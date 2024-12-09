CO2ºï¸º¥íー¥É¥Þ¥Ã¥×ºöÄê¥·¥¹¥Æ¥à¤òÄó¶¡¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼ÒGreen AI¡¢¡ÖÌ¤Íè¤Î»Ô¾ì¤ò¤Ä¤¯¤ë100¼Ò¡Ú2025Ç¯ÈÇ¡Û¡×¤ËÁª½Ð
³ô¼°²ñ¼ÒGreen AI¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÎëÌÚ¡¡¿µÂÀÏº¡Ë¤Ï¡¢Æü·ÐBP¤¬È¯É½¤¹¤ë¡ÖÌ¤Íè¤Î»Ô¾ì¤ò¤Ä¤¯¤ë100¼Ò¡Ú2025Ç¯ÈÇ¡Û¡×¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Åö¼Ò¤Ï¡¢´Ä¶¤äÀßÈ÷¤Ë´Ø¤¹¤ëÀìÌçÃÎ¼±¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤âÃ»»þ´Ö¤ÇÃ¦ÃºÁÇ²½¥íー¥É¥Þ¥Ã¥×¤òºîÀ®¤Ç¤¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¡ØGreen AI¡Ù¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜÆÃ½¸¤Ï¡¢2019Ç¯¤è¤êËèÇ¯È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¿·¤·¤¤»Ô¾ì¡Ê¿·µ¬À¡Ë¡×¡ÖÇä¤ì¤ë¡ÊÀ®Ä¹´üÂÔ¡Ë¡×¡ÖÀ¸³è¤ÎÊÑ²½¡Ê¼Ò²ñ¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¡Ë¡×¤È¤¤¤¦3¤Ä¤Î»ëÅÀ¤«¤é¡¢Ì¤Íè¤òÀÚ¤êÂó¤¯´ë¶È¤òÁªÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Åö¼Ò¤Ï¡¢AI¤Ë¤è¤ëCO2ºï¸º¥íー¥É¥Þ¥Ã¥×ºöÄêµ¡Ç½¤ÎÄó¶¡¤¬¿·¤¿¤Ê»Ô¾ì¤òÁÏ½Ð¤·¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë²ÄÇ½À¤ò¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¾ÜºÙ¤Ï¡¢Æü·Ð¥¯¥í¥¹¥È¥ì¥ó¥É¤ÎWeb¥µ¥¤¥È¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Æü·Ð¥¯¥í¥¹¥È¥ì¥ó¥É¤Îµ»ö¤Ï¤³¤Á¤é¡§https://xtrend.nikkei.com/atcl/contents/18/01089/00001/
¢£³ô¼°²ñ¼ÒGreen AI¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
³ô¼°²ñ¼ÒGreen AI¤Ï¡¢¡Ö´Ä¶¡ÊGreen¡Ë¡×¤È¡Ö¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¡ÊAI¡Ë¡×¤òÍ»¹ç¤·¡¢ÆüËÜ¤ÎÃ¦ÃºÁÇ·Ð±Ä¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤Ç¤¹¡£
Åö¼Ò¤ÎCO2ºï¸º¥íー¥É¥Þ¥Ã¥×ºöÄê¥·¥¹¥Æ¥à¡ØGreen AI¡Ù¤Ï¡¢ÀßÈ÷¤ä´Ä¶¤ÎÀìÌçÃÎ¼±¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤âÃ»»þ´Ö¤ÇÃ¦ÃºÁÇ¥íー¥É¥Þ¥Ã¥×¤òºîÀ®¤Ç¤¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£AI¤¬1400°Ê¾å¤ÎCO2ºï¸º»Üºö¤ÎÃæ¤«¤é¥æー¥¶ー¤ÎÇÓ½Ð¾õ¶·¤ËºÇÅ¬¤Ê¤â¤Î¤ò¥ì¥³¥á¥ó¥É¤·¡¢CO2ºï¸ºÎÌ¤äÅê»ñ²ó¼ýÇ¯¿ô¤òÂ¨ºÂ¤Ë»»½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢´ë¶È¤ÎÃ¦ÃºÁÇ²½¤È¥³¥¹¥Èºï¸º¤ÎÎ¾Î©¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
¢£Æ³Æþ»öÎã
¤¢¤ëÀ½Â¤¶È¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ç¤Ï¡¢¥¨¥Í¥ë¥®ー¾ÃÈñ¤ÎÌµÂÌ¤òÆÃÄê¤·¡¢ºï¸º·×²è¤ò¼Â¹Ô¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ç¯´ÖÌó20¡ó¤Î¥¨¥Í¥ë¥®ー¥³¥¹¥Èºï¸º¤ÈCO2ÇÓ½ÐÎÌ30¡óºï¸º¤òÃ£À®¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¤¿¤Ó¤ÎÁª½Ð¤òÎå¤ß¤Ë¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¤ªµÒÍÍ¤ËCO2ºï¸º¥íー¥É¥Þ¥Ã¥×ºöÄê¥·¥¹¥Æ¥à¡ØGreen AI¡Ù¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¤ªµÒÍÍ¤ÎÃ¦ÃºÁÇ¤È¥³¥¹¥Èºï¸º¤ÎÎ¾Î©¤ò¼Â¸½¤·¡¢¤ªµÒÍÍ¤ÎÃ¦ÃºÁÇ¿ä¿Ê¤ò¸å²¡¤·¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¥ê¥ó¥¯¤ò¤´»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤¡£
[³ô¼°²ñ¼ÒGreen AI¸ø¼°¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È]¡¡(https://green-ai.co.jp/)
¢£ ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»
³ô¼°²ñ¼ÒGreen AI
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¥Õ¥©ー¥à¡§https://green-ai.co.jp/contact