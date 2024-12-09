½¢Ï«»Ù±ç»ö¶È½ê¸þ¤±¶ÈÌ³¥·¥¹¥Æ¥à¡ØRakuco¡Ê¥é¥¯¤³¡Ë¡Ù¡¢Æ³Æþ»ö¶È½ê¿ô150»ö¶È½ê¡¦ÍøÍÑ¼Ô¿ô3,000Ì¾¤òÆÍÇË¡ª
Rakuco¡Ê¥é¥¯¤³¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Rakuco¡Ê¥é¥¯¤³¡Ë¤Ï¡¢½¢Ï«»Ù±ç»ö¶È½ê¸þ¤±¤ËÆÃ²½¤·¤¿³Æ¼ïµ¡Ç½¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¸½ºß150°Ê¾å¤Î»ö¶È½ê¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ËÜ¥µー¥Ó¥¹¤Ï¡¢¶ÈÌ³´ÉÍý¤Î¸úÎ¨²½¤ä»Ù±ç¼Ô¤ÈÍøÍÑ¼Ô´Ö¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ò±ß³ê¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Â¿¤¯¤Î½¢Ï«»Ù±ç»ö¶È½ê¤Î±¿±Ä¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢´ÆººÂÐ±þ¤ËÉ¬Í×¤Ê³Æ¼ïÄ¢É¼¤ÎºîÀ®¡¦ÊÝÂ¸¤Ë¤âÂÐ±þ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Rakuco¡Ê¥é¥¯¤³¡Ë¤Î¼ç¤Êµ¡Ç½
1. ¶ÐÂÕ´ÉÍýµ¡Ç½¡§Æü¡¹¤Î¶ÐÂÕ¤òµÏ¿¡¢¥Æ¥ì¥ïー¥¯¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤Æ¤ª¤ê¾ì½ê¤òÁª¤Ð¤º¶ÐÂÕ´ÉÍý
2. ¶ÈÌ³Æü»ïºîÀ®µ¡Ç½¡§Æü¤´¤È¡¢·î¤´¤È¤Ë¶ÈÌ³Æü»ï¤ò´ÊÃ±¤ËºîÀ®¡¢¥µ¥Þ¥êー²èÌÌ¤ÇÍøÍÑ¾õ¶·¤òÇÄ°®
3. ¸ÄÊÌ»Ù±ç·×²èºîÀ®µ¡Ç½¡§¸ÄÊÌ»Ù±ç·×²è¤ò´ÊÃ±¤ËºîÀ®¡¢¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯´ÉÍý
4. ÀÁµáÄ¢É¼ºîÀ®µ¡Ç½¡§¥ï¥ó¥¯¥ê¥Ã¥¯¤ÇÀÁµá»þ¤ËÉ¬Í×¤Ê½ñÎà¤ò¼«Æ°¤ÇºîÀ®
5. »ö¶È½ê´ÉÍýµ¡Ç½¡§Ê£¿ô¤Î»ö¶È½ê¤ò¥Ü¥¿¥ó°ì¤Ä¤ÇÀÚÂØ¤¨¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÇÊ£¿ô¤Î»ö¶È½ê¤ò´ÉÍý
6. ¥¢¥»¥¹¥á¥ó¥È¥·ー¥ÈºîÀ®µ¡Ç½¡§É¬Í×¤Ê»Ù±ç¤ÎÆâÍÆ¤äÇØ·Ê¤Ê¤É¤òºîÀ®¤·°ì¸µ´ÉÍý
Rakuco¤Î¼ç¤Êµ¡Ç½
º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾
Rakuco¡Ê¥é¥¯¤³¡Ë¤Ï¤µ¤é¤ËÂ¿¤¯¤Î½¢Ï«»Ù±ç»ö¶È½ê¤Ë²ÁÃÍ¤¢¤ë¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£º£¸å¤â¥µー¥Ó¥¹¤Î²þÁ±¤È¿·µ¡Ç½¤ÎÄÉ²Ã¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¡¢»ö¶È½êÍÍ¡¦ÍøÍÑ¼ÔÍÍ¤Î´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦ÅØ¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
ÊÀ¼ÒÃ´Åö±Ä¶È¤¬³µÍ×¤Î¤´ÀâÌÀ¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¤´´õË¾¤µ¤ì¤ëÊý¤Ï¡¢¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¥Õ¥©ー¥à¤è¤ê¤´Ï¢Íí¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥µー¥Ó¥¹¤´°ÆÆâ¥Úー¥¸¡§https://lp.rakuco.app/
¤ªÌä¹ç¤»¥Õ¥©ー¥à¡§https://form.run/@rakuco-contact
²ñ¼Ò³µÍ×
Curip³ô¼°²ñ¼Ò
¹ÊóÃ´Åö¡§½®À¥¡Ê¤Õ¤Ê¤»¡Ë
¥áー¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¡§pr@curip.co.jp
²ñ¼ÒHP¡§https://www.curip.co.jp/