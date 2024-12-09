¥·¥Ë¥¢AI¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤Î65¡ó¤¬ÀÑ¶ËÅª¤ÊÀ¸À®AIÅê»ñ¤Ë¥×¥é¥¹¤Î¥ê¥¿ー¥ó¤ò¸«¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤¬ºÇ¿·¤ÎÄ´ºº¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë
¥æ¥Ë¥Ðー¥µ¥ëAI¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤òÄó¶¡¤¹¤ëDataiku(https://www.dataiku.com/)¤È¡¢¥Çー¥¿¤ÈAI¤Î²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ëDatabricks¤Ï¡¢À¸À®AI¤¬´ë¶È¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹ÀïÎ¬¤ÎÍ×¤È¤Ê¤ëÃæ¤Ç¡¢¤¤¤«¤Ë¶ÈÌ³¤òºÆ¹½ÃÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤òÃµ¤ëÄ´ºº¥ì¥Ýー¥È(https://pages.dataiku.com/dataiku-databricks-ai-today-jp?utm_campaign=Japan%20CONTENT%20Data%20Leaders%20Survey%20Sep%202024&utm_source=referral&utm_medium=press-release&utm_content=12094)¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÄ´ºº¤Ç¡¢²óÅú¼Ô¤Î65¡ó¤¬¡¢ËÜÈÖ²ÔÆ°¤·¤¿À¸À®AI¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤«¤é¥×¥é¥¹¤Î¥ê¥¿ー¥ó¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢À¸À®AI¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ÏÀïÎ¬Åª¤ÊÀè¸«À¤Ë´ð¤Å¤¯¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢·ÐºÑÅª¤Ë¤âÍø±×¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¼¨¤µ¤ì¡¢¶È³¦Á´ÂÎ¤Ë³Ú´ÑÅª¤Ê¸«Êý¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¶¯Ä´¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Ä´ººÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤¿´ë¶È¥êー¥Àー¤Î90%¤¬À¸À®AI¤ËÅê»ñ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£57%¤¬IT¤ª¤è¤Ó¥Çー¥¿¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¤ÎÍ½»»¤Î°ìÉô¤ËÀ¸À®AI¤ò´Þ¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Þ¤¿33%¤¬À¸À®AI¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈÀìÍÑ¤Î¿·¤¿¤ÊÍ½»»¹àÌÜ¤òºîÀ®¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢·èÄêÅª¤ÊÊÑ²½¤òÉâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2024Ç¯5·î¡¢Dataiku¤ÈDatabricks¤Ï¡¢À¤³¦¤Î¥·¥Ë¥¢AI¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë400¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢2023Ç¯¤Î¥ì¥Ýー¥È°Ê¹ß¤Ë¤ª¤±¤ëÀ¸À®AI¤ÎÍøÍÑ¡¢Ç§¼±¡¢Åê»ñÀïÎ¬¡¢¤ª¤è¤Ó±¿ÍÑ¾å¤Î²ÝÂê¤Ë¤ª¤±¤ëÁ°Ç¯Èæ¤Î·¹¸þ¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡§
- AI¤ËÂÐ¤¹¤ë¶ËÃ¼¤Ê·üÇ°¤Ï10%¤«¤é4%¤Ë·ã¸º¤·¡¢¶È³¦¤¬¤è¤ê²º·ò¤Ê¼õ¤±»ß¤áÊý¤Ë°Ü¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼¨º¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
- AI¥êー¥Àー¤ÎÈ¾¿ô°Ê¾å¡Ê56¡ó¡Ë¤Ï¡¢C-suite¤¬AI¤Î¥ê¥¹¥¯¤È¥á¥ê¥Ã¥È¤ò¤è¤ê¤è¤¯Íý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤ÏÁ°Ç¯Èæ17¡óÁý¤Ç¡¢Í½»»ÇÛÊ¬¤ÎÁý²Ã¤ÈÌ©ÀÜ¤ËÁê´Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
- À¸À®AI¤ËÂÐ¤¹¤ëÇ®°Õ¤ÈÀïÎ¬Åª¤ÊÅê»ñµ¤±¿¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢À¸À®AI¤¬»ý¤ÄÀøºßÇ½ÎÏ¤ÎºÇÂç¸Â¤ÎÈ¯´ø¤òË¸¤²¤ë´ðËÜÅª¤Ê¾ãÊÉ¤ÏÁêÊÑ¤ï¤é¤º»ÄÂ¸¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¼Á¤Î¹â¤¤¥Çー¥¿¤ÎÉÔÂ¤¬58¡ó¤Ç¥È¥Ã¥×¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
- º¬ËÜÅª²ÝÂê¤Ï¡¢À¸À®AIÆÃÍ¤Î¿·¤¿¤Ê¾ãÊÉ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤µ¤é¤ËÊ£»¨²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²óÅú¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇÂç¤«¤ÄºÇ¤âº¹¤·Ç÷¤Ã¤¿À¸À®AI¤Î²ÝÂê¤Ë¤Ï¡¢É¬Í×¤Ê¥ê¥½ー¥¹¤ÎÉÔÂ¡Ê44¡ó¡Ë¡¢½¾¶È°÷¤ÎÃÎ¼±ÉÔÂ¡Ê28¡ó¡Ë¡¢IT¤ª¤è¤Ó¥Ý¥ê¥·ー¤Ë¤è¤ëÀ©Ìó¡Ê22¡ó¡Ë¤¬µó¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Dataiku¤ÎGlobal Field CDO¤Ç¤¢¤ëConor Jensen¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¶È³¦¤È¤·¤Æ¡¢Åö¼Ò¤ÏÄ¹¤¤´Ö¡¢AI ¤Î¥é¥¹¥È¥ï¥ó¥Þ¥¤¥ë¤È¡¢¤³¤ÎÊ¬Ìî¤òÁ°¿Ê¤µ¤»¤ëÀ½ÉÊ¤«¤é²ÁÃÍ¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹ÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤ÆµÄÏÀ¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºß¡¢´ë¶È¤Î3Ê¬¤Î1°Ê¾å¤¬À¸À®AIÀìÍÑ¤ÎÍ½»»¤òÀß¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤Îµ»½Ñ¤ò¤¤¤«¤ËÁá¤¯Æ³Æþ¤·¡¢Åê»ñ¤«¤é¤ÎÂç¤¤Ê¥ê¥¿ー¥ó¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²æ¡¹¤ÎÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢AI¥êー¥Àー¤Ï¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹À®²Ì¤ò²þÁ±¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯²ÃÂ®¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢ÁÈ¿¥Á´ÂÎ¤Ç¥¢¥Ê¥ê¥Æ¥£¥¯¥¹¤ÈAI¤òÅ¬ÍÑ¤¹¤ëÎÎ°è¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÉý¹¤¯¹Í¤¨»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
Databricks¤ÎHead of AI Marketing¤Ç¤¢¤ëPrem Prakash»á¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Öº£²ó¤ÎÄ´ºº·ë²Ì¤Ï¡¢À¸À®AI¤Ø¤Î´Ø¿´¤¬°ú¤Â³¤¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢´ë¶È¤Ï¹âÉÊ¼Á¤ÎÀ¸À®AI¥¢¥×¥ê¤òÄó¶¡¤¹¤ë¾å¤Ç²ÝÂê¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Î²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢Åö¼Ò¤Ï¡¢¥Çー¥¿¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥É¥á¥¤¥ó¸ÇÍ¤Î°ÂÁ´¤ÊAI¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¹½ÃÛ¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î´ë¶È¤¬¥Çー¥¿¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥¹¤ÎÎÏ¤ò²ò¤Êü¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Dataiku¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î´ë¶È¤¬À¸À®AI¤«¤é²¸·Ã¤ò¼õ¤±¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ë¥×¥é¥¹¤ÎÀ®²Ì¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢º£¸å¤â»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×
Âçµ¬ÌÏ¸À¸ì¥â¥Ç¥ë¡ÊLLM¡Ë¤ÎÂ¿ÍÍÀ¤¬¶¥ÁèÍ¥°ÌÀ¤ò°Ý»ý
Ä´ºº¤Ç¤Ï¤µ¤é¤Ë¡¢À¸À®AI¥â¥Ç¥ë¤ÎºÎÍÑ¤ËÂÐ¤¹¤ëAI¥êー¥Àー¤Î¥¢¥×¥íー¥Á¤ò¾ÜºÙ¤ËÊ¬ÀÏ¤·¡¢Ê£¿ô¤ÎLLMÀïÎ¬¤¬¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤Î¶³¦¤ò²¡¤·¹¤²¡¢ºÇÂç¤Î¶¥ÁèÍ¥°ÌÀ¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡§
- Åý¹ç¤ÎÍÆ°×¤µ¤ÈÉý¹¤¤¼õÍÆÀ¤«¤é¡¢¥Û¥¹¥È·¿LLM¥µー¥Ó¥¹¤Î¿Íµ¤¤¬ºÇ¤â¹â¤¯¡¢²óÅú¼Ô¤Î85¡ó¤¬¤³¤ì¤é¤Î¥µー¥Ó¥¹¤òËÜÈÖ²ÔÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¡¢¤½¤Î²ÄÇ½À¤òÌÏº÷¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
- ½ÀÆðÀ¤¬¤¢¤ê¡¢¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ー¤ä¥×¥é¥¤¥Ð¥·ー¤Î·üÇ°¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¡¢¼«¸Ê¥Û¥¹¥È·¿¤Î¥ªー¥×¥ó¥½ー¥¹LLM¤¬¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²óÅú¼Ô¤ÎÈ¾¿ô°Ê¾å(56%)¤¬¡¢¤³¤ì¤é¤Î¥â¥Ç¥ë¤ò¼Â¸³Ãæ¡¢¤Þ¤¿¤ÏËÜÈÖ²ÔÆ°¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
- AI¥êー¥Àー¤Ï¡¢¥Þ¥ë¥Á¥âー¥À¥ë¡¢¥Ó¥Ç¥ª¡¢²èÁü¤Ê¤É¤ÎÂ¾¤ÎÀ¸À®AI¥â¥Ç¥ë¤Î»îÍÑ¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£È¾¿ô°Ê¾å(65%)¤¬¡¢¶¥ÁèÎÏ¤ò¹â¤á¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤³¤ì¤é¤ÎLLM¤ò¼Â¸³Ãæ¡¢¤Þ¤¿¤ÏËÜÈÖ²ÔÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Dataiku¤Ï¡¢º£Ç¯6·î¤Ë¥µ¥ó¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Data + AI Summit¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤ÊAI¤Èµ¡³£³Ø½¬¤ÎÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ë¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤È¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ø¤Î¥³¥ß¥Ã¥È¥á¥ó¥È¤¬É¾²Á¤µ¤ì¡¢Databricks Innovation Partner of the Year(https://www.dataiku.com/ja/%E3%83%97%E3%83%AC%E3%82%B9%E3%83%AA%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%B9/databricks-partner-of-the-year-2024/)¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£À¸À®AI¤òÉ®Æ¬¤Ëµ»½Ñ¤Î¿ÊÊâ¤¬²ÃÂ®¤¹¤ëÃæ¡¢Dataiku¤ÈDatabricks¤Ï¥Çー¥¿¥Áー¥à¤È¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Áー¥à¤Ë¹âÅÙ¤ÊAIµ¡Ç½¤òÄó¶¡¤·¡¢AI¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¤Î¤¿¤á¤Î¥¹¥±ー¥é¥Ö¥ë¤Ç°ÂÁ´¤Ê¥¢¥Ê¥ê¥Æ¥£¥¯¥¹¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£Databricks¤ÈDataiku(https://www.dataiku.com/partners/databricks/?utm_campaign=GLO%20CONTENT%20Data%20Leaders%20Survey%20Sep%202024&utm_source=referral&utm_medium=press-release&utm_content=091124)¤ÎÆ³Æþ¤ä¡¢Dataiku¤ÈDatabricks¤Ë¤è¤ëÀ¸À®AI¤ÎÀ®¸ù¼Â¸½(https://blog.dataiku.com/building-generative-ai-success-with-databricks?utm_campaign=GLO%20CONTENT%20Data%20Leaders%20Survey%20Sep%202024&utm_source=referral&utm_medium=press-release&utm_content=091124)¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ÜºÙ¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
- À¸À®AI¤ÎÆ°¸þ¤Ë´Ø¤¹¤ëÁ°Ç¯Èæ¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¤ò¾ÜºÙ¤ËÄ´ºº¤·¤¿Êñ³çÅª¤Ê¥ì¥Ýー¥È(https://pages.dataiku.com/dataiku-databricks-ai-today-jp?utm_campaign=Japan%20CONTENT%20Data%20Leaders%20Survey%20Sep%202024&utm_source=referral&utm_medium=press-release&utm_content=12094)¤Ï¡¢¤³¤Á¤é¤«¤é¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
Dataiku¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Dataiku(https://www.dataiku.com/ja/)¤Ï¥æ¥Ë¥Ðー¥µ¥ëAI¤Î¤¿¤á¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤¢¤ê¡¢ºÇ¿·¤ÎÊ¬ÀÏ¤«¤éÀ¸À®AI¤Þ¤Ç¡¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¡¢¥Áー¥à¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤òÅý¹ç¤·¡¢Æü¡¹¤Î¶ÈÌ³¤Ë¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥¹¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤òÅý¹ç¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤¢¤é¤æ¤ëµ¬ÌÏ¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¶È³¦¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢´ë¶È¤Ï¿·¤¿¤ÊAI¤Ë¤è¤ëµ¡Ç½¤òÀß·×¡¢³«È¯¡¢Å¸³«¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Dataiku¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤Î½¾¶È°÷¤ÏÊÂ³°¤ì¤¿ÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¡¢¾Íè¤Ë¸þ¤±¤ÆÁÈ¿¥¤Î¸¶Æ°ÎÏ¤È¤Ê¤ëAI¤òÀ¸À®¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Dataiku¤Ï2013Ç¯¤ËÁÏ¶È¤·¡¢Åö»þ¤«¤é¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ç¤¢¤ëEveryday AI¤ò·ÑÂ³¤·¤ÆÅ¸³«¤·Dataiku¼«¿È¤òÀ®Ä¹¤µ¤»Â³¤±¤ë(https://www.dataiku.com/ja/%E3%83%97%E3%83%AC%E3%82%B9%E3%83%AA%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%B9/phil-coady-cro/)¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤ÎÇ½ÎÏ¤ò¼Â¾Ú¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
Åö¼Ò¤Î¥Ö¥í¥°(https://blog.dataiku.com/)¡¢Twitter/X(https://twitter.com/dataiku)¡¢LinkedIn(https://www.linkedin.com/company/dataiku/)¡¢YouTube(https://www.youtube.com/dataiku)¤Ç¾ðÊó¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£