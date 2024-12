ÃíÌÜ¤Î¥Ë¥åー¥¤¥äー¡¦ÍÎ³Ú¥Õ¥§¥¹¡Ø¥í¥Ã¥­¥ó¥°¡¦¥ª¥ó¡¦¥½¥Ë¥Ã¥¯¡Ù¤ò»Å³Ý¤±¤ë¥­ー¥Þ¥ó¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥Þ¥ó À¶¿åÄ¾¼ù ¡ß ¥í¥Ã¥­¥ó¥°¡¦¥ª¥ó »³ºêÍÎ°ìÏº ÆÈÀê¥í¥Ã¥¯ÃÌµÁ¡ªº£Ìë9»þ¡¢interfm ¤Ë¤Æ¥ª¥ó¥¨¥¢¡ª

株式会社ジャパンエフエムネットワーク

interfm(東京:89.7MHz 横浜:76.5 MHz)で毎週月曜・夜9時から放送している音楽情報プログラム「SONIC RADIO」では、12月9日(月)の放送にて、新たなニューイヤー・洋楽フェスとして注目を集める『ロッキング・オン・ソニック』を徹底特集!本フェスを手掛ける洋楽専門誌「ロッキング・オン」と日本最大の都市型洋楽フェス「サマーソニック」などを主催するクリエイティブマンから、それぞれ代表取締役社長を務める山崎洋一郎氏と清水直樹氏を迎えたスペシャルインタビューをお届けします。

30年以上の付き合いがあるという2人の関係性から、『ロッキング・オン・ソニック』立ち上げの経緯や出演アーティストのブッキングの理由、さらには、盛り上がりをみせる“洋楽ロック”という音楽トレンドについて熱のこもったトークが繰り広げられます。

「日本の多くがパルプのライブのすごさを知らない」 「90年代ミュージシャンもレジェンドとなる時代がきた」―音楽ファン、ロックファンならワクワクするようなディープな話が飛び交います。日本の音楽フェスを牽引する両名が見据える「洋楽ロック」の熱狂の現場と未来。どうぞお聴き逃しなく!

■番組概要

放送局:インターエフエム(東京:89.7 MHz 横浜:76.5 MHz)http://www.interfm.co.jp/

タイトル:SONIC RADIO

DJ:Shaula

放送日時:2024年12月9日(月)21:00-21:55

番組紹介:サマーソニックなどを手掛ける日本屈指のプロモーター、クリエイティブマンとのタッグで送る音楽情報プログラム。今おさえておきたい注目の音楽イベント・音楽ライブをご紹介!さらに、話題のアーティストや最新の音楽トレンドなど、聞けば洋楽シーン・音楽シーンの”イマ”がわかる!ライブな音楽情報をお届けします。

番組メール:sonic@interfm.jp

番組ハッシュタグ:#SR897

radiko聴取URL:https://radiko.jp/share/?sid=INT&t=20241209210000(https://radiko.jp/share/?sid=INT&t=20241209210000)

■イベント概要

『rockinʼon sonic』

日程:2025年1月4日(土)・5(日)

会場:幕張メッセ国際展示場

<4日>開場12:00/開演13:30

<5日>開場11:00/開演12:30

※上記は予定時間です

主催:ロッキング・オン・ジャパン/株式会社幕張メッセ

招聘/制作運営:クリエイティブマンプロダクション

出演アーティスト:

・1月4日(土):PULP、PRIMAL SCREAM、JIMMY EAT WORLD、FRIENDLY FIRES、ST.VINCENT、WEDNESDAY、THE SNUTS、LUVCAT

・1月5月(日):WEEZER、DEATH CAB FOR CUTIE、MANIC STREET PREACHERS、THE JESUS AND MARY CHAIN、CIGARETTES AFTER SEX、THE LEMON TWIGS、DIGITALISM、MONOBLOC

https://rockinonsonic.com/

interfmは、2020年9月1日、全国FM放送協議会(JFN=ジャパンエフエムネットワーク)の特別加盟社になりました