¿Íºâ°éÀ®¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥àSmart Boarding¤¬Æ³Æþ´ë¶È¿ô1,200¼Ò¤òÆÍÇË
³ô¼°²ñ¼ÒFCE¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÀÐÀî½ß±Ù¡¢Åì¾Ú9564¡Ë¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¡ÖSmart Boarding ¿Íºà°éÀ®¡×¤ÎÆ³Æþ´ë¶È¿ô¤¬2024Ç¯11·îËö»þÅÀ¤Ç1200¼Ò¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£2024Ç¯6·îËö¤Ç800¼Ò¤òÆÍÇË¸å¡¢Ìó5¥«·î¤Ç1200¼Ò¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
º£Ç¯9·î¤Ë¤ÏÂçÉý¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤â¼Â»Ü¤·¡¢¹â¤¤É¾²Á¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¡Ö¿Íºà°éÀ®¡×¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¡Ö¿Íºà´ÉÍý¡×¡Ö¿ÍºàÉ¾²Á¡×µ¡Ç½¤â¼ÂÁõ¡¢¿Íºâ¤Ë´Ø¤¹¤ë¤³¤È¤òSmart Boarding°ì¤Ä¤Ç¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Æ³Æþ´ë¶È1200¼Ò¡ª·ÑÂ³Î¨98.6¡ó¡Ê¢¨1¡Ë¡ª¸¦½¤ËþÂÅÙ95.8¡ó¡Ê¢¨£²¡Ë¡ª¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¿Íºâ°éÀ®¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à Smart Boarding ¤È¤Ï¡©
Smart Boarding¤Ï¡¢¶µ°é¸¦½¤¡¦¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤Î¥×¥í¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¿Íºâ°éÀ®¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤¹¡£
ÁÈ¿¥À®Ä¹¤ËÉ¬Í×¤Ê¼Ò°÷¶µ°é¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¡Ö¿Íºà°éÀ®¡×¡¢³Ø¤Ö°ÕÍß¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤ë¡Ö¿ÍºàÉ¾²Á¡×¡¢¼Ò°÷°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î¸½¾õÇÄ°®¤ÈÌÜÉ¸´ÉÍý¤¬¤Ç¤¤ë¡Ö¿Íºà´ÉÍý¡×¤Î£³¤Ä¤Îµ¡Ç½¤òÈ÷¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¼õ¤±¿È¤Î¸¦½¤¼õ¹Ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢¶µ°é¤¬·ë¶É¸½¾ì¤ÎOJTÍê¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢³Ø¤ó¤À¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¸¦½¤ÆâÍÆ¤¬¸½¾ì¤Ç¤¤¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡¢º£¤Î¼Ò°÷¶µ°é¤Ç½½Ê¬¤«¤É¤¦¤«ÉÔ°Â¡Ä¡£¤³¤¦¤·¤¿¿Íºâ°éÀ®¡¦ÁÈ¿¥¤Å¤¯¤ê¤Ë¤ª¤±¤ë¤ªÇº¤ß¤ò²ò·è¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢§¾Ü¤·¤¯¤Ï¤³¤Á¤é
¡¦¿Íºà°éÀ®¡§ https://www.smartboarding.net/
¡¦¿ÍºàÉ¾²Á¡§ https://hre.smartboarding.net/
¡¦¿Íºà´ÉÍý¡§ https://hrm.smartboarding.net/
Ä¾¶á3¤«·î´Ö¤Î¾¦ÉÊ²þÁ±¡¢¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È
2024Ç¯9·î¤«¤é¤Î3¤«·î¤Ç¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¤¿¡¢ÂåÉ½Åª¤Ê3¤Ä¤Îµ¡Ç½¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
(1) ¿ÍºàÉ¾²Áµ¡Ç½¤ÎÅëºÜ
¼Ò°÷¤¬³Ø¤Ó¤äÀ®Ä¹¤òÄÌ¤¸¤ÆÆÀ¤¿À®²Ì¤¬Å¬ÀÚ¤ÊÉ¾²Á¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤é¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢°éÀ®¤ä¸¦½¤¤Îµ¡²ñ¤Ø¤Î¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê°Õ¼±¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤òËÉ¤°¤¿¤á¤Ë¤â¡¢³Ø¤Ó¤äÀ®Ä¹¤¬Å¬ÀÚ¤ËÉ¾²Á¤µ¤ì¤ë»ÅÁÈ¤ß¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢¼Ò°÷¤Î°ÕÍß¸þ¾å¤äÁÈ¿¥Á´ÂÎ¤ÎÀ®Ä¹¤Ë¤ª¤¤¤ÆÈó¾ï¤Ë½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
⑵ ¿Íºà´ÉÍý¡Ê¥¿¥ì¥ó¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡Ëµ¡Ç½¤ÎÅëºÜ
ÁÈ¿¥¤ÎÌÜ»Ø¤¹¿Íºâ¤ò°éÀ®¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎºÇ½é¤Î¥¹¥¿ー¥È¤Ç¤¢¤ë¡ÖÌÜÉ¸´ÉÍý¡×¤¬¤Ç¤¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£²¼µ¤Î£³¤Ä¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦¼Ò°÷°ì¿Í°ì¿Í¤Î¸½ºß¡¦ÆÃÀ¤ò¸«¤¨¤ë²½¤¹¤ë¡Ö¸½ºßÃÏ¤ÎÇÄ°®¡×
¡¦ÌÀ³Î¤ÊÌÜÉ¸ÀßÄê¤ØÌÜ»Ø¤¹»Ñ¤Ø¤Î¿Ê¤á¤ä¤¹¤¤´Ä¶¤Å¤¯¤ê¡Ö¥´ー¥ë¤ÎÌÀ³Î²½¡×
¡¦Ãæ´ÖÃÏÅÀ¤Ç¿¶¤êÊÖ¤ê¢ª¼¡¤Î°ì¼ê¢ªÌÜÉ¸¤Ç¡¢¡ÖPDCA¤¬²ó¤ë»ÅÁÈ¤ß¡×
⑶¡¡Áàºî¥¬¥¤¥É ¥Á¥§¥Ã¥¯¥ê¥¹¥È¤ÎÄÉ²Ã
¿·µ¡Ç½¡Ö¥Á¥§¥Ã¥¯¥ê¥¹¥È¡×¤Ï¡¢Áàºî¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¤ä»öÎã¤Ë´ÊÃ±¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤¡¢¶ÈÌ³¤Î¹ç´Ö¤Î¥¹¥¥Þ»þ´Ö¤ò³èÍÑ¤·¤¿¼«¸Ê·¼È¯¤ä¶µ°é¤¬°ìÁØÊØÍø¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Æ³Æþ´ë¶ÈÍÍ¤Î³èÍÑ»öÎã
»öÎã£±¡§¥ì¥Ð¥ì¥¸ー¥º³ô¼°²ñ¼Ò ÍÍ
¼«¼Ò¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥³ー¥¹¤ä¥Ê¥ì¥Ã¥¸ÃßÀÑ¤Ç¡¢¾¯¿Í¿ô¤Î¿Íºà³«È¯¥Áー¥à¤Î¶µ°éÀ¸»ºÀ¤òÂçÉý¤Ë¥¢¥Ã¥×
¾Ü¤·¤¯¤Ï¤³¤Á¤é¡¡¡ähttps://www.smartboarding.net/example/489/
»öÎã£²¡§³ô¼°²ñ¼ÒÂçÎÓÁÈ ÍÍ
¡È³Ø¤Ó¤¿¤¤»þ¤Ë³Ø¤Ó¤¿¤¤ÆâÍÆ¤ò¡¢°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬³Ø¤Ù¤ë´Ä¶¤ò¡È ¡Ö¤â¤Ã¤ÈÁá¤¯¤ËSmart Boarding¤Ç³Ø¤Ù¤Æ¤¤¤¿¤é¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬¤¢¤¬¤ë
¾Ü¤·¤¯¤Ï¤³¤Á¤é¡¡¡ähttps://www.smartboarding.net/example/907/
¡Ú¤ªÌä¹ç¤»¤Ï¤³¤Á¤é¡Û
Smart Boarding ¿Íºà°éÀ®¥µー¥Ó¥¹¥Úー¥¸
https://www.smartboarding.net/
³ô¼°²ñ¼ÒFCE
ÀßÎ©¡§2017Ç¯4·î21Æü¡¡¡¡¡¡
ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÀÐÀî½ß±Ù
¾Ú·ô¥³ー¥É¡§9564
ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶èÀ¾¿·½É£²-£´-£±¡¡¿·½ÉNS¥Ó¥ë10³¬
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§DX¿ä¿Ê»ö¶È¡¢¶µ°é¸¦½¤»ö¶È¡¢½ÐÈÇ»ö¶È
URL¡§https://fce-hd.co.jp/
Åö¼Ò¤Ï¡Ö¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤¢¤Õ¤ì¤ëÌ¤Íè¤ò¤Ä¤¯¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥Ñー¥Ñ¥¹¤Î¤â¤È¡¢¿ÍÅª»ñËÜ¤ÎºÇÂç²½¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤³¤È¤ò»ÈÌ¿¤È¤·¡¢DX¿ä¿Ê»ö¶È¤È¶µ°é¸¦½¤»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚºÇ¶¯¤ÎIT¥Äー¥ë¡Û¤È¤·¤ÆÌó7300À½ÉÊÃæÂè1°Ì¡Ê¢¨£³¡Ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡ÖRPA¥í¥Ü¥Ñ¥Ã¥ÈDX(https://fce-pat.co.jp/)¡×¡¢¼Ò°÷¶µ°é¤ò°ì¤Ä¤Ç´°·ë¤Ç¤¤ëÄê³ÛÀ©¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¶µ°é¥·¥¹¥Æ¥à¡ÖSmart Boarding(https://smartboarding.net/)¡×¡¢À¤³¦4000ËüÉô¡¢¹ñÆâ260ËüÉôÈ¯´©¤ÎÀ¤³¦Åª¥Ù¥¹¥È¥»¥éー¡Ø7¤Ä¤Î½¬´·(https://fce-publishing.co.jp/)¡Ù¤Î½ÐÈÇ¡¢¤½¤·¤ÆÀ¸À®AI¶ÈÌ³¤ÎÀ¸»ºÀ¤òÇúÈ¯Åª¤Ë¸þ¾å¤µ¤»¤ë¡ÖFCE¥×¥í¥ó¥×¥È¥²ー¥È(https://go.fce-promptgate.com/)¡×¡¢¤Ê¤ÉÃæ¾®´ë¶È¤«¤éÂç´ë¶È¤Þ¤Ç¡¢¤Þ¤¿Á´¹ñ¤Î¼«¼£ÂÎ¤ä¶µ°éµ¡´Ø¤òÂÐ¾Ý¤ËÉý¹¤¯»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨£±2022Ç¯10·î～2023Ç¯9·îËö¤Î´ü´Ö¤Ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°»²²Ã¼ÔËþÂÅÙ¥¢¥ó¥±ー¥È¤ÎÉ¾²Á¤è¤êÁ´Í¸ú²óÅúÃæ¡ÖÎÉ¤¤¡×¡ÖÈó¾ï¤ËÎÉ¤¤¡×¹àÌÜ¤ÎÀê¤á¤ë³ä¹ç¤òÉ´Ê¬Î¨¤ÇÉ½¸½¡Ê¾®¿ôÅÀÂè1°Ì¤ò»Í¼Î¸ÞÆþ¡Ë¤·¤¿¿ôÃÍ¡£
¢¨2 2022Ç¯10·î～2023Ç¯9·îËö¤Î´ü´Ö¤ËSmart Boarding¤ò·ÀÌóÃæ¤Î´ë¶È¿ô¤ÎÃæ¤«¤é1-¡Ê¥Á¥ãー¥ó¥ìー¥È¡Ë¤ò»»½Ð¤·É´Ê¬Î¨¤ÇÉ½¸½¡Ê¾®¿ôÅÀÂè2°Ì¤ò»Í¼Î¸ÞÆþ¡Ë¤·¤¿¿ôÃÍ¡£¡Ã ¢¨1¢¨2¤¤¤º¤ì¤â³ô¼°²ñ¼ÒFCE¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¡¦¥«¥ó¥Ñ¥Ëー»ö¶ÈËÜÉô¤ÎÄ´ºº¤Ë¤è¤ë¡£
¢¨3 ITreview Best Software in Japan2023¤è¤ê