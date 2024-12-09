¥Þ¥ë¥¨¥Ä¤¬¼«¿®¤ò¤â¤Ã¤Æ¤ª¤¹¤¹¤á¤¹¤ë¡¡¤ªÆù¤Î¤ªÁÚºÚ¡Ö¤ª¤Ä¤ÞMEAT(¥ßー¥È)¡×¡¢¿·¾¦ÉÊÈ¯Çä¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¡¡～¡Ö¤ª¤Ä¤Þ¤ß¡×¤Ë¤â¡Ö¤ª¤«¤º¡×¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¥Þ¥ë¥¨¥Ä¤³¤À¤ï¤ê¤Î¤ªÁÚºÚ～
¡¡¥Þ¥ë¥¨¥Ä¤Ï¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Î·ò¹¯¤ÇË¤«¤Ê¿©À¸³è¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ë¼«¿®¤ò¤â¤Ã¤Æ¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¤ë¡¢Ì¥ÎÏ¤¢¤ëÈþÌ£¤·¤¤¾¦ÉÊ¤Î³«È¯¤ËÅØ¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ÎÅÙ¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ËÂçÊÑ¤´¹¥É¾¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¡¢¤ªÆù¤Î¤ªÁÚºÚ¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¤ª¤Ä¤ÞMEAT(¥ßー¥È)¡×¤«¤é12·î9Æü¡Ê·î¡Ë¤È12·î16Æü¡Ê·î¡Ë¤Ë¿·¾¦ÉÊ¤òÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤ê¼è¤ê°·¤¤¤¬Ìµ¤¤¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹
¥Ð¥¸¥ë¥Ùー¥³¥ó¥Ý¥Æ¥È
¡¡¡¡¡¡¢¨¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹
Ã´Åö¼Ô¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¥Ý¥¤¥ó¥È¡ª
¥¹¥âー¥¯¤ÎÉ÷Ì£Ë¤«¤Ê¸üÀÚ¤ê¥Ùー¥³¥ó¤È¡¢¥´¥í¥Ã¤È¤·¤¿¥Ý¥Æ¥È¤ò¤Õ¤ó¤À¤ó¤Ë»ÈÍÑ¡£
10¼ïÎà°Ê¾å¤Î¹á¿ÉÎÁ¤È¥Ïー¥Ö¤¬¹á¤ë¡¢¥Ð¥¸¥ë¥½ー¥¹¤È¤ÎÁêÀ¤âÈ´·²¤Ç¤¹¡ª
¡ÚÆâÍÆÎÌ¡Û130g
¡Ú²Á³Ê¡Û¡ÊËÜÂÎ¡Ë298±ß¡¢¡ÊÀÇ¹þ¡Ë321±ß
¡ÚÈÎÇä³«»ÏÆü¡Û12·î9Æü¡Ê·î¡Ë
¡ÚÈÎÇäÅ¹ÊÞ¡Û¥Þ¥ë¥¨¥Ä¡¢¥Þ¥ë¥¨¥Ä ¥×¥Á¡¢¥ê¥ó¥³¥¹¤ÎÁ´Å¹ÊÞ
¥ß¥Ë¥íー¥¹¥È¥Á¥¥ó
¡¡¡¡¡¡¢¨¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹
Ã´Åö¼Ô¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¥Ý¥¤¥ó¥È¡ª
¡Ö¼ÑµÍ¤á¾ßÌý¡×¤È¡Ö½ÏÀ®Â¢½Ð¤·¤ß¤ê¤ó¡×¤ò¥Ö¥ì¥ó¥É¤·¤Æ»ÈÍÑ¡£
¥³¥¯¿¼¤¤¾ßÌý´¶¤òÂ¸Ê¬¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤ë¥íー¥¹¥È¥Á¥¥ó¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤ª¤Ä¤Þ¤ß¡×¤Ç¤â¡Ö¤ª¤«¤º¡×¤Ç¤â³Ú¤·¤á¤ë°ïÉÊ¤Ç¤¹¡£
¡ÚÆâÍÆÎÌ¡Û4¸Ä
¡Ú²Á³Ê¡Û¡ÊËÜÂÎ¡Ë698±ß¡¢¡ÊÀÇ¹þ¡Ë753±ß
¡ÚÈÎÇä³«»ÏÆü¡Û12·î16Æü¡Ê·î¡Ë
¡ÚÈÎÇäÅ¹ÊÞ¡Û¥Þ¥ë¥¨¥Ä¡¢¥Þ¥ë¥¨¥Ä ¥×¥Á¡¢¥ê¥ó¥³¥¹¤ÎÁ´Å¹ÊÞ
¢£¡Ö¤ª¤Ä¤ÞMEAT(¥ßー¥È)¡×¤È¤Ï¡©
¡¡¡Ö¤ª¤Ä¤Þ¤ß¡×¤È¡¢¤ªÆù¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡ÖMEAT(¥ßー¥È)¡×¤Î£²¤Ä¤Î¸ÀÍÕ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Þ¤·¤¿¡£¤ª¼ò¤Ë¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤ÊÌ£ÉÕ¤±¤Î¡Ö¤ª¤Ä¤Þ¤ß¡×¤Ë²Ã¤¨¡¢Í¼ÈÓ¤ä¤ªÊÛÅö¤Î¡Ö¤ª¤«¤º¡×¤Ë¤â¤Ê¤ëÅö¼Ò¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¡£
¡¡ÀºÆù¥³ー¥Êー¤Þ¤¿¤ÏÁÚºÚ¥³ー¥Êー¤Ë¤ÆÈÎÇä¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡°Ê¾å
¥Þ¥ë¥¨¥Ä¤Ï¡¢¾Íè¡¢¤ï¤¿¤·¤¿¤Á¤¬ÌÜ»Ø¤¹»Ñ¤ò¢ã¤¢¤ê¤¿¤¤»Ñ¢ä¤È¤·¤ÆÌÀÊ¸²½¤·¡¢³èÆ°»Ø¿Ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢ã¤¢¤ê¤¿¤¤»Ñ¢ä
¥Ö¥é¥ó¥É¥á¥Ã¥»ー¥¸¤Ç¤¢¤ë¡Ö¤·¤¢¤ï¤»¤¤¤«¤Ä¡£¡×¤ò¤â¤È¤Ë¡¢
¤ªµÒ¤µ¤Þ¡¢½¾¶È°÷¡¢¤½¤·¤ÆÃÏ°è¤ÎÊë¤é¤·¤ò»Ù¤¨¤ë¡Ö¤¤¤Á¤Ð¤ó¶á¤¤Â¸ºß¡×¤Ë
¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£