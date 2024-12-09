¡Ú½Ð±é¤Î¤ª¤·¤é¤»¡Û¥Èー¥¯¥·¥êー¥º¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ç¥¢¥¯¥»¥¹¤ò¹Í¤¨¤ë¡×¤Ë¤Æ¡¢¥»¥ó¥µ¥êー¥¢¥¯¥»¥·¥Ó¥ê¥Æ¥£¤ò¥Æー¥Þ¤Ë´¶³Ð²áÉÒ¸¦µæ½ê¡¦²ÃÆ£¤¬¤ªÏÃ¤·¤Þ¤¹
´¶³Ð²áÉÒ¸¦µæ½ê¤ò±¿±Ä¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¥íー¥É¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§²ÃÆ£Ï©±Í¡Ë¤Ï¡¢2024Ç¯12·î13Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÇ¤°ÕÃÄÂÎ¤ß¤ó¤Ê¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¼çºÅ¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ç¥¢¥¯¥»¥¹¤ò¹Í¤¨¤ë¡×¥Èー¥¯¥·¥êー¥º¤Ë¤Æ¡¢ÂåÉ½¤Î²ÃÆ£Ï©±Í¤¬¡Ö¥»¥ó¥µ¥êー¥¢¥¯¥»¥·¥Ó¥ê¥Æ¥£¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¹Ö±é¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×
Æü»þ¡§2024Ç¯12·î13Æü¡Ê¶â¡Ë 20»þ～21»þ30Ê¬º¢
³«ºÅ¾ì½ê¡§YouTube¥é¥¤¥Ö¡Êhttps://youtube.com/live/E_qD4Gr7IsE¡Ë
¿½¤·¹þ¤ß¡§ÉÔÍ×
¢¨³«ºÅ»þ´Ö¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤é¡¢¾åµYouTube¤ÎURL¤«¤é¥ª¥ó¥é¥¤¥ó»ëÄ°¤¯¤À¤µ¤¤
¢¨¥¢ー¥«¥¤¥ÖÇÛ¿®¤âÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¢¤È¤«¤é»ëÄ°¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹
¥¤¥Ù¥ó¥ÈÆâÍÆ
Ç¤°ÕÃÄÂÎ¤ß¤ó¤Ê¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¼çºÅ¤Î£²Ì¾¤¬¥²¥¹¥È¤ò·Þ¤¨¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¡Ö¥¢¥¯¥»¥·¥Ó¥ê¥Æ¥£¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
vol.1¤Î¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡¢´¶³Ð²áÉÒ¸¦µæ½ê¤Î²ÃÆ£¤¬½Ð±é¤·¡¢¡Ö¥»¥ó¥µ¥êー¥¢¥¯¥»¥·¥Ó¥ê¥Æ¥£¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£
¥»¥ó¥µ¥êー¥¢¥¯¥»¥·¥Ó¥ê¥Æ¥£¤È¤Ï¡©
¡Ö¥»¥ó¥µ¥êー¥¢¥¯¥»¥·¥Ó¥ê¥Æ¥£¡×¤È¤Ï¡¢²»¡¢¸÷¡¢¿¨³Ð¡¢¹á¤ê¤Ê¤É¡¢´¶³Ð¤Ë²á¾ê¤ÊÉéÃ´¤ò¤«¤±¤º¡¢Ã¯¤â¤¬²÷Å¬¤ËÍøÍÑ¤Ç¤¤ë´Ä¶¤ä¥µー¥Ó¥¹¤òÀ°¤¨¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤ò»Ø¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï´¶³Ð²áÉÒ¤Î¤¢¤ë¿Í¤Ë¸Â¤é¤º¡¢ÆýÍÄ»ù¤ä¹âÎð¼Ô¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤ò´¶¤¸¤ä¤¹¤¤¿Í¤Ø¤ÎÍ¥¤·¤¤´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤ËÌòÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£¸Þ´¶¤ËÍ¥¤·¤¤¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤¹½ÅÍ×¤Ê»ëÅÀ¤Ç¤¹¡£
Æü¾ïÀ¸³è¤Ç¤Ï´¶³Ð¤ËÁÊ¤¨¤«¤±¤ëÍÍ¡¹¤Ê»É·ã¤¬¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤é¤Î´¶³Ð»É·ã¤ò¡¢¿´ÃÏ¤è¤¯´¶¤¸¤ë¿Í¤ä¡¢Á´¤¯µ¤¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¿Í¤â¤¤¤ì¤Ð¡¢¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢¤½¤Î»É·ã¤Ë¤è¤êµ¤Ê¬¤¬°¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢Èè¤ì¤ä¤¹¤µ¤ò´¶¤¸¤¿¤ê¤¹¤ë¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤Ç¡¢Îã¤¨¤Ð³°½ÐÀè¤ÎÁªÂò¤¬¹Ê¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡¢ÍÍ¡¹¤Êµ¡²ñ¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤¬À©¸Â¤µ¤ì¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£¡Ö¸Þ´¶¤Ë¤ä¤µ¤·¤¤¼Ò²ñ¡×¤òÌÜ»Ø¤¹Ãæ¤Ç¡¢¥»¥ó¥µ¥êー¥¢¥¯¥»¥·¥Ó¥ê¥Æ¥£¤Ï½ÅÍ×¤Ê¹Í¤¨Êý¤Ç¤¹¡£Åö¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢´¶³Ð²áÉÒ¸¦µæ½ê¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢´¶³Ð¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¤ß¤¿¥¢¥¯¥»¥¹¤ÎÏÃ¤òÉ³²ò¤¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È»²²Ã¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤â¹Í¤¨¤ë
¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»ö¾ð¤äÆÃÀ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È»²²Ã¼«ÂÎ¤â¥Ïー¥É¥ë¤ò´¶¤¸¤ë¿Í¡¹¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¿½¤·¹þ¤ó¤À¤±¤É¡¢¤Á¤ã¤ó¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤é¤ì¤ë¤«ÉÔ°Â¡×¡Ö¿½¤·¹þ¤ó¤À¤Î¤Ë¤¹¤°¤ËËº¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¡Ö¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç´é½Ð¤·¤ò¶¯À©¤µ¤ì¤¿¤é¤É¤¦¤·¤è¤¦¡×¡ÖÌ¾Á°¤ä¥áー¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤òÅÁ¤¨¤ë¤Î¤âÉÔ°Â¡×
Ç¤°ÕÃÄÂÎ¤ß¤ó¤Ê¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤Ï¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È»²²Ã¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤â¹ÍÎ¸¤·¡¢¡Ö¿½¹þÉÔÍ×¡×¡ÖÅöÆü»²²Ã²ÄÇ½¡×¡Ö¤¢¤È¤«¤é»ëÄ°¤â²ÄÇ½¡×¡Ö¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ¤Î¥ê¥Þ¥¤¥ó¥É¥áー¥ë¤ò´õË¾¼Ô¤ËÁ÷¿®¡×¤Ê¤É¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È»²²Ã¼Ô¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿³«ºÅÊýË¡¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¹¥Ôー¥«ー
¥²¥¹¥È¥¹¥Ôー¥«ー
²ÃÆ£Ï©±Í¡Ê¤«¤È¤¦¤¸¤¨¤¤¡Ë
2006Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£2018Ç¯¡¢12ºÐ¤Î»þ¤Ëµ¯¶È¤·¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¥íー¥É¤òÀßÎ©¡£ÂåÉ½¸¢¤¬¼è¤ì¤Ê¤¤Ç¯Îð¤Î¤¿¤á¡¢¿Æ»Òµ¯¶È¥¹¥¿¥¤¥ë¤Çµ¯¶È¤·¡¢ÂåÉ½¸¢¤Î¤Ê¤¤¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¤Ë½¢Ç¤¡£Ç¯Îð¡¢¤ª¶â¡¢ÉÂµ¤¡¢¾ã³²¡¢ÀÊÌ¡¢¹ñÀÒ¡¢¾ï¼±¤Ê¤É¤òÍýÍ³¤Ë¡Öº£¡×¤ò¤¢¤¤é¤á¤Ê¤¤¼Ò²ñ¤òºî¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¸½ºß¤Ï´¶³Ð²áÉÒ¸¦µæ½ê¤Î»ö¶È¤ËÃíÎÏ¡£2021Ç¯6·î¡¢ÂåÉ½¸¢¤ò¼èÆÀ¤·ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¤Ë½¢Ç¤¡£Forbes Japan 30 U30 2023¡ÖÀ¤³¦¤òÊÑ¤¨¤ë30ºÐÌ¤Ëþ¡×Áª½Ð¡£IPA 2023Ç¯ÅÙÌ¤Æ§IT¿Íºà¡¦°éÀ®È¯·¡»ö¶ÈºÎÂò¡¡Ì¤Æ§¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¡£
SNS¡§https://x.com/crystalroad2006
¡Ú²ÃÆ£Ï©±Í¤Î¹Ö±é¼ÂÀÓ¡Û
´¶³Ð²áÉÒ¡¦Â¿ÍÍÀ¡¦¶¦À¸¡¦¹çÍýÅªÇÛÎ¸¡¦¥Ë¥åー¥í¥À¥¤¥Ðー¥·¥Æ¥£¤Ê¤É¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¹Ö±é³èÆ°¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
- ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¶µ°é²ñÆÃÊÌ»Ù±çÉô²ñ(2024)
- ÅìµþÅÔÈÄ¶¶¶è¶µ°é°Ñ°÷²ñ(2023)
- ÉÙ»³¸©ÆÃÊÌ»Ù±ç¶µ°é¸¦µæ²ñ(2024)
- ÂçºåÉÜÎ©ËçÊý»Ù±ç³Ø¹»(2024)
- ÀéÍÕ¸©Î©ÆÃÊÌ»Ù±ç³Ø¹»»ÔÀîÂçÌî¹âÅù³Ø±à(2023)
- ÀéÍÕ¸©½¬»ÖÌî»ÔÂè¼·Ãæ³Ø¹»(2022)
- ¹°Á°Âç³Ø¶µ°é³ØÉô(2023)
- ¶âÂôÀ±ÎÇÂç³Ø(2023¡Ë
- ¹ÅçÅÔ»Ô³Ø±àÂç³Ø(2023)
- ÆüËÜÎ×¾²È¯Ã£¿´Íý»Î²ñÂè20²óÁ´¹ñÂç²ñ¡¡¸ø³«¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¡¡¡Ê2024¡Ë
- NPOË¡¿ÍÅìµþÅÔ¼«ÊÄ¾É¶¨²ñ¡Ê2023¡Ë
- ¥¥ã¥ê¥¢È¯Ã£»Ù±ç¸¦µæ²ñ10¼þÇ¯µÇ°¹Ö±é¡Ê2022¡Ë ¤Û¤«Â¿¿ô
¹Ö±é²ñ¡¦¥¤¥Ù¥ó¥ÈÅÐÃÅ¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢´¶³Ð²áÉÒ¸¦µæ½ê¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»(https://kabin.life/contact/)¤«¤é¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¤ß¤ó¤Ê¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¼çºÅ¼Ô
±ÝËÜ Âçµ®¡Ê¤¨¤Î¤â¤È ¤À¤¤¤¡Ë
»äÃ£À¸³è¼Ô¤ÏÍÍ¡¹¤Êµ¡²ñ¤ä¾ì¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¾õ¶·¤ä¾ì½ê¡¢Â°À¤äÆÃÀ¤Ë¤è¤Ã¤Æµ¡²ñ¤ä¾ì¤Ø¥¢¥¯¥»¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÁË¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢ÁË³²¤µ¤ì¤ë¿Í¤¬¤¤¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿´Ä¶¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¯¤Æ¤³¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£ÉáÃÊ¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼ÒLITALICO¤ÇCQO¡ÊºÇ¹âÉÊ¼ÁÀÕÇ¤¼Ô¡Ë¤È¤·¤Æ¡¢ÉÊ¼ÁÊÝ¾Ú¤Î»ÅÁÈ¤ß¤Å¤¯¤ê¤ò¤·¤¿¤ê¡¢¸¦µæ¤È¼ÂÁ©¤È¿Í¤ò¤Ä¤Ê¤²¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
SNS: https://x.com/enochan
²£»³ ËÌÅÍ¡Ê¤è¤³¤ä¤Þ ¤Û¤¯¤È¡Ë
¥½ー¥·¥ã¥ë¥ïー¥«ー¤È¤·¤Æ¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¿Í¤È½Ð²ñ¤¦Ãæ¤Ç¡¢¼Ò²ñÊÝ¾ãÀ©ÅÙ¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Çº¤Æñ¤Ê¾õ¶·¤Ë»ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Í¤¬¤¤¤ë¸½¼Â¤òÃÎ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¼Ò²ñÊÝ¾ãÀ©ÅÙ¤Ï¸øÅª¤Ê¥»ー¥Õ¥Æ¥£ー¥Í¥Ã¥È¤Ç¤¢¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¤½¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤¬¼«½õÍê¤ß¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦Ì·½â¤¬Â¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÌ·½â¤ò²ò¾Ã¤¹¤Ù¤¯»ö¶È¤ä±¿Æ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
SNS: https://x.com/hokutoyokoyama
Ç¤°ÕÃÄÂÎ¤ß¤ó¤Ê¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤È¤Ï
¡ÖÃ¯¤â¤¬¥¢¥¯¥»¥·¥Ó¥ê¥Æ¥£¤ò¿È¶á¤Ë´¶¤¸¡¢¼ÂÁ©¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¼Ò²ñ¤òÌÜ»Ø¤¹¡×¤È¤¤¤¦¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¡¢¡ÖXXX¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥·¥Ó¥ê¥Æ¥£¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¡Ö¥¢¥¯¥»¥·¥Ó¥ê¥Æ¥£¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Î¼ÂÁ©¼Ô¡¦Ãµµá¼Ô¤Ë¤ªÏÃ¤ò»Ç¤¦¥Èー¥¯¥·¥êー¥º¤ò´ë²è¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Èー¥¯¥·¥êー¥º¤Ç¤Ï¡¢¼ÂÁ©¼Ô¡¦Ãµµá¼Ô¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Î¥¨¥Ô¥½ー¥É¤ä³Ø¤Ó¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Ö¥¢¥¯¥»¥·¥Ó¥ê¥Æ¥£¡×¤Ë½ÅÍ×¤ÊÍ×ÁÇ¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¡¢¤½¤ÎÍ×ÁÇ¤òÀ°Íý¤·¡¢¥Èー¥¯¥·¥êー¥º¤Î»²²Ã¼Ô¤¬¼«Ê¬¤Î¤ª¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë´Ä¶¤Ç¤Ç¤¤ë¥¢¥¯¥»¥·¥Ó¥ê¥Æ¥£³èÆ°¤ò¹Í¤¨¤ë¥Ò¥ó¥È¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¤½¤Î¥×¥í¥»¥¹¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥¢¥¯¥»¥·¥Ó¥ê¥Æ¥£¤Ë½ÅÍ×¤Ê¶¦ÄÌÍ×ÁÇ¤ò¸«½Ð¤·¡¢¡Ö¥¢¥¯¥»¥·¥Ó¥ê¥Æ¥£¤Î¥Ñ¥¿ー¥ó¡¦¥é¥ó¥²ー¥¸¡×¤òÀ©ºî¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ç¤°ÕÃÄÂÎ¤ß¤ó¤Ê¤Î¥¢¥¯¥»¥¹
https://enomoto.notion.site/1106c85e6f958030a2d7c5dad3437f9e
YouTubeÇÛ¿®URL :
https://youtube.com/live/E_qD4Gr7IsE
12·î13Æü¡Ê¶â¡Ë20»þ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤é¡¢YouTube¥é¥¤¥Ö¤Ç»²²Ã¡¦»ëÄ°²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥¢ー¥«¥¤¥ÖÇÛ¿®¤Ï¤¤¤Ä¤Ç¤â»ëÄ°²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¿½¤·¹þ¤ß¥Õ¥©ー¥à :
https://enomoto.notion.site/vol-1-1516c85e6f958048a5dbc88322036b87
¿½¤·¹þ¤ß¥Õ¥©ー¥à¤ËÅÐÏ¿¤¹¤ë¤È¡¢¥¤¥Ù¥ó¥ÈÁ°Æü¤ÈÅöÆü¤Ë¥ê¥Þ¥¤¥ó¥É¥áー¥ë¤¬Á÷¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¿½¤·¹þ¤ß¤ò¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢Ã¯¤Ç¤âYouTube¤ÎÇÛ¿®¥Úー¥¸¤«¤é»²²Ã¡¦»ëÄ°¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¥íー¥É/´¶³Ð²áÉÒ¸¦µæ½ê
´¶³Ð²áÉÒ¸¦µæ½ê¤Ï´¶³Ð²áÉÒ¤Î²ÝÂê²ò·è¤Î¤¿¤á¤Ë2020Ç¯1·î¤ËÈ¯Â¡£´¶³Ð²áÉÒ¤Î·¼È¯³èÆ°¡¢¾¦ÉÊ¡¦¥µー¥Ó¥¹¤Î´ë²è¡¦³«È¯¡¦ÈÎÇä¡¢´¶³Ð²áÉÒ¤Î¸¦µæ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
https://kabin.life/
¤Þ¤¿¡¢´¶³Ð²áÉÒ²ÝÂê²ò·è¥¢¥Ñ¥ì¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖKANKAKU FACTORY¡×¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
https://kankakufactory.com/