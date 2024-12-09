¥¢ー¥È¤ÎÎÏ¤Ç¥¬ー¥Ê¤Î¥¹¥é¥à³¹ËÐÌÇ¤òÌÜ»Ø¤¹ÆüËÜ¿ÍÈþ½Ñ²ÈÄ¹ºä¿¿¸î¡¢¡ÖMAGO Exhibition Member Pass¡×¤òHarvest Hall¤Î¡ÈON¡É CHAIN ART ÂèÆóÃÆ¤È¤·¤Æ¸ø³«
Web3È¯¤Î¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¥«¥ó¥Ñ¥Ëー³ô¼°²ñ¼ÒApas Port¡ÊÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§º´¡¹ÌÚÂçÊå¡Ë¤Ï¡¢LEGENDARY HUMANITY PTE. LTD. ¡ÊËÜ¼Ò¡§¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÎëÌÚ¹§¾»¡¢°Ê²¼ L-H¡Ë¤¬³«È¯¤¹¤ëÈþ½Ñ²ÈÄ¹ºä¿¿¸î¤Î½é¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥ß¥åー¥¸¥¢¥à¡ÖMAGO Exhibition¡×¤Î¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤ò¹Ô¤¤¡¢º£Ç¯12·î¤Ë¸ø³«¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
MAGO Exhibition¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
MAGO Exhibition¤Ï¡¢Ä¹ºä¿¿¸î¤Î¥¢ー¥È¤¬»ý¤Ä¼Ò²ñÅª¥á¥Ã¥»ー¥¸¤òÀß·×¤ËÍî¤È¤·¹þ¤ß¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¶õ´Ö¤ÇÉ½¸½¤·¤¿¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥ß¥åー¥¸¥¢¥à¡£À¤³¦ºÇÂçµé¤ÎÅÅ»ÒÇÑ´þÊª¤ÎÊè¾ì¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥¬ー¥Ê¤Î¥¹¥é¥à³¹¤«¤é¥´¥ß¤ò¥¢ー¥È¤Ø¤ÈÊÑ²½¤µ¤»¡¢¥¹¥é¥àËÐÌÇ¤ò·Ç¤²¤ëÄ¹ºä¿¿¸î¤ÎÁÔÂç¤Ê¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ò¡¢Web3¤òÄÌ¤¸¤ÆÀ¤³¦Ãæ¤Î¿Í¡¹¤ËÆÏ¤±¤ë»î¤ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
·×4¤Ä¤¢¤ë¥ëー¥à¤Ë¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì°Û¤Ê¤ë¥Æー¥Þ¤¬Àß¤±¤é¤ì¡¢ÂåÉ½Åª¤Ê¥·¥êー¥ººîÉÊ¤ä¿·ºî¤ò´Þ¤à50ÅÀ°Ê¾å¤¬½ÐÅ¸¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÊªÍýÅª¤ÊÀ©Ìó¤Ç´Õ¾Þ¤¬Æñ¤·¤«¤Ã¤¿ºîÉÊ¤â¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¤É¤³¤«¤é¤Ç¤â³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë¾ÍèÅª¤Ë¤Ï¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥ß¥åー¥¸¥¢¥àÆâ¤ÇÄ¾ÀÜºîÉÊ¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤È¤Ê¤ë¤Ê¤É¡¢¥æー¥¶ー¤Ë¿·¤·¤¤¥¢ー¥È´Õ¾ÞÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¥ß¥åー¥¸¥¢¥à¥Ç¥¶¥¤¥óÀß·×
¥ëー¥à¥¤¥áー¥¸
Ä¹ºä¿¿¸î¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Èþ½Ñ²È
MAGO CREATION³ô¼°²ñ¼Ò ÂåÉ½¼èÄùÌò
MAGO MOTORS JAPAN³ô¼°²ñ¼Ò ÂåÉ½¼èÄùÌò
MAGO MOTORS LTD CEO
iU ¾ðÊó·Ð±Ä¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥óÀìÌç¿¦Âç³Ø µÒ°÷¶µ¼ø
1984Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£MAGO CREATION ³ô¼°²ñ¼Ò ÂåÉ½¼èÄùÌò Èþ½Ñ²È¡£
2009Ç¯¡¢Ï©¾å¤Î³¨ÉÁ¤¤È¤Ê¤êÀ¤³¦¤òÊüÏ²¸å¡¢2017Ç¯¤ËÀ¤³¦ºÇÂçµé¤ÎÅÅ»Òµ¡´ï¤ÎÊè¾ì¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥¬ー¥Ê¤Î¥¹¥é¥à³¹¡¦ ¥¢¥°¥Ü¥¯¥Ö¥í¥·ー¤Ø¸þ¤«¤¦¡£¤½¤ì°Ê¹ß¡¢¥¹¥é¥à¤Î¿Í¸¢¤È´Ä¶ÊÝÁ´¤ò²þÁ±¤¹¤ë¤¿¤áÇÑ´þÊª¤ÇºîÉÊ¤òÀ©ºî¤·¡¢¤½¤ÎÇä¾å¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿»ñ¶â¤Ç¡¢¸½ÃÏ¤Ë¥¢ー¥È¥®¥ã¥é¥êー¡¢¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë ¹©¾ì·úÀß¡¢¥ªー¥¬¥Ë¥Ã¥¯ÇÀ¶È¤ä EV ¤Î»ö¶È¤òÅ¸³«¡£·ÐºÑ¡¦Ê¸²½¡¦´Ä¶¤Î3¼´¤¬¹¥½Û´Ä¤¹¤ë¿·¤·¤¤»ñËÜ¼çµÁ¤Î»ÅÁÈ¤ß¡Ö¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¡¦¥¥ã¥Ô¥¿¥ê¥º¥à¡×¤òÄó¾§¤·¡¢2030Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë¥¬ー¥Ê¿Í10,000Ì¾¤Î¸ÛÍÑÁÏ½Ð¤òÌÜ»Ø¤¹¡£¥¹¥é¥à³¹¤ò¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¥¿¥¦¥ó¤ØÊÑËÆ¤µ¤»¤ë¤¿¤á¡¢Æü¡¹ÀºÎÏÅª¤Ë³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£2022Ç¯¾åÌî¤Î¿¹Èþ½Ñ´Û¤Ë¤Æ¼«¿È½é¤È¤Ê¤ëÈþ½Ñ´Û¸ÄÅ¸¤ò³«ºÅ¡£Æ±Ç¯¤ÎÅ¸¼¨²ñÁíÆ°°÷¿ô¤Ï10Ëü¿Í¡£ Âè51²ó¥Ù¥¹¥È¥É¥ì¥Ã¥µー¾Þ¡Ê³Ø½Ñ¡¦Ê¸²½ÉôÌç¡Ë¼õ¾Þ¡£
¥¬ー¥Ê¤Ë¡ÖMAGO MOTORS LTD¡×¤òÀßÎ©¤·¡¢¸½ºß¥¬ー¥Ê¿Í62Ì¾¤Î¸ÛÍÑ¤òÁÏ½Ð¡£¡Ê2024Ç¯9·î»þÅÀ¡Ë
LEGENDARY HUMANITY PTE. LTD. ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
LEGENDARY HUMANITY PTE. LTD.¤Ï¡¢¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë¤ËËÜ¼Ò¤ò»ý¤ÄºÇÀèÃ¼¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ëµ»½Ñ¤ò¶î»È¤·¤ÆÊ¸²½Åª°ä»º¤ò¥Ç¥¸¥¿¥ëÊÝÂ¸¤·¡¢RWA¡Ê¥ê¥¢¥ë¥ïー¥ë¥É¥¢¥»¥Ã¥È¡§¸½¼ÂÀ¤³¦¤Î»ñ»º¡Ë¤ò¥Èー¥¯¥ó²½¤¹¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ´õ¾¯²ÁÃÍ¤Î¹â¤¤ÊªÍý¥¢¥¤¥Æ¥à¤ä·úÃÛÊª¤Ê¤É¤ò3D¥¹¥¥ã¥ó¤·¡¢AI¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼«Æ°À¸À®¡¢¹âÀººÙ¤Ê¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Çー¥¿¤È¤·¤ÆÊÝÂ¸¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»þ´Ö¤ä¾ì½ê¤ÎÀ©Ìó¤ò¼õ¤±¤º¡¢Ã¯¤â¤¬Ì¾ºî¤Ë¿¨¤ì¤é¤ì¤ëµ¡²ñ¤òÁÏ½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
MAGO Exhibition¤Î³«È¯¤ò¹Ô¤¦L-H¤Ï¡¢º£²óÅ¸¼¨¤µ¤ì¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥¢ー¥ÈºîÉÊ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ºÇÀèÃ¼¤Î3D¥¹¥¥ã¥óµ»½Ñ¤òÄó¶¡¡£L-H¤¬¸Ø¤ëÆÃµö¼èÆÀºÑ¤ß¤Î¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ï¡¢200Âæ¤Î°ì´ã¥ì¥Õ¥«¥á¥é¤ò360ÅÙ¤ËÇÛÃÖ¤·¡¢4K¤ª¤è¤Ó8K¤Î²òÁüÅÙ¤ÇºîÉÊ¤ò»£±Æ¡¢¤ï¤º¤«¿ôÉÃ¤Ç¥¹¥¥ã¥ó¤ò´°Î»¤µ¤»¤ë¹âÅÙ¤Ê¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÆÈ¼«¤ÎAI¤Ë¤è¤ë¥Ï¥¤¥Ñー¥Ñ¥é¥áー¥¿Ä´À°µ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¡¢ÄÌ¾ï¤Ç¤Ï¥¹¥¥ã¥ó¤¬º¤Æñ¤ÊÊ£»¨¤Ê¥Ç¥£¥Æー¥ë¤ä¼Á´¶¤Þ¤ÇÀµ³Î¤ËºÆ¸½¡£¤³¤Îµ»½Ñ¤Ë¤è¤ê¡¢ÊªÍýÅª¤ÊÅ¸¼¨¤ÈÆ±Åù¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Ç¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¶õ´Ö¤Ç¤â¥ê¥¢¥ë¤Ê¥¢ー¥ÈÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÈON¡É CHAIN ART¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ÈON¡É CHAIN ART¤Ï¡¢Âî±Û¤·¤¿Å¯³Ø¤È¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò·È¤¨¤¿ÆüËÜ¤Î¥È¥Ã¥×¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤¿¤Á¤ÎºîÉÊ¤ò¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¤ÊÉñÂæ¤ËÁ÷¤ê½Ð¤¹Harvest Hall¤Î¥¢ー¥È¥¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¥·¥êー¥º¡£ÂèÆóÃÆ¤Ï¡¢MAGO ExhibitionÆâ¤ÎÆÃÊÌ¥ëー¥à¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¸¢¤ò´Þ¤àÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤¹¤ëMEMBER PASS¡ÊNFT¡Ë¤È¤·¤ÆÈ¯¹Ô¤µ¤ì¡¢Ä¹ºä¿¿¸î¤¬¼ê³Ý¤±¤ëÀ¤³¦Ê¿ÏÂ¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ò¸¶°Æ¤È¤·¤¿¡¢Í£°ìÌµÆó¤Î¥¸¥§¥Í¥ìー¥Æ¥£¥Ö¥¢ー¥È¤Ç¤¹¡£
ÈÎÇä¤Î¾ÜºÙ¤Ï¸ø¼°¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤Ç¤´³ÎÇ§¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Û¤«¡¢º£¸å¤ÎºÇ¿·¾ðÊó¤â¿ï»þ¸ø¼°SNS¤Ç¸ø³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë :
https://www.harvesthall.io/
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯:
¸ø¼°¥µ¥¤¥È: https://harvesthall.io/
¸ø¼°X: https://x.com/HarvestHall_io
¸ø¼°¥Ç¥£¥¹¥³ー¥É: https://discord.gg/harvesthall
³ô¼°²ñ¼ÒApas Port¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Apas Port¤Ï¡¢¡ÖWeb3¤ÎÎÏ¤ÇÀ¤³¦¤Ë´¶Æ°¤òÆÏ¤±¤ë¡×¤³¤È¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤¿¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¡£Èþ½Ñ²È¡¦Ä¹ºä¿¿¸î¤Î½éNFT¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖWaste St. in NYC¡×¤ä¡¢¿¼²½¤È¤Î¶¦ÁÏ¤ÇÃÂÀ¸¤·¤¿¡ÖKAMITSUBAKI RESIDENT GENESIS¡×¤Ê¤É¡¢ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ëWeb3¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò³«È¯¡£2024Ç¯¤Ë¤Ï¡¢¼Ò²ñ¹×¸¥·¿¤Î°Å¹æ»ñ»º¥ì¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¡ÖHARVEST FLOW¡×¤ä¥Ç¥¸¥¿¥ë¥«¥ë¥Á¥ãー¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖHarvest Hall¡×¤ò¥ê¥êー¥¹¤·¡¢Á´¤Æ¤Î¿Í¤¬¼«¤é¤ò¼çÌò¤È´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë½Ö´Ö¤òÁÏ½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒApas Port
ÂåÉ½¼ÔÌ¾¡§º´¡¹ÌÚ ÂçÊå
½êºßÃÏ¡§¢©150-0001 ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶èÀéÂÌ¥öÃ«5ÃúÌÜ27-3¤ä¤Þ¤È¥Ó¥ë8³¬
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§NFT±é½Ð¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤ÎÀß·×±¿±Ä¡¢Web3¥Ö¥é¥ó¥ÉÁÏ½Ð
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://apasport.xyz
¸ø¼°X¡§https://twitter.com/ApasPort_Web3