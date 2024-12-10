ÄÂÂßÊª·ï¤Î²ÈÄÂ¤Î¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥É·èºÑ¤Ë¸þ¤±¤¿¶¨¶È¤ò³«»Ï
³ô¼°²ñ¼Ò¥»¥ó¥Á¥å¥êー21¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§±àÅÄ¡¡ÍÛ°ì¡¢°Ê²¼¡§¥»¥ó¥Á¥å¥êー21¡Ë¡¢SB¥Ú¥¤¥á¥ó¥È¥µー¥Ó¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹·óCEO¡§¿ºÍÕ¡¡½ß¡¢°Ê²¼¡§SBPS)¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥¸¥§ー¥·ー¥Óー (ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò·ó¼¹¹ÔÌò°÷¼ÒÄ¹¡§Æó½Å¡¡¹§¹¥¡¢°Ê²¼¡§JCB)¡¢¿·ÆüËÜ¿®ÍÑÊÝ¾Ú³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔËÏÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÆÁ´Ý ·ò°ì¡¢°Ê²¼¡§SNSH¡Ë¤Ï¡¢ÄÂÂßÊª·ï¤Î²ÈÄÂ¤Î¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥É·èºÑ¤Ë¸þ¤±¤¿¶¨¶È¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£¸å¡¢½ç¼¡¥»¥ó¥Á¥å¥êー21¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥º²ÃÌÁÅ¹¡Ê°Ê²¼¡§²ÃÌÁÅ¹¡Ë¤Ç¡¢¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥É¤Ë¤è¤ë²ÈÄÂ»ÙÊ§¤¤¤Î¼õÉÕ¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¾°¡¢ÂÐ±þ¾õ¶·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢³Æ²ÃÌÁÅ¹¤ËÄ¾ÀÜ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ËÜ¶¨¶È¤Ë¤è¤ëÆþµï¼Ô¤Î¥á¥ê¥Ã¥È
¡ü¤ª¼ê»ý¤Á¤Î¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥É¤Ç²ÈÄÂ·èºÑ¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ÉáÃÊ¤Î¤ªÇã¤¤Êª¤ä¸ø¶¦ÎÁ¶âÅù¤Î¤ª»ÙÊ§¤¤¤Ç¤´ÍøÍÑÃæ¤Î¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥É¤ÎÅÐÏ¿¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
JCB¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÂ¾¡¢Visa¡¢Mastercard¡¢American Express¡¢Diners Club¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥É¤¬¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡ü¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥É·èºÑ¤Ë¤è¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬Ãù¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨°ìÉô¥Ý¥¤¥ó¥ÈÉÕÍ¿¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤é¤Ê¤¤¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥É¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡üÏ¢ÂÓÊÝ¾Ú¿Í¤ÎÀßÄê¤¬Æñ¤·¤¤¾ì¹ç¤Ç¤â¿³ºº¤Î¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
³¤³°¹ñÀÒ¤ÎÊý¤Ê¤É¡¢Ï¢ÂÓÊÝ¾Ú¿Í¤ÎÀßÄê¤¬Æñ¤·¤¤¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢SNSH¤òÊÝ¾Ú²ñ¼Ò¤Ë»ØÄê¤Î¤¦¤¨¡¢¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥É·èºÑ¤ò¤´ÁªÂò¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¿³ºº¤Î¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¢¨¿³ºº¤Î·ë²Ì¡¢¸«Á÷¤ê¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
²ÈÄÂ¤Î¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥É·èºÑ¤Þ¤Ç¤ÎÎ®¤ì
¡¦Æþµï´õË¾¼Ô¤Ï¡¢²ÃÌÁÅ¹¤Ø¤ÎÄÂÂß¼Ú·ÀÌó¿½¤·¹þ¤ß»þ¤Ë¡¢SNSH¤ò²ÈÄÂÊÝ¾Ú²ñ¼Ò¤È¤·¤Æ»ØÄê¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦¿³ºº¤ÎÄÌ²á¸å¡¢¥áー¥ë¤ËµºÜ¤Î¥ê¥ó¥¯Àè¤è¤êÆþµï´õË¾¼Ô¤Ë¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥É¾ðÊó¤òÅÐÏ¿¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¤´Æþµï¸å¡¢Ëè·î¤Î²ÈÄÂÊÝ¾ÚÎÁ¤È²ÈÄÂ¤Î¹ç»»³Û¤¬¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥É¤Ç·èºÑ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡ã¥¤¥áー¥¸¡ä
¢¨SBPS¤ÏËÜ¶¨¶È¤Ë¤ª¤±¤ë·èºÑÂå¹Ô¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¶¨¶È¤ÎÇØ·Ê
ºòº£¡¢¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥É¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹·èºÑ¤ÎÆ³Æþ¤¬ÍÍ¡¹¤Ê¶È¼ï¡¦¶ÈÂÖ¤Ç¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¡Ö²ÈÄÂ¡¦´ÉÍýÈñ¡×¤Î»ÙÊ§¤¤ÊýË¡¤Ï¡¢¸ýºÂ¤«¤é¤Î¼«Æ°°úÍî¤·¤¬51¡ó¡¢¼¡¤¤¤Ç¸½¶â¤¬20¡ó¡¢¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥É¤¬15¡ó¡Ê¤½¤ÎÂ¾¸½¶â°Ê³°¡§13¡ó¡Ë¡Ê¢¨¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥É·èºÑ¤Î¥·¥§¥¢¤ÏÄã¤¤¾õ¶·¤Ç¤¹¡£
¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥É·èºÑ¤¬¹¤Þ¤é¤Ê¤¤ÂåÉ½Åª¤Ê²ÝÂê¤È¤·¤Æ¡¢²ÈÄÂ¤ÎÊÝ¾Ú²ñ¼Ò¤¬²ðºß¤¹¤ë¡ÈÄÂÂß·ÀÌó¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î·ÀÌó¹½À®¡É¤¬µó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
²ÝÂê²ò·è¤Ë¸þ¤±¡¢²ÈÄÂ¤ÎÊÝ¾Ú²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ëSNSH¤ò´Þ¤ó¤À¶¨¶ÈÂÎÀ©¤ò¹½ÃÛ¤·¡¢²ÈÄÂÊÝ¾ÚÎÁ¤È²ÈÄÂ¤Î¹ç»»³Û¤òÆþµï¼Ô¤Î¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥É¤Ç·èºÑ¤¹¤ë¤³¤È¤ò²ÄÇ½¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¡ÈÄÂÂß·ÀÌó¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î·ÀÌó¹½À®¡É¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥É·èºÑ¤òÆ³Æþ¤¤¤¿¤À¤±¤ë½àÈ÷¤¬À°¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨¡ÖNIRAÁí¹ç¸¦µæ³«È¯µ¡¹½¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹·èºÑ¼ÂÂÖÄ´ºº£²£°£²£³¡ÊÂ®Êó¡Ë¡×¤è¤ê
ËÜ¥µー¥Ó¥¹¤Ë¤è¤ê¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¤ªµÒÍÍ¤ÎÍøÊØÀ¸þ¾å¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
²ñ¼Ò³µÍ×
¢£³ô¼°²ñ¼Ò¥»¥ó¥Á¥å¥êー21¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ±àÅÄ ÍÛ°ì
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶èËÌÀÄ»³ £²ー£±£²ー£±£¶ ËÌÀÄ»³µÈÀî¥Ó¥ë £·F
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¡ÚÉÔÆ°»ºÃç²ð¶È¤Î¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥ºËÜÉô¡Û¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥º²ÃÌÁÅ¹¤ÎÊç½¸¡¢²ÃÌÁÅ¹¤Î·Ð±Ä¼Ô¤Ê¤é¤Ó¤Ë±Ä¶È¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ËÂÐ¤¹¤ë¶µ°é¡¦¸¦½¤¡¢³Æ¼ï¾ðÊó¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÄó¶¡¡¢¥Þ¥¹¥á¥Ç¥£¥¢ÊÂ¤Ó¤Ë¥¦¥§¥Ö¤Ë¤è¤ë¶¦Æ±¹¹ð¤Î¼Â»Ü¡¢²ÃÌÁÅ¹¤ª¤è¤Ó²ÃÌÁÅ¹¤Î¸ÜµÒ¤ËÂÐ¤¹¤ë¶âÍ»¡¦ÊÝ¸±¥µー¥Ó¥¹¤Î°¶Àû¡¢¤½¤ÎÂ¾²ÃÌÁÅ¹¤ò¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¤¿¤á¤Î³Æ¼ï¥µー¥Ó¥¹
¢£SB¥Ú¥¤¥á¥ó¥È¥µー¥Ó¥¹³ô¼°²ñ¼Ò
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ·ó CEO¡¡¿ºÍÕ ½ß
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è³¤´ß1ÃúÌÜ7ÈÖ1¹æ¡¡Åìµþ¥Ýー¥È¥·¥Æ¥£ÃÝ¼Ç¥ª¥Õ¥£¥¹¥¿¥ïー
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§·èºÑ¥µー¥Ó¥¹¡¢½¸¶âÂå¹Ô¤ª¤è¤Ó´ë¶È¤Î·×»»»öÌ³Âå¹Ô¡¢¥¢¥¯¥ï¥¤¥¢¥ê¥ó¥°¡Ê¥«ー¥É²ÃÌÁÅ¹¶ÈÌ³¡Ë»ö¶È¡¢¥¤¥·¥å¥¤¥ó¥°¡Ê¥«ー¥ÉÈ¯¹Ô¶ÈÌ³¡Ë»ö¶È
¢£³ô¼°²ñ¼Ò¥¸¥§ー¥·ー¥Óー
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò·ó¼¹¹ÔÌò°÷¼ÒÄ¹¡¡Æó½Å ¹§¹¥
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶èÆîÀÄ»³£µ-£±-£²£² ÀÄ»³¥é¥¤¥º¥¹¥¯¥¨¥¢
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥É¶ÈÌ³¡¢¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥É¶ÈÌ³¤Ë´Ø¤¹¤ë³Æ¼ï¼õÂ÷¶ÈÌ³¡¢Í»»ñ¶ÈÌ³¡¢½¸¶âÂå¹Ô¶ÈÌ³¡¢Á°Ê§¼°»ÙÊ§¼êÃÊ¤ÎÈ¯¹Ô¤Ê¤é¤Ó¤ËÈÎÇä¶È¤ª¤è¤Ó¤½¤ÎÂå¹Ô¶È
¢£¿·ÆüËÜ¿®ÍÑÊÝ¾Ú³ô¼°²ñ¼Ò
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡ÆÁ´Ý ·ò°ì
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔËÏÅÄ¶è¹¾Åì¶¶£²-£±£¹-£·¡¡ÉÙ»Î¥½¥Õ¥È¥Ó¥ë£±£³³¬
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§²ÈÄÂÊÝ¾Ú¶È
▶PDFÈÇ¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¤Ï¤³¤Á¤é(https://prtimes.jp/a/?f=d11361-1094-a37085df284ec5bb2533fe185878b408.pdf)