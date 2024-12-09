～Ç¯Ëö¤Î3¤Ä¤ÎGI¥ìー¥¹¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¹ë²Ú¾ÞÉÊ¤òÅö¤Æ¤è¤¦¡ª～ÍÇÏµÇ°¡ß¥Ûー¥×¥Õ¥ë¥¹¥Æー¥¯¥¹¡ßÅìµþÂç¾ÞÅµ¥³¥é¥Ü¥¥ã¥ó¥Úー¥ó12·î28Æü¡ÊÅÚ¡ËJRAÃæ»³¶¥ÇÏ¾ì¤ÇÃêÁª²ñ¼Â»Ü¡ª
Åìµþ¥·¥Æ¥£¶¥ÇÏ¡ÊTCK¡Ë¤Ç¤Ï¡¢JRA¤Î°ìÇ¯¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ë¥°¥é¥ó¥×¥ê¥ìー¥¹¡Ö12/22 ÍÇÏµÇ°¡ÊGI¡Ë¡×¤È2ºÐÇÏ¤ÎÃæµ÷Î¥¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó·èÄêÀï¡Ö12/28 ¥Ûー¥×¥Õ¥ë¥¹¥Æー¥¯¥¹¡ÊGI¡Ë¡×¡¢TCK¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¥Àー¥È¶¥ÇÏ¤ÎÁí·è»»¡Ö12/29 ÅìµþÂç¾ÞÅµ¡ÊGI¡Ë¡×¤Î3¤Ä¤ÎGI¥ìー¥¹¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¹ë²Ú¾ÞÉÊ¤¬Åö¤¿¤ë¡¢¡ÖÍÇÏµÇ°¡ß¥Ûー¥×¥Õ¥ë¥¹¥Æー¥¯¥¹¡ßÅìµþÂç¾ÞÅµ¥³¥é¥Ü¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
12/19¡ÊÌÚ¡Ë¤«¤é12/29¡ÊÆü¡Ë¤Þ¤Ç¼Â»Ü¤¹¤ë¡Ö¡û¡û¤¬Áª¤Ö¡ÈBEST HORSE¡É¥¯¥¤¥º¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×¤Ï¡¢¶¥ÇÏ¹¥¤¥¿¥ì¥ó¥È¤äJRA¸µµ³¼ê¡¢¸µÄ´¶µ»Õ¤Ê¤É¤¬3¥ìー¥¹¡ÊÍÇÏµÇ°¡¢¥Ûー¥×¥Õ¥ë¥¹¥Æー¥¯¥¹¡¢ÅìµþÂç¾ÞÅµ¡Ë¤Ë´Ø¤¹¤ëÆüÂØ¤ï¤ê¥³¥é¥à¤ò¥¥ã¥ó¥Úー¥óÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤Ë¸ø³«¤·¡¢3¥ìー¥¹¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤À¥¯¥¤¥º¤ò´ü´ÖÃæËèÆü½ÐÂê¡£Àµ²ò¼Ô¤ÎÃæ¤«¤éÃêÁª¤Ç¥¯¥ª¥«ー¥ÉPay1,000±ßÊ¬¤ò100Ì¾ÍÍ¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢X¤Ç¤Ï3¥ìー¥¹¤Ç²áµîºÇ¤â°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥ìー¥¹Ì¾¤ÈÇÏÌ¾¤òTCK¸ø¼°¡ÖX¡×¤Ë°úÍÑ¥ê¥Ý¥¹¥ÈÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤ÎÃæ¤«¤éÃêÁª¤ÇAmazon¥®¥Õ¥È¥«ー¥É500±ßÊ¬¤¬100Ì¾ÍÍ¤ËÅö¤¿¤ë¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤¬Áª¤Ö#BEST HORSE¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×¤â¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Î¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ËÀè¹Ô¤·¤Æ500±ßÊ¬¤ÎAmazon¥®¥Õ¥È¥«ー¥É¤¬100Ì¾ÍÍ¤ËÅö¤¿¤ëX¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò12/9¡Ê·î¡Ë¤è¤ê³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢3¥ìー¥¹¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÏÈ½ç³ÎÄê¸å¤«¤é»²²Ã¤Ç¤¤ë¡Ö¥È¥ê¥×¥ëGIÊ£¾¡¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×¤Ç¤Ï¡¢³Æ¥ìー¥¹¤ÎÊ£¾¡Í½ÁÛ¤ËÄ©Àï¤·¡¢3¥ìー¥¹´°Á´ÅªÃæ¤·¤¿Êý¤Ë¤ÏJCB ¥®¥Õ¥È¥«ー¥É10Ëü±ßÊ¬¤¬3Ì¾ÍÍ¤ËÅö¤¿¤ë¤Ê¤ÉÁí³Û40Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤ë¹ë²Ú¾ÞÉÊ¤òÃêÁª¤Ç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤Û¤«¡¢12·î28Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡Ö¥Ûー¥×¥Õ¥ë¥¹¥Æー¥¯¥¹¡ÊGI¡Ë¡×ÅöÆü¤Ë¤Ï¡¢JRAÃæ»³¶¥ÇÏ¾ì¤ÇÍè¾ì¼Ô¸þ¤±¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ÅöÆü¤Ï¡¢ºä°æÎÜÀ±µ³¼êÄ¾É®¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥Àー¥È¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥¼¥Ã¥±¥ó¤Ê¤É¤¬Åö¤¿¤ëÃêÁª²ñ¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤Û¤«¡¢TCK¤ÎÌ¾Êª¡ÖÅìµþ¥È¥¥¥¤¥ó¥¯¥ë¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥¡ー¥ì¡ÊTTF¡Ë¡×¤Ë¤è¤ë¤ªÃëµÙ¤ß¤Î±éÁÕ²ñ¤äÂè10¶¥Áö¤ÎÀ¸¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥¡ー¥ìÀ¸±éÁÕ¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤Î¥¥ã¥×¥Æ¥óÅÏÊÕ¤µ¤ó¤¬¥Ûー¥×¥Õ¥ë¥¹¥Æー¥¯¥¹¤ÈÅìµþÂç¾ÞÅµ¤ÎÃíÌÜÇÏ¾ðÊó¤ò¼¹É®¤·¤¿¥êー¥Õ¥ì¥Ã¥È¤òÇÛÉÛ¤·¤Þ¤¹¡£
¡ö¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¥µ¥¤¥È¤Ï¤³¤Á¤é¡¡https://jra-tck-collabo-cp.com
¶¥ÇÏ¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤«¤é½é¿´¼Ô¤ÎÊý¤Þ¤ÇÂ¿¤¯¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Ë¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¡ÖÍÇÏµÇ°¡ß¥Ûー¥×¥Õ¥ë¥¹¥Æー¥¯¥¹¡ßÅìµþÂç¾ÞÅµ¥³¥é¥Ü¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×¤Ë¤¼¤Ò¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡£
- ¡ãÍÇÏµÇ°¡ß¥Ûー¥×¥Õ¥ë¥¹¥Æー¥¯¥¹¡ßÅìµþÂç¾ÞÅµ¥³¥é¥Ü¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡¡³µÍ×¡ä
¢£X¥Õ¥©¥íー¡õ¥ê¥Ý¥¹¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó
¡Ú¼Â»Ü´ü´Ö¡Û
12·î9Æü¡Ê·î¡Ë12»þ00Ê¬～12·î18Æü¡Ê¿å¡Ë23»þ59Ê¬
¡Ú±þÊçÊýË¡¡Û
TCK¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ê@tck_keiba¡Ë¤ò¥Õ¥©¥íー¤Î¤¦¤¨¡¢12·î9Æü¡Ê·î¡Ë12»þº¢¤ËÅê¹Æ¤¹¤ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¥Ý¥¹¥È¤ò¥ê¥Ý¥¹¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤È¤´±þÊç¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¾ÞÉÊ¡Û
Amazon¥®¥Õ¥È¥«ー¥É500±ßÊ¬¡¡100Ì¾ÍÍ
¢£¡û¡û¤¬Áª¤Ö¡ÖBEST HORSE¡×¥¯¥¤¥º¥¥ã¥ó¥Úー¥ó
¶¥ÇÏ¹¥¤¥¿¥ì¥ó¥È¤äJRA¸µµ³¼ê¡¢¸µÄ´¶µ»Õ¤Ê¤É¤¬ÍÇÏµÇ°¡¢¥Ûー¥×¥Õ¥ë¥¹¥Æー¥¯¥¹¡¢ÅìµþÂç¾ÞÅµ¤Ë´Ø¤¹¤ë¥³¥é¥à¤òÆüÂØ¤ï¤ê¤Ç¥¥ã¥ó¥Úー¥óÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤Ë¸ø³«¤·¡¢¤³¤ì¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤À¥¯¥¤¥º¤ò´ü´ÖÃæËèÆü½ÐÂê¤·¤Þ¤¹¡£Àµ²ò¼Ô¤ÎÃæ¤«¤éÃêÁª¤Ç¥¯¥ª¥«ー¥ÉPay1,000±ßÊ¬¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Â»Ü´ü´Ö¡Û
12·î19Æü¡ÊÌÚ¡Ë12»þ00Ê¬～12·î29Æü¡ÊÆü¡Ë15»þ30Ê¬
¡Ú±þÊçÊýË¡¡Û
¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¥µ¥¤¥È¤«¤é¡¢ËèÆü 1 Ìä½ÐÂê¤µ¤ì¤ë¥¯¥¤¥º¤ÎÅú¤¨¤ò±þÊç¥Õ¥©ー¥à¤Ë¤´ÆþÎÏ¤Î¤¦¤¨¤´±þÊç¤¯¤À¤µ¤¤¡£1Ìä¤«¤é¥¨¥ó¥È¥êー²Ä¡£
¡Ú¾ÞÉÊ¡Û
¥¯¥ª¥«ー¥ÉPay1,000±ßÊ¬¡¡100Ì¾ÍÍ
¢£¤¢¤Ê¤¿¤¬Áª¤Ö#BEST HORSE ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó
Ç¯Ëö¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë3¤Ä¤ÎGI¥ìー¥¹¡ÊÍÇÏµÇ°¡¢¥Ûー¥×¥Õ¥ë¥¹¥Æー¥¯¥¹¡¢ÅìµþÂç¾ÞÅµ¡Ë¤ÎÃæ¤Ç¡¢¥¥ã¥ó¥Úー¥óÅê¹Æ¤ÎÁªÂò»è¤ÎÃæ¤«¤éºÇ¤â°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥ìー¥¹¤òÁªÂò¤·¡¢¤½¤Î¥ìー¥¹¤Ë½ÐÁö¤·¤¿ÇÏÌ¾¤òÆþÎÏ¤·¤ÆÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤È¡¢ÃêÁª¤ÇAmazon¥®¥Õ¥È¥«ー¥É500±ßÊ¬¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Â»Ü´ü´Ö¡Û
12·î19Æü¡ÊÌÚ¡Ë12»þ00Ê¬～12·î29Æü¡ÊÆü¡Ë23»þ59Ê¬
¡Ú±þÊçÊýË¡¡Û
TCK¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ê@tck_keiba¡Ë¤ò¥Õ¥©¥íー¤Î¤¦¤¨¡¢¥¥ã¥ó¥Úー¥óÅê¹Æ¤ÎÁªÂò»è¤ÎÃæ¤«¤éºÇ¤â°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥ìー¥¹¤òÁªÂò¤·¡¢¤½¤Î¥ìー¥¹¤Ë½ÐÁö¤·¤¿ÇÏÌ¾¤òÆþÎÏ¤·¤ÆÅê¹Æ¤¹¤ë¤È±þÊç´°Î»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¾ÞÉÊ¡Û
Amazon¥®¥Õ¥È¥«ー¥É500±ßÊ¬¡¡100Ì¾ÍÍ
¢£¥È¥ê¥×¥ëGIÊ£¾¡¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥¥ã¥ó¥Úー¥ó
¡Ú¼Â»Ü´ü´Ö¡Û
¡¦ÍÇÏµÇ°ÊÔ¡¡12·î19Æü¡ÊÌÚ¡Ë19»þ00Ê¬～12·î22Æü¡ÊÆü¡Ë15»þ30Ê¬
¡¦¥Ûー¥×¥Õ¥ë¥¹¥Æー¥¯¥¹ÊÔ¡¡12·î26Æü¡ÊÌÚ¡Ë15»þ30Ê¬～12·î28Æü¡ÊÅÚ¡Ë15»þ30Ê¬
¡¦ÅìµþÂç¾ÞÅµÊÔ¡¡12·î25Æü¡Ê¿å¡Ë15»þ30Ê¬～12·î29Æü¡ÊÆü¡Ë15»þ30Ê¬
¡Ú±þÊçÊýË¡¡Û
¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¥µ¥¤¥È¤«¤éÉ¬Í×»ö¹à¤ò¤´ÆþÎÏ¤Î¤¦¤¨¤´±þÊç¤¯¤À¤µ¤¤¡£¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ï¤¤¤º¤ì¤«¤Î¤ß¤Ç¤â±þÊç²ÄÇ½¤Ç¤¹¤¬¡¢ÍÇÏµÇ°¡¢¥Ûー¥×¥Õ¥ë¥¹¥Æー¥¯¥¹¡¢ÅìµþÂç¾ÞÅµ¤Î3¥ìー¥¹¤ËÅªÃæ¤¹¤ë¤È¡¢¤è¤ê¹ë²Ú¤Ê¾ÞÉÊ¤¬Åö¤¿¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¾ÞÉÊ¡Û
A¾Þ¡Ê´°Á´ÅªÃæ¾Þ¡Ë¡¡¢¨3¥ìー¥¹ÅªÃæ¼Ô¤¬ÂÐ¾Ý
JCB ¥®¥Õ¥È¥«ー¥É10Ëü±ßÊ¬¡¡3Ì¾ÍÍ
B¾Þ¡Ê2 ¥ìー¥¹ÅªÃæ¾Þ¡Ë ¢¨2¥ìー¥¹ÅªÃæ¼Ô¤¬ÂÐ¾Ý
JCB ¥®¥Õ¥È¥«ー¥É3Ëü±ßÊ¬ 5Ì¾ÍÍ
C¾Þ¡Ê1 ¥ìー¥¹ÅªÃæ¾Þ¡Ë ¢¨1¥ìー¥¹ÅªÃæ¼Ô¤¬ÂÐ¾Ý
Ãæ»³¶¥ÇÏ¾ì¡õTCK¥°¥Ã¥º¡¡50Ì¾ÍÍ
»²²Ã¾Þ¡Ê3¥ìー¥¹»²²Ã¾Þ¡Ë¡¡¢¨3¥ìー¥¹»²²Ã¼Ô¤¬ÂÐ¾Ý
Amazon¥®¥Õ¥È¥«ー¥É500±ßÊ¬¡¡50Ì¾ÍÍ
¢¨²èÁü¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£
- <TCK¡ßÃæ»³¶¥ÇÏ¾ì¡¡¾ìÆâ¥¤¥Ù¥ó¥È>
¢£¹ë²Ú¥³¥é¥Ü¥°¥Ã¥º¤Ê¤É¤¬Åö¤¿¤ë¡ª¥Ûー¥×¥Õ¥ë¥¹¥Æー¥¯¥¹¡ßÅìµþÂç¾ÞÅµ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥³¥é¥ÜÃêÁª²ñ
¥Ûー¥×¥Õ¥ë¥¹¥Æー¥¯¥¹¡Ê12/28¡ËÅöÆü¡¢ºä°æÎÜÀ±µ³¼êÄ¾É®¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥Àー¥È¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥¼¥Ã¥±¥ó¤äTCK ¸ø¼°YouTube¥é¥¤¥ÖÈÖÁÈ¡Ö¥¦¥Þ¤¤å¤ó¡×¥Èー¥È¥Ð¥Ã¥°¤Ê¤É¤¬Åö¤¿¤ëÃêÁª²ñ¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú»þ´Ö¡Û
9»þ30Ê¬～¡¡¢¨»þ´Ö»ØÄê¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Â»Ü¾ì½ê¡Û
Ãæ»³¶¥ÇÏ¾ì ¥»¥ó¥¿ー¥³ー¥È¡Êµì¥Ù¥ó¥¸¥ã¥ß¥ó¥×¥é¥¶¡Ë
¡Ú¿Í¿ô¡Û
2,000Ì¾ÍÍ
¡Ú»²²ÃÊýË¡¡Û
£±.TCK¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ê@tck_keiba¡Ë¤Î¥Õ¥©¥íー²èÌÌ
£².ÅöÆü¤´¹ØÆþ¤µ¤ì¤¿¥Ûー¥×¥Õ¥ë¥¹¥Æー¥¯¥¹¡ÊGI¡Ë¤Î1,000±ß°Ê¾å¡ÊÊ£¿ôËç¹ç»»²Ä¡Ë¤ÎÇÏ·ô¡¦UMACAÅêÉ¼¤´ÍøÍÑÌÀºÙ¡¦UMACA¥¹¥Þー¥ÈÅêÉ¼¾È²ñ²èÌÌ¤Î¤¤¤º¤ì¤«
£³.¶¥ÇÏ¾ì¥¤¥Ù¥ó¥È»²²Ã¥¢¥×¥ê¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È»²²Ã·ô¡ÊÃêÁª¡Ë
¾åµ¤Î£±.～£³.Á´¤Æ¤ò¤´Äó¼¨¤¤¤¿¤À¤¤¤¿2,000Ì¾ÍÍ¤¬¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥°¥ëー¥×£Á¡Û9»þ30Ê¬°Ê¹ß¡¡¡¡¡Ú¥°¥ëー¥×£Â¡Û10»þ00Ê¬°Ê¹ß
¡Ú¥°¥ëー¥×£Ã¡Û10»þ30Ê¬°Ê¹ß¡¡¡Ú¥°¥ëー¥×£Ä¡Û11»þ00Ê¬°Ê¹ß
¡Ú¥°¥ëー¥×£Å¡Û11»þ30Ê¬°Ê¹ß¡¡¡Ú¥°¥ëー¥×£Æ¡Û12»þ00Ê¬°Ê¹ß
¢¨¥¤¥Ù¥ó¥È»²²Ã·ô¡ÊÃêÁª¡Ë¤ÏÄê°÷¤ËÃ£¤·¼¡Âè¡¢¼õÉÕ½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¤ª¿½¹þ¤ß¤Ï¤ª°ì¿ÍÍÍ°ì²ó¸Â¤ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢Ê£¿ôÃ¼Ëö¤Ë¤è¤ë½ÅÊ£¿½¹þ¤ß¤Ï¤´±óÎ¸¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¥¤¥Ù¥ó¥È»²²Ã·ô¡ÊÃêÁª¡Ë¤ÏÃêÁª²ñ¤Î»²²Ã¸¢¤Ç¤¢¤ê¡¢¾ÞÉÊ¤Î¤ªÅÏ¤·Åù¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú¾ÞÉÊ¡Û
A¾Þ¡¡ºä°æÎÜÀ±µ³¼êÄ¾É®¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥Àー¥È¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥¼¥Ã¥±¥ó¡¡1Ì¾ÍÍ
B¾Þ¡¡JCB¥®¥Õ¥È·ô1Ëü±ßÊ¬¡¡3Ì¾ÍÍ
C¾Þ¡¡¥Àー¥È»°´§¶¥ÁöÍ¥¾¡ÇÏ¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¥»¥Ã¥È¡¡10Ì¾ÍÍ
D¾Þ¡¡TCK ¸ø¼°YouTube¥é¥¤¥ÖÈÖÁÈ¡Ö¥¦¥Þ¤¤å¤ó¡×¥Èー¥È¥Ð¥Ã¥°¡¡100Ì¾ÍÍ
E¾Þ¡¡¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¯¥ª¥«ー¥É1,000±ßÊ¬¡¡200Ì¾ÍÍ
F¾Þ¡¡¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¯¥ª¥«ー¥É500±ßÊ¬¡¡400Ì¾ÍÍ
G¾Þ¡¡TCK¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥µー¥â¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¥Ü¥È¥ë 500Ì¾ÍÍ
H¾Þ¡¡¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¥×¥ê¥ó¥°¥ë¥º¡¡786Ì¾ÍÍ
¢¨¾ÞÉÊ¤Î°ú´¹¤Ï17»þ00Ê¬¤Þ¤Ç¡¢ÅöÆü¸Â¤êÍ¸ú¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨²èÁü¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£
¢£¥Ûー¥×¥Õ¥ë¥¹¥Æー¥¯¥¹¡ßÅìµþÂç¾ÞÅµ Åìµþ¥È¥¥¥¤¥ó¥¯¥ë¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥¡ー¥ì¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë±éÁÕ
¥Ûー¥×¥Õ¥ë¥¹¥Æー¥¯¥¹¡Ê12/28¡ËÅöÆü¡¢Ãæ»³¶¥ÇÏ¾ì¤Î¤ªÃëµÙ¤ß¤ËÅìµþ¥È¥¥¥¤¥ó¥¯¥ë¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥¡ー¥ì¡ÊTTF¡Ë¤Ë¤è¤ë±éÁÕ²ñ¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤Û¤«¡¢Âè10¶¥Áö¤Î¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥¡ー¥ì¤òÀ¸±éÁÕ¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÅìµþ¥È¥¥¥¤¥ó¥¯¥ë¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥¡ー¥ìÃë¤Î±éÁÕ²ñ¡Û
¡Ú»þ´Ö¡Û
11»þ45Ê¬º¢
¡Ú¼Â»Ü¾ì½ê¡Û
¥á¥â¥ê¥¢¥ë¥¦¥©ー¥¯ÇÏ¾ìÆâ¥¨¥ê¥¢Æþ¸ýÉÕ¶á
¡ÚÈ¯Áö¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥¡ー¥ìÀ¸±éÁÕ¡Û
¡Ú»þ´Ö¡Û
Âè10¶¥ÁöÈ¯Áö¡Ê15»þ00Ê¬¡ËÁ°
¡Ú¼Â»Ü¾ì½ê¡Û
Ãæ»³¶¥ÇÏ¾ì ¥¦¥¤¥Êー¥º¥µー¥¯¥ë
Åìµþ¥È¥¥¥¤¥ó¥¯¥ë¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥¡ー¥ì¡ÊTTF¡Ë¢¨¥¥ã¥é¥Ð¥ó¥á¥ó¥Ðー¤Ï°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥Ûー¥×¥Õ¥ëS¡ßÅìµþÂç¾ÞÅµ ÃíÌÜÇÏ¥êー¥Õ¥ì¥Ã¥ÈÇÛÉÛ
¥Ûー¥×¥Õ¥ë¥¹¥Æー¥¯¥¹¡Ê12/28¡ËÅöÆü¡¢¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤Î¥¥ã¥×¥Æ¥óÅÏÊÕ¤µ¤ó¤¬¥Ûー¥×¥Õ¥ë¥¹¥Æー¥¯¥¹¤ÈÅìµþÂç¾ÞÅµ¤ÎÃíÌÜÇÏ¾ðÊó¤ò¼¹É®¤·¤¿¥êー¥Õ¥ì¥Ã¥È¤òÇÛÉÛ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú»þ´Ö¡Û
³«Ìç～
¡ÚÇÛÉÛ¾ì½ê¡Û
¥á¥â¥ê¥¢¥ë¥¦¥©ー¥¯ÇÏ¾ìÆâ¥¨¥ê¥¢Æþ¸ýÉÕ¶á
¡ÚÇÛÉÛ¿ô¡Û
10,000Ëç
¢¨Ìµ¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¡£