12·î20Æü¡Ê¶â¡Ë¡¢³ô¼°²ñ¼Ò100¤ÈHubSpot Japan¶¦ºÅ¥¦¥§¥Ó¥Êー¡ÖHubSpot¤Ç¼Â¸½¤¹¤ëCRMºÇÅ¬²½¤ÈÀ®¸ù¤Ø¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¡×¤ò³«ºÅ
HubSpot Smart CRM(TM)¤ÎÆ³Æþ¡¦±¿ÍÑ»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹¤òÄÌ¤¸¤ÆRevOps¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò100¡Ê¥Ï¥ó¥É¥ì¥Ã¥É¡¢ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀ¤ÅÄÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÅÄÂ¼·Ä¡¢°Ê²¼¡¢100¡Ë¤Ï¡¢HubSpot Japan³ô¼°²ñ¼Ò¤È¶¦ºÅ¤Ç¡¢2024Ç¯12·î20Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¦¥§¥Ó¥Êー¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ¥¦¥§¥Ó¥Êー¤Ç¤Ï¡¢Salesforce¤«¤éHubSpot¤Ø¤Î°Ü¹Ô¤ò¸¡Æ¤Ãæ¤ÎÊý¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê°Ü¹Ô¥×¥í¥»¥¹¡¢À®¸ù»öÎã¡¢¤½¤·¤Æ°Ü¹Ô¸å¤ÎÀ®²Ì¤ò¾Ü¤·¤¯²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢HubSpot¤ÎÆÃÄ¹¤äCRM¤ò¸ú²ÌÅª¤Ë³èÍÑ¤¹¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
¥¦¥§¥Ó¥Êー¤Ë¿½¤·¹þ¤à¡ÊÌµÎÁ¡Ë :
https://www.100inc.co.jp/event/20241220_100inc_hubspot?utm_campaign=MDF_2024Q4&utm_source=PRTimes
Salesforce¤«¤éHubSpot¤Ø¤Î°Ü¹Ô¤Ç¡¢¤³¤ó¤Ê¤ªÇº¤ß¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©
- Salesforce¤¬»È¤¤¤³¤Ê¤»¤º¡¢HubSpot¤Ø°Ü¹Ô¤·¤¿¤¤
- HubSpot¤Ø¤Î°Ü¹Ô¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢²¿¤«¤é»Ï¤á¤ì¤ÐÎÉ¤¤¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤
ËÜ¥¦¥§¥Ó¥Êー¤Ç¤Ï¡¢Salesforce¤«¤éHubSpot¤Ø¤Î°Ü¹Ô¥×¥í¥»¥¹¤òÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯²òÀâ¤·¡¢Åö¼Ò¤¬»Ù±ç¤·¤¿¼ÂºÝ¤Î°Ü¹Ô»öÎã¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¤¢¤ë¤ªµÒÍÍ¤Ç¤Ï¡¢°Ü¹Ô¤Ë¤è¤êÇ¯´Ö2,000Ëü±ß°Ê¾å¤Î¥³¥¹¥Èºï¸º¤ò¼Â¸½¤·¡¢Á´¼Ò¤Ç¤ÎCRM³èÍÑ¤¬ÈôÌöÅª¤Ë¸þ¾å¤·¤¿»öÎã¤â¡£¤½¤ÎÀ®¸ù¤ÎÈë·í¤ò¾Ü¤·¤¯¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢HubSpot Japan³ô¼°²ñ¼Ò¤ÎÀÆÆ£¸»Ê»á¤ò¤ª·Þ¤¨¤·¡¢HubSpot¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ÎÆÃÄ§¤äÍøÅÀ¡¢CRM¤ò¸ú²ÌÅª¤Ë±¿ÍÑ¤¹¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÅ°Äì²òÀâ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£°Ü¹Ô¤¬¼«¼Ò¤Ë¤â¤¿¤é¤¹¥Ó¥¸¥Í¥¹¸ú²Ì¤òÍý²ò¤·¡¢ºÇÅ¬¤ÊCRMÀïÎ¬¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤¿¤á¤Î¥Ò¥ó¥È¤òÆÀ¤é¤ì¤ëÆâÍÆ¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢»²²Ã¼Ô¤ÎÃæ¤«¤éÃêÁª¤Ç3Ì¾ÍÍ¤Ë¡¢½ñÀÒ¡ÖHubSpotÂçÉ´²Ê¡×¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ªHubSpot¤Îµ¡Ç½¤ä»È¤¤Êý¤ò512¥Úー¥¸¤Ë¤ï¤¿¤ê¾Ü¤·¤¯²òÀâ¤·¤¿°ìºý¤Ç¤¹¡£
¥¦¥§¥Ó¥Êー³µÍ×
¥¿¥¤¥È¥ë¡§HubSpot¤Ç¼Â¸½¤¹¤ëCRMºÇÅ¬²½¤ÈÀ®¸ù¤Ø¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥× ～Salesforce¥æー¥¶ー¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¥¹¥àー¥º¤Ê°Ü¹Ô¤È³èÍÑÊýË¡～
³«ºÅÆü»þ¡§2024Ç¯12·î20Æü¡Ê¶â¡Ë 14:00 ~ 15:00
³«ºÅ¾ì½ê¡§¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡ÊZoom¡Ë
»²²ÃÈñ¡§ÌµÎÁ
¿½¤·¹þ¤ß¥Úー¥¸¡§https://www.100inc.co.jp/event/20241220_100inc_hubspot(https://www.100inc.co.jp/event/20241220_100inc_hubspot?utm_campaign=MDF_2024Q4&utm_source=PRTimes)
ÅÐÃÅ¼Ô¾Ò²ð
HubSpot Japan³ô¼°²ñ¼Ò ¥³ー¥Ý¥ìー¥È±Ä¶ÈËÜÉô¼¹¹ÔÌò°÷
ÀÆÆ£ ¸»Ê¡Ê¤µ¤¤¤È¤¦ ¤Þ¤µ¤·¡Ë»á
CRM¶È³¦¤Ë10Ç¯°Ê¾åºßÀÒ¡£¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¡¢¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¡¢±Ä¶È¤È3¿¦¼ï¤Ç¤Î·Ð¸³¤ò³è¤«¤·¡¢À®Ä¹ÀïÎ¬¤ÎÎ©°Æ¤«¤é¡¢¥·¥¹¥Æ¥à¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢±¿ÍÑ/ÄêÃå²½·×²è¤Ê¤ÉÉý¹¤¤¥¢¥×¥íー¥Á¤Ç´ë¶È¤ÎÌäÂê²ò·è¤Ë·È¤ï¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÄ¾ÀÜ¤´»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¿´ë¶È¿ô¤Ï¶È¼ï¡¦´ë¶Èµ¬ÌÏ¤òÌä¤ï¤º500¼Ò°Ê¾å¡£
³ô¼°²ñ¼Ò100 ¼èÄùÌò
±óÆ£ Í´ÂÀÏ¯¡Ê¤¨¤ó¤É¤¦ ¤æ¤¦¤¿¤í¤¦¡Ë
RevOps¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤È¤·¤Æ¡¢HubSpot¤Î»×ÁÛ¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡¢¥»ー¥ë¥¹¡¢CSÁÈ¿¥¤ÎÀïÎ¬¡¦¥×¥í¥»¥¹Àß·×¤ª¤è¤Ó¼Â¹Ô»Ù±ç¤Þ¤Ç°ìµ¤ÄÌ´Ó¤ÇÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤ªµÒÍÍ¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹À®Ä¹¤òÁ°Äó¤È¤·¤¿¡Ü¦Á¤Î¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤òÆÀ°Õ¤È¤¹¤ë¡£¥°¥íー¥Ð¥ë´ë¶È¤ä³¤³°»Ô¾ì¤Ø¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹»Ù±ç¤âÃ´Åö¤¹¤ë¡£
¢£³ô¼°²ñ¼Ò100¡Ê¥Ï¥ó¥É¥ì¥Ã¥É¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò100¡Ê¥Ï¥ó¥É¥ì¥Ã¥É¡¢±ÑÊ¸Ì¾¾Î¡§100 inc.¡Ë
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò ÅÄÂ¼ ·Ä
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÀ¤ÅÄÃ«¶èÂåÂô¸ÞÃúÌÜ31ÈÖ8¹æ No.R²¼ËÌÂô 3F
ÀßÎ©¡§2018Ç¯2·î
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§HubSpotÆ³ÆþµÚ¤Ó³èÍÑ»Ù±ç¡¢¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡¦±Ä¶È¡¦¥µ¥Ýー¥È¶ÈÌ³Åù¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë²½»Ù±ç¡¢CRM¤Î³«È¯¡¢¥·¥¹¥Æ¥àÏ¢·È³«È¯¡¢DWH¹½ÃÛ¡¢¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡¦¥ª¥¦¥ó¥É¥á¥Ç¥£¥¢¹½ÃÛ¡¢¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡¦±Ä¶È¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÀ©ºî¡¢MA¡¦CRM¡¦SFAÆ³Æþ»Ù±ç¡¢¥«¥¹¥¿¥Þー¥µ¥Ýー¥È¥»¥ó¥¿ー¹½ÃÛ»Ù±ç
³ô¼°²ñ¼Ò100¡Ê¥Ï¥ó¥É¥ì¥Ã¥É¡Ë¤Ï¡¢¡ÖHubSpot¡ßAI¡ßDATA¡×¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Î¤â¤È¡¢HubSpot¤Î¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥Ñー¥È¥Êー¤È¤·¤Æ¡¢SMB¤«¤é¥¨¥ó¥¿ー¥×¥é¥¤¥º¤Þ¤ÇÉý¹¤¤´ë¶È¤ËÂÐ¤·¡¢RevOps¡Ê¥ì¥Ù¥Ë¥åー¥ª¥Ú¥ìー¥·¥ç¥ó¡Ë¤Î¼ÂÁ©¤ò»Ù±ç¤·¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹À®Ä¹¤òÂ¥¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£HubSpot¤ÎÁ´Hub¡ÊMarketing¡¢Sales¡¢Service¡¢Operations¡¢Content¡Ë¤ËÀºÄÌ¤·¡¢¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡¦¥»ー¥ë¥¹ÀïÎ¬¤ÎºöÄê¡¢Salesforce¤äÂ¾¥·¥¹¥Æ¥à¤È¤Î¥Çー¥¿Ï¢·È¡¦°Ü¹Ô¡¢APIÏ¢·È³«È¯¤Ê¤É¤òÃ´Åö¼ÔÌÜÀþ¤Ç¥µ¥Ýー¥È¡£
2018Ç¯¤ËÁÏ¶È¤·¡¢2019Ç¯¤è¤êHubSpotÀìÌç¤Î¥¨¥¥¹¥Ñー¥È½¸ÃÄ¤È¤·¤Æ³èÆ°¤ò³«»Ï¡£ÆüËÜ´ë¶È¤ÇÍ£°ì¡ÖRookie of the Year¡ÊAPAC¡Ë¡×¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢2024Ç¯¤Ë¤Ï¡ÖHubSpot Best Partner in Japan¡×¤ò3Ç¯Ï¢Â³¤Ç¼õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ITreview Grid Award 2024 Fall¤Ë¤ª¤¤¤Æ3ÉôÌç¤ÇºÇ¹â°Ì¡ÖLeader¡×¤ò³ÍÆÀ¡£Japan HUG¡ÊHubSpot¥æー¥¶ー¥°¥ëー¥×¡Ë¤Î±¿±Ä»öÌ³¶É¤È¤·¤ÆHubSpot³èÍÑ¤ÎÂ¥¿Ê¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È¡§https://www.100inc.co.jp/
¡ÚËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
³ô¼°²ñ¼Ò100¡Ê¥Ï¥ó¥É¥ì¥Ã¥É¡Ë
Ã´Åö¡§¼ãËÜ