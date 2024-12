12·î20Æü¡Ê¶â¡Ë¡¢³ô¼°²ñ¼Ò100¤ÈHubSpot Japan¶¦ºÅ¥¦¥§¥Ó¥Êー¡ÖHubSpot¤Ç¼Â¸½¤¹¤ëCRMºÇÅ¬²½¤ÈÀ®¸ù¤Ø¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¡×¤ò³«ºÅ

株式会社100

HubSpot Smart CRM(TM)の導入・運用支援サービスを通じてRevOpsソリューションを提供する株式会社100(ハンドレッド、本社:東京都世田谷区、代表取締役:田村慶、以下、100)は、HubSpot Japan株式会社と共催で、2024年12月20日(金)にオンラインウェビナーを開催します。本ウェビナーでは、SalesforceからHubSpotへの移行を検討中の方を対象に、具体的な移行プロセス、成功事例、そして移行後の成果を詳しく解説します。さらに、HubSpotの特長やCRMを効果的に活用するポイントについてもお伝えします。

SalesforceからHubSpotへの移行で、こんなお悩みありませんか?

- Salesforceが使いこなせず、HubSpotへ移行したい- HubSpotへの移行を検討しているが、何から始めれば良いか分からない

本ウェビナーでは、SalesforceからHubSpotへの移行プロセスを分かりやすく解説し、当社が支援した実際の移行事例をご紹介します。あるお客様では、移行により年間2,000万円以上のコスト削減を実現し、全社でのCRM活用が飛躍的に向上した事例も。その成功の秘訣を詳しくお伝えします。



また、HubSpot Japan株式会社の斉藤賢司氏をお迎えし、HubSpotプラットフォームの特徴や利点、CRMを効果的に運用するポイントについて徹底解説いただきます。移行が自社にもたらすビジネス効果を理解し、最適なCRM戦略を見つけるためのヒントを得られる内容です。



さらに、参加者の中から抽選で3名様に、書籍「HubSpot大百科」をプレゼント!HubSpotの機能や使い方を512ページにわたり詳しく解説した一冊です。

ウェビナー概要

タイトル:HubSpotで実現するCRM最適化と成功へのステップ ~Salesforceユーザーが知っておきたいスムーズな移行と活用方法~

開催日時:2024年12月20日(金) 14:00 ~ 15:00

開催場所:オンライン(Zoom)

参加費:無料

申し込みページ:https://www.100inc.co.jp/event/20241220_100inc_hubspot(https://www.100inc.co.jp/event/20241220_100inc_hubspot?utm_campaign=MDF_2024Q4&utm_source=PRTimes)

登壇者紹介

HubSpot Japan株式会社 コーポレート営業本部執行役員

斉藤 賢司(さいとう まさし)氏



CRM業界に10年以上在籍。エンジニア、コンサルタント、営業と3職種での経験を活かし、成長戦略の立案から、システムデザイン、運用/定着化計画など幅広いアプローチで企業の問題解決に携わる。これまで直接ご支援してきた企業数は業種・企業規模を問わず500社以上。

株式会社100 取締役

遠藤 祐太朗(えんどう ゆうたろう)



RevOpsコンサルタントとして、HubSpotの思想に基づいたマーケティング、セールス、CS組織の戦略・プロセス設計および実行支援まで一気通貫で担当している。お客様のビジネス成長を前提とした+αのコンサルティングを得意とする。グローバル企業や海外市場へのビジネス支援も担当する。

■株式会社100(ハンドレッド)について

会社名:株式会社100(ハンドレッド、英文名称:100 inc.)

代表者:代表取締役 田村 慶

所在地:東京都世田谷区代沢五丁目31番8号 No.R下北沢 3F

設立:2018年2月

事業内容:HubSpot導入及び活用支援、マーケティング・営業・サポート業務等のデジタル化支援、CRMの開発、システム連携開発、DWH構築、ウェブサイト・オウンドメディア構築、マーケティングコンテンツ・営業コンテンツ制作、MA・CRM・SFA導入支援、カスタマーサポートセンター構築支援



株式会社100(ハンドレッド)は、「HubSpot×AI×DATA」のビジョンのもと、HubSpotのソリューションパートナーとして、SMBからエンタープライズまで幅広い企業に対し、RevOps(レベニューオペレーション)の実践を支援し、ビジネス成長を促進しています。HubSpotの全Hub(Marketing、Sales、Service、Operations、Content)に精通し、マーケティング・セールス戦略の策定、Salesforceや他システムとのデータ連携・移行、API連携開発などを担当者目線でサポート。

2018年に創業し、2019年よりHubSpot専門のエキスパート集団として活動を開始。日本企業で唯一「Rookie of the Year(APAC)」を受賞し、2024年には「HubSpot Best Partner in Japan」を3年連続で受賞しています。また、ITreview Grid Award 2024 Fallにおいて3部門で最高位「Leader」を獲得。Japan HUG(HubSpotユーザーグループ)の運営事務局としてHubSpot活用の促進に貢献しています。

コーポレートサイト:https://www.100inc.co.jp/

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社100(ハンドレッド)

担当:若本