¡Ù¡Ê¸¶½ñË¼¡Ë¹ñÆâ¥é¥ó¥¥ó¥°¡¡Âè£±°Ì
¢¨¥é¥ó¥¥ó¥°¤ÏÈ¯¹ÔÆü½ç¤Ç¤¹
¡ÚÀÄºêÍ¸ã¤µ¤ó¤è¤ê´î¤Ó¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬ÆÏ¤¤Þ¤·¤¿¡Û
¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤Ç¤¹¤Í¡£¤³¤¦¤Ê¤ë¤Èºî¼Ô¼«¿È¤â¸ÍÏÇ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦¤«¡¢¼«Ãø¤ËÂÐ¤·¡Ö¤Ê¤ó¤À¤Æ¤áー¤Ï¡×¤ß¤¿¤¤¤Êµ¤»ý¤Á¤¬Í¯¤¤¤Æ¤¯¤ë¤Î¤ÇÉÔ»×µÄ¤Ç¤¹¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¥¦¥±¤¿¤«¤é¤Ã¤Æ¤è¤©¡Ä¡Ä¤¤¤¤µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ó¤¸¤ã¤Íー¤¾¡Ä¡Ä¤³¤ì¤Ç¾¡¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤Ê¤èーーー¡ª¡ª¡ª
2024Ç¯5·î¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡¢¡Ö»³ËÜ¼þ¸ÞÏº¾Þ¡×¡Ê5/16Áª¹Í²ñ¡Ë¡ÖÆüËÜ¿äÍýºî²È¶¨²ñ¾Þ¡×¡Ê5/13Áª¹Í²ñ¡Ë¡ÖËÜ³Ê¥ß¥¹¥Æ¥êÂç¾Þ¡×¡Ê5/10È¯É½¡Ë¤Î£³¤Ä¤ÎÊ¸³Ø¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡ª¤È¤¤¤¦»Ë¾å½é¤Î²÷µó¤Ë²Ã¤¨¡¢¤½¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÈ¯É½¤¬1½µ´Ö¤Î´Ö¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤«¤é¡Ö1½µ´Ö¤ÇÊ¸³Ø¾Þ£³´§¡×¤ÈÏÃÂê¤Ë¡£¤½¤Î¸å¡¢¡ÖÄ¾ÌÚ¾Þ¡×¤Î¸õÊä¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¹¹¤ËÀª¤¤¤¬²ÃÂ®¤·¡¢10ËüÉô¤òÆÍÇË¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤ÀÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¤±¤Éµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡ª¤È¤¤¤¦³§¤µ¤ó¡¢¤¼¤Ò¤³¤ÎÇ¯ËöÇ¯»Ï¤Î1ºý¤È¤·¤Æ¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¼õ¾Þ¡¦¥é¥ó¥¯¥¤¥óÎò
¡ü¡ÖÂè171²óÄ¾ÌÚ»°½½¸Þ¾Þ¡×¸õÊä
¡ú¡ÖÂè37²ó»³ËÜ¼þ¸ÞÏº¾Þ¡×¼õ¾Þ
¡ú¡ÖÂè77²óÆüËÜ¿äÍýºî²È¶¨²ñ¾Þ¡×¡ÒÄ¹ÊÔ¤ª¤è¤ÓÏ¢ºîÃ»ÊÔ½¸ÉôÌç¡Ó¼õ¾Þ
¡ú¡ÖÂè24²óËÜ³Ê¥ß¥¹¥Æ¥êÂç¾Þ¡×¡Ú¾®ÀâÉôÌç¡Û¼õ¾Þ
¡ú¡ÖÂè7²óÈÓÅÄ¾Þ¡×¼õ¾Þ
¡ú¡Ö2023Ç¯SR¤Î²ñ¥ß¥¹¥Æ¥êー¥Ù¥¹¥È10¡×¡Ú¹ñÆâÉôÌç¡ÛÂè£±°Ì¡Ê¡ÖSR¥Þ¥ó¥¹¥êー¡×453¹æ¤Ë¤ÆÈ¯É½¡¡http://sealedroom.blog.jp/¡Ë
¡ØÃÏÍë¥°¥ê¥³¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¢¡¤¢¤é¤¹¤¸
¼Í¼éÌð¿¿ÅÆ(¤¤¤â¤ê¤ä¡¦¤Þ¤È)¡£½÷»Ò¹âÀ¸¡£¾¡Éé»ö¤Ë¡¢¤ä¤¿¤é¤È¶¯¤¤¡£
Ê¿²º¤òË¾¤àÈà½÷¤¬Æü¾ï¤ÎÃæ¤Ç´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¡¢É÷ÊÑ¤ï¤ê¤Ê¥²ー¥à¤Î¿ô¡¹¡£
æ«¤Î°ÌÃÖ¤òÆÉ¤ß¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é³¬ÃÊ¤ò¾å¤Ã¤¿¤ê(¡ÖÃÏÍë¥°¥ê¥³¡×)¡¢É´¿Í°ì¼ó¤Î³¨»¥¤òÍÑ¤¤¤¿¿À·Ð¿ê¼å¤ËÄ©¤ó¤À¤ê(¡ÖË·¼ç¿ê¼å¡×)¡£
¼¡¡¹¤È¶¯¼Ô¤òÂÇ¤ÁÇË¤ë¿¿ÅÆ¤Î¡¢¾¡Éé¤ÎÀè¤ËÂÔ¤Á¼õ¤±¤ë¤â¤Î¤È¤Ï――¡£
¥ß¥¹¥Æ¥ê³¦¤Î´ú¼ê¤¬»Å³Ý¤±¤ëËÜ³ÊÆ¬Ç¾¥Ð¥È¥ë¾®Àâ¡¢Á´£µÊÓ¡£
¢¡½ñ»ï¾ðÊó
ºîÉÊÌ¾¡§ÃÏÍë¥°¥ê¥³
Ãø¼ÔÌ¾¡§ÀÄºêÍ¸ã
È¯ÇäÆü¡§2023Ç¯11·î27Æü¡Ê·î¡Ë¡úÅÅ»Ò½ñÀÒÆ±ÆüÇÛ¿®
Äê¡¡²Á¡§1,925±ß¡ÊËÜÂÎ1,750±ß¡ÜÀÇ¡Ë
ÊÇ¡¡¿ô¡§352ÊÇ
ÂÎ¡¡ºÛ¡§»ÍÏ»È½ÊÂÀ½ Ã±¹ÔËÜ
Áõ¡¡Ãú¡§ÀîÌ¾ ½á
ISBN¡§9784041111659
È¯¡¡¹Ô¡§³ô¼°²ñ¼ÒKADOKAWA
½é¡¡½Ð¡§
ÃÏÍë¥°¥ê¥³¡Ä¡Ä¡Ö¾®Àâ²°sari-sari¡×2017Ç¯11·î¹æ
Ë·¼ç¿ê¼å¡Ä¡Ä¡Ö¥«¥É¥Ö¥ó¥Î¥Ù¥ë¡×20Ç¯11·î¹æ
¼«Í³Î§¥¸¥ã¥ó¥±¥ó¡Ä¡Ä¡Ö¾®Àâ ÌîÀ»þÂå¡×22Ç¯3·î¹æ
¤À¤ë¤Þ¤µ¤ó¤¬¤«¤¾¤¨¤¿¡Ä¡Ä¡Ö¾®Àâ ÌîÀ»þÂå¡×23Ç¯2·î¹æ
¥Õ¥©ー¥ëー¥à¡¦¥Ýー¥«ー¡Ä¡Ä½ñ¤²¼¤í¤·
¾Ü¡¡ºÙ¡§https://www.kadokawa.co.jp/product/322011000437/
Ãø¼Ô¾Ò²ð
ÀÄºêÍ¸ã¡Ê¤¢¤ª¤µ¤¡¡¤æ¤¦¤´¡Ë
1991Ç¯¿ÀÆàÀî¸©À¸¤Þ¤ì¡£ÌÀ¼£Âç³ØÂ´¡£ºß³ØÃæ¤Î2012Ç¯¡ØÂÎ°é´Û¤Î»¦¿Í¡Ù¤ÇÂè22²ó°¾ÀîÅ¯Ìé¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¥Ç¥Ó¥åー¡£14Ç¯¤Ë¡Ø¿åÂ²´Û¤Î»¦¿Í¡Ù¤ÇÂè14²óËÜ³Ê¥ß¥¹¥Æ¥êÂç¾Þ¡Ê¾®ÀâÉôÌç¡Ë¸õÊä¡¢20Ç¯¤Ë¡ØÁáÄ«»ÏÈ¯¤Î»¦É÷·Ê¡Ù¤ÇÂè73²óÆüËÜ¿äÍýºî²È¶¨²ñ¾Þ¡ÊÄ¹ÊÔ¤ª¤è¤ÓÏ¢ºîÃ»ÊÔ½¸ÉôÌç¡Ë¸õÊä¡¢24Ç¯¤ËËÜ½ñ¡ØÃÏÍë¥°¥ê¥³¡Ù¤Ç¡¢Âè24²óËÜ³Ê¥ß¥¹¥Æ¥êÂç¾Þ¡Ê¾®ÀâÉôÌç¡Ë¼õ¾Þ¡¢Âè77²óÆüËÜ¿äÍýºî²È¶¨²ñ¾Þ¡ÊÄ¹ÊÔ¤ª¤è¤ÓÏ¢ºîÃ»ÊÔ½¸ÉôÌç¡Ë¼õ¾Þ¡¢Âè37²ó»³ËÜ¼þ¸ÞÏº¾Þ¼õ¾Þ¡£Ãøºî¤ÏÂ¾¤Ë¡¢¡ÒÎ¢À÷Å·ÇÏ¡Ó¥·¥êー¥º¤Î¡ØÉ÷¥öµÖ¸Þ½½±ß¶Ìº×¤ê¤ÎÆæ¡Ù¡Ø¿Þ½ñ´Û¤Î»¦¿Í¡Ù¡¢¡Ò¥¢¥ó¥Ç¥Ã¥É¥¬ー¥ë¡¦¥Þー¥Àー¥Õ¥¡¥ë¥¹¡Ó¥·¥êー¥º¡¢¡Ò¥Î¥Ã¥¥ó¥ª¥ó¡¦¥í¥Ã¥¯¥É¥É¥¢¡Ó¥·¥êー¥º¡¢¡Ø11Ê¸»ú¤ÎÝ£ ÀÄºêÍ¸ãÃ»ÊÔ½¸À®¡Ù¤¬¤¢¤ë¡£¡Ö½µ´©¥ä¥ó¥°¥¸¥ã¥ó¥×¡×¤Ë¤ÆÏ¢ºÜÃæ¤Î¡Ø¥¬¥¹ÅôÌîÎÉ¸¤ÃµÄåÃÄ¡Ù¡ÊÌ¡²è¡§¾¾¸¶Íø¸÷¡Ë¤Î¸¶ºî¤âÃ´Åö¡£