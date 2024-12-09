¥¨¥Õ¥Ô¥³¡ß¤»¤ó¤É¤¦¡Ö¥È¥ìーto¥È¥ìー¡×¡Ö¥Ü¥È¥ëtoÆ©ÌÀÍÆ´ï¡×¤Î¡Ö¿åÊ¿¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¡×¤ò¶¨Æ¯¤Ç³ÈÂçÃæ
³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥Õ¥Ô¥³¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò²ñÄ¹¡§º´Æ£ ¼éÀµ¡¢°Ê²¼¡Ö¥¨¥Õ¥Ô¥³¡×¡Ë¤Ï³ô¼°²ñ¼Ò¤»¤ó¤É¤¦¡ÊËÜ¼Ò¡§ÀéÍÕ¸©»Ô¸¶»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¾®ß· »°É×¡¢°Ê²¼¡Ö¤»¤ó¤É¤¦¡×¡Ë¤È¶¨Æ¯¤·¡¢¸½ºßÅ¹ÊÞ¤Ç¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡Ö¥È¥ìーto¥È¥ìー¡×¡¢µÚ¤Ó»ÈÍÑºÑ¤ß¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤ò²ó¼ý¤·¿·¤¿¤ÊÆ©ÌÀÍÆ´ï¤ËÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤é¤»¤ë¡Ö¥Ü¥È¥ëtoÆ©ÌÀÍÆ´ï¡×¤ò¹Ô¤¤¡¢ºÆ¤ÓÅ¹Æ¬¤Ç¡Ö¥¨¥³¥È¥ìー¡×¡Ö¥¨¥³APET¡×¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¡Ö¥¹¥È¥¢to¥¹¥È¥¢¡×¡¢¡Ö¿åÊ¿¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¡×¤ò¹¹¤Ë³ÈÂç¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡ ¢¨¿åÊ¿¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¡§¥ê¥µ¥¤¥¯¥ëÁ°¸å¤ÇÍÑÅÓ¤òÊÑ¤¨¤º¤Ë»ñ¸»¤ò½Û´Ä¤µ¤»¤ë¥ê¥µ¥¤¥¯¥ëÊýË¡
¡üËÜ¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¤»¤ó¤É¤¦¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ç¤Ï¡¢Å¹Æ¬¤Ç²ó¼ý¤µ¤ì¤¿»ÈÍÑºÑ¤ß¿©ÉÊ¥È¥ìー¤ò¿·¤¿¤Ê¿©ÉÊ¥È¥ìー¤Ø¤ÈÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤é¤»¤ë
¡Ö¥È¥ìーto¥È¥ìー¡×¡¢µÚ¤Ó»ÈÍÑºÑ¤ß¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤ò¿·¤¿¤Ê¿©ÉÊÍÆ´ï¤ËÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤é¤»¤ë¡Ö¥Ü¥È¥ëtoÆ©ÌÀÍÆ´ï¡×¤Ë¤ª¤¤¤ÆÀ½Â¤¤µ¤ì¤¿¥¨¥³À½ÉÊ¡Ö¥¨¥³¥È¥ìー¡×¡Ö¥¨¥³APET¡×¤òÇä¾ì¤ÇÀÑ¶ËÅª¤Ë»ÈÍÑ¤·¡¢ÃÏµå»ñ¸»¤Î½Û´ÄµÚ¤ÓCO£²ÇÓ½ÐÎÌºï¸º¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë¹Ô¤¤¡Ö»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¡×¡ÖÃÏ°è¤Î¥¨¥³¥êー¥Àー¡×¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¤´»²¹Í¡Û
¡ã³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥Õ¥Ô¥³¡ä
¥¹ー¥Ñー¥Þー¥±¥Ã¥È¤ä¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥ó¥¹¥¹¥È¥¢¤Ê¤É¤Ç»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ë´Ê°×¿©ÉÊÍÆ´ï¤òÀ½Â¤ÈÎÇä¤¹¤ë¹ñÆâºÇÂç¼ê
¥áー¥«ー¤Ç¤¹¡£¥¨¥Õ¥Ô¥³Êý¼°¤Î¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¡Ö¥È¥ìーto¥È¥ìー¡×¡Ö¥Ü¥È¥ëtoÆ©ÌÀÍÆ´ï¡×¤Ë¤è¤ëÃÏ¾å»ñ¸»¤Î½Û´Ä¡¢µÚ¤ÓCO2ÇÓ½ÐÎÌºï¸º¡¢´Ä¶Éé²Ù¤ÎÄã¤¤ÍÆ´ï¤Î³«È¯¤Ë¤è¤ë¾Ê»ñ¸»²½¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½êºßÃÏ¡§¢©163-6036¡¡ÅìµþÅÔ¿·½É¶èÀ¾¿·½É£¶ÃúÌÜ£¸ÈÖ£±¹æ¿·½É¥ªー¥¯¥¿¥ïー36³¬
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò²ñÄ¹¡¡º´Æ£ ¼éÀµ¡¿ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ °ÂÅÄ¡¡ÏÂÇ·
Àß¡¡Î©¡§1962Ç¯7·î
H P¡§https://www.fpco.jp/
¡ã³ô¼°²ñ¼Ò¤»¤ó¤É¤¦¡ä
ÀéÍÕ¸©Æâ¤Ë¿©ÎÁÉÊ¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¥¹ー¥Ñー¥Þー¥±¥Ã¥È»ö¶È¤ò24Å¹ÊÞÅ¸³«¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
ÃÏ°è¤Î³§ÍÍ¤Î¡Ö¤è¤êË¤«¤Ê¿©À¸³è¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¡×¤³¤È¤ò¿´¤¬¤±¡¢¡ÖÉÊ¼Á¡¦Á¯ÅÙ¡¦²Á³Ê¡×¤ò½ÅÅÀ¹àÌÜ¤È¤·¤ÆÀ¸Á¯¿©ÉÊ¡¦ÁÚºÚ¤òÃæ¿´¤ËÈÎÇä¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½êºßÃÏ¡§¢©290-0062¡¡ÀéÍÕ¸©»Ô¸¶»ÔÈ¬È¨828ÈÖÃÏ
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡¾®ß· »°É×
Àß¡¡Î©¡§1969Ç¯7·î
H P¡§http://www.sendo.co.jp/
°Ê¾å