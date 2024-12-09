¡Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¹ðÃÎ¡ÛWeibo¤Î¥¤¥é¥¹¥È¥ìー¥¿ー½¸·ë¡ªÂ¿ÍÍ¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤òMetal Canvas Art¤ÇÉ½¸½
¡¡¥Ç¥¸¥¿¥ëµ»½Ñ¤È¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¥¢ー¥È¤òÍ»¹ç¤·¡¢¿·¤·¤¤ÂÎ¸³²ÁÃÍ¤òÁÏÂ¤¤¹¤ë¥¢ー¥È¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖGAAAT¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼ÒRaptors¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¡§ÆÁ¶¶Í¤Êå¡Ë¤Ï¡¢2024Ç¯12·î12Æü¡ÊÌÚ¡Ë～12·î18Æü¡Ê¿å¡Ë¤Þ¤Ç¡¢ÅìµÞ¥×¥é¥¶¸¶½É¡Ö¥Ï¥é¥«¥É¡×3³¬¤ÎBABY THE COFFEE BREW CLUB¤Ë¤Æ¡¢WEIBO ARTIST SELECTIONÅ¸¤ò³«ºÅÃ×¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÜÅ¸¼¨¤Ç¤Ï¡¢WEIBO NATIVE ILLUSTRATION ¡Ê½ÐÈÇ¡§æÆ±Ë¼Ò / ´Æ½¤¡§¾â Ì´Ä³¡Ë·ÇºÜºî²È¤è¤êÁª½Ð¤µ¤ì¤¿10Ì¾¤Î¥¤¥é¥¹¥È¥ìー¥¿ー¤ÎºîÉÊ¤ò¡¢GAAAT¤ÎMetal Canvas Art¤Ë¤è¤Ã¤ÆÉ½¸½¤·¤Þ¤¹¡£
°Û¤Ê¤ëÀ¤³¦´Ñ¤«¤éÀ¸¤ß½Ð¤µ¤ì¤¿Â¿ºÌ¤Ê¥¢ー¥ÈºîÉÊ¤ò°ìÅÙ¤Ë³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¸ÄÀË¤«¤Ê¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤¿¤Á¤ÎÉ½¸½¤ò¿·¤¿¤Ê·Á¤ÇÂÎ´¶¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¤¼¤Ò¡¢¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ºîÉÊ¤ÏGAAAT Gallery(https://gallery.gaaat.com/)¤Ë¤ÆÈÎÇäÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
Íè¾ìÍ½Ìó¤Ï¤³¤Á¤é :
https://gaaat.com/lp/WAS/v1
¥¤¥Ù¥ó¥È¾ðÊó
WEIBO ARTIST SELECTION vol.1
³«ºÅÆü
2024Ç¯12·î12Æü¡ÊÌÚ¡Ë～ 2024Ç¯12·î18Æü¡Ê¿å¡Ë
³«ºÅ»þ´Ö
12:00～19:00
³«ºÅ¾ì½ê
ÅìµÞ¥×¥é¥¶¸¶½É¡Ö¥Ï¥é¥«¥É¡×3³¬ BABY THE COFFEE BREW CLUB
Æþ¾ìÎÁ
ÌµÎÁ
¶¦ºÅ
GAAAT¡¢æÆ±Ë¼Ò¡¢¾â Ì´Ä³
¶¨ÎÏ
¢¨Á´Æüº®»¨ËÉ»ß¤Î°Ù¡¢Í½ÌóÍ¥Àè¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë :
https://gaaat.com/lp/WAS/v1
WEIBO NATIVE ILLUSTRATION ¤È¤Ï
Ãæ¹ñ¤Î¥¯¥ê¥¨ー¥¿ー¤Ê¤éÃ¯¤Ç¤â±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤ëWEIBO¡£
³¤³°ºî²È¤ÎÍøÍÑ¤âÁý¤¨Â³¤±¡¢WEIBO¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ë¤è¤ëÈ¯¿®¤òÂ³Ý¤«¤ê¤ËÃæ¹ñ¸ì·÷¤Ç¤ÎÃíÌÜ¡¦¿Íµ¤¤¬¹â¤Þ¤ê¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ë³èÌö¤Î¾ì¤ò³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤ë¥¤¥é¥¹¥È¥ìー¥¿ー¤âÂ¿¤¯¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¤äWEIBO¤ÏÃæ¹ñ¸ì·÷¤Î¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î³èÆ°¤Î½é¤á¤Î°ìÊâ¤È¤Ê¤ë¾ì¤Ç¤¢¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢³¤³°ºî²È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â³èÌö¤Î¾ì¤ò¹¤²¤ë¿·¤¿¤Ê°ì¼ê¤È¤Ê¤ëÂ¸ºß¤Ç¤¹¡£
ËÜ½ñ¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ó¤ÊÍ£°ì¤Ë¤·¤ÆºÇÂç¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤òÉñÂæ¤Ë³èÌö¤¹¤ë¥¤¥é¥¹¥È¥ìー¥¿ーÌó70Ì¾¤ò¸·Áª·ÇºÜ¡£WEIBO¤«¤éÀ¤³¦¤Ø±©¤Ð¤¿¤¯¥¤¥é¥¹¥È¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤ò¡¢ºîÉÊ¤È¤È¤â¤Ë¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
»²²Ã¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
¤Þ¤¿¤è¤·
¥¤¥é¥¹¥È¥ìー¥¿ー¡£
Àþ¤ò½Å¤Í¤¿ÆÈ¼«¤Î¼Á´¶¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢¿ÍÊª¤ÎÉ½¾ð¤Ê¤É¤òÁ¡ºÙ¤ËÉÁ¤½Ð¤¹¡£½ñÀÒ¤ÎÁõ²è¤äÁÞ³¨ ¡¢³¨ËÜ¡¢¹¹ð¡¢¥²ー¥à¥¤¥é¥¹¥È¤Ê¤ÉÉý¹¤¯³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
X ¡¡¡¡¡¡¡¡¡§https://x.com/matayosi
Instagram¡§https://www.instagram.com/matayosi_
weibo¡¡¡¡¡§https://weibo.com/u/7336186989
¿À·Ä
ÆüËÜ¿Í¥¤¥é¥¹¥È¥ìー¥¿ー¡£¼ç¤Ë¥¤¥é¥¹¥ÈÀ©ºî¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î»Å»ö¤ò¾µ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÆüËÜ¤Çµ»Ë¡½ñ¤Î¼¹É®¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¹ÖºÂ¤Î¹Ö»Õ¤òÌ³¤á¤¿¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
X¡¡¡¡¡¡¡¡¡§https://x.com/jinkei_bunny
Instagram¡§https://www.instagram.com/jinkei_bunny
weibo¡¡¡¡¡§https://weibo.com/u/7801549736
Helen Jee
¥¢¥á¥ê¥«¥Ë¥åー¥¸¥ãー¥¸ー½£ºß½»¤Î¥Õ¥êー¥é¥ó¥¹¥¤¥é¥¹¥È¥ìー¥¿ー¡£¥Ë¥åー¥èー¥¯¤Î¥¹¥¯ー¥ë¡¦¥ª¥Ö¡¦¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡¦¥¢ー¥ÄÂ´¡£¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯Åª¤ÊÁõ¾þ¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬ÆÀ°Õ¤Ç¡¢¥í¥Þ¥ó¥Á¥Ã¥¯¤Ê¤ª¤È¤®ÏÃ¤Î¤è¤¦¤Ê¥é¥Ö¥¹¥Èー¥êー¤òºî¤ë¤³¤È¤ò¹¥¤à¡£¼ñÌ£¤Ï¹¥¤¤ÊºîÉÊ¤Î¥Õ¥¡¥ó¥¢ー¥È¤òÉÁ¤¯¤³¤È¡£2024Ç¯ ¡¢½é ¤Î ³¨ ËÜ¡Ø Saleh the Guard¡Ù¤¬ ¹á ¹Á ¤Ë ¤Æ½ÐÈÇ¡£
X¡¡¡¡¡¡¡¡¡§https://x.com/helenjeeeee
Instagram¡§https://www.instagram.com/helenjeeeee
weibo¡¡¡¡¡§https://weibo.com/u/1626844487
sheya
¥Ë¥åー¥èー¥¯ºß½»¤Î¥¤¥é¥¹¥È¥ìー¥¿ー¡£Ãæ¹ñ¤ÎÀ¶²ÚÂç³Ø¥Ç¥¶¥¤¥ó³Ø²ÊÂ´¡¢¸½ºß¥¹¥¯ー¥ë¡¦¥ª¥Ö¡¦¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡¦¥¢ー¥ÄÂç³Ø±¡¤Î¥¤¥é¥¹¥È¥ìー¥·¥ç¥óÀì¹¶¤ËºßÀÒ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½À¤é¤«¤Ê¿§ºÌ¤ÈÎ®ÀþÅª¤Ê¥é¥¤¥ó¤¬ºîÉÊ¤ÎÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
X¡¡¡¡¡¡¡¡¡§https://x.com/dingkuang1
Instagram¡§https://www.instagram.com/sheya_tin
weibo¡¡¡¡¡§https://weibo.com/sheyatin
Kipperinair
»ä¤¬Êë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë³¹¤ÏÆÞ¤ê¤ÎÆü¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¿Í¡¹¤Ï¾ðÇ®¤¬°î¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢³°¸þÅª¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é»ä¤ÎÁÏºî¤Ë¤â°Å¤¤¿§¤ä½Å¤á¤ÎÇØ·Ê¤ò¹¥¤à¡¢Æø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë´¶¤¬¤¢¤ê¤Ä¤Ä¤â¡¢ÈóÆü¾ïÅª¤ÊÅÔ»Ô¤Î¸÷·Ê¤ÎÂÐÈæ¤Ç¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ÎÌ¿¤Î³èÎÏ¤È¥Ñー¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£ー¤òÉ½¸½¤¹¤ë¡£
X¡¡¡¡¡¡¡¡¡§https://x.com/Joe_tired
Instagram¡§https://www.instagram.com/Kipper_inair
weibo¡¡¡¡¡§https://weibo.com/u/5744443678
Toi
2019Ç¯¤«¤éÍÍ¡¹¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÌÏº÷¤·¡¢¸½ºß¤Ï¡ÖFancyToi¡×¥·¥êー¥º¤ÎÁÏºî¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºîÉÊ¤ÎÃæ¤Î¼«Í³¤Î¶õµ¤¡¢»þ´Ö¤Î¸ü¤ß¡¢¶õ´Ö¤Î±ýÉü¤òÃµ¤ë¤³¤È¤¬¹¥¤¤Ç¤¹¡£¥Õ¥ìー¥à¤È¥Õ¥ìー¥à¤Î·ä´Ö¤ËÌµ¸Â¤Î²ÄÇ½À¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢¿Ô¤¤Ê¤¤»þ¶õ¤¬Ê¿ÌÌ¤Ë¼ýÂ«¤·¤Þ¤¹¡£
Instagram¡§https://www.instagram.com/fancy_toi
weibo¡¡¡¡¡§https://www.weibo.com/u/2783457307
A Dirty Monkey
1997Ç¯À¸¤Þ¤ì¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡£À¾°ÂÈþ½Ñ³Ø±¡¼Â¸³¥¢ー¥ÈÀì¹¶Â´¡£Ãæ¹ñÀ¾°Âºß½»¤Ç¡¢Ãæ¹ñÁ´¹ñ8¤Ä¤Î¥á¥¤¥óÅÔ»Ô¤Ë¤Æ30Å¹ÊÞ°Ê¾å¤Ë¥°¥Ã¥ºÈÎÇä¤ä¸ÄÅ¸¤òÅ¸³«¡£
¥ä¥ó¥Á¥ã¤Ç¤«¤ï¤¤¤¤¾®Æ°Êª¤¿¤Á¤ÎÆÈÆÃ¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¤¢¤ë¡£
Instagram¡§https://www.instagram.com/Dirtymonkey1997
weibo¡¡¡¡¡§https://weibo.com/u/5487739582
Xiaoheini¡Ê¾®¹õÅ¥¡Ë
¥·¥ã¥ª¥Ø¥¤¥Ë¡Ê¾®¤µ¤Ê¹õ¤¤Å¥¡Ë¤Ï¡¢ÌÜ¤òÊÄ¤¸¤¿¤È¤¤Ë´¶¤¸¤ë¿´¤Î±üÄì¤Î¾õÂÖ¤ÎÉ½¤ì¡£·Á¤¬¤Ê¤¯¡¢Å¥¤Î¤è¤¦¤Ë¼«Í³ÊÑ²½¤·¤Þ¤¹¡£¤¢¤Ê¤¿¤ÎÂå ¤ï¤ê¤ËÀ¤³¦¤È¿¨¤ì¡¢·Ð¸³¤·¡¢µÙ¤à ¡£ÆâÂ¦¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¡¢±§Ãè¤Î¶ù¡¹¤Þ¤Ç¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯ ¡£ºî¼Ô¤Ç¤¢¤ëÑÃâ«Å·¡Ê¥¸¡¦¥Ï¥ª¥Æ¥ó¡Ë¤Ï¡¢Ãæ¹ñÈþ½Ñ³Ø±¡Â´¡£
X¡¡¡¡¡¡¡¡¡§https://x.com/xiaoheiniart
Instagram¡§https://www.instagram.com/xiaoheiniart
weibo¡¡¡¡¡§https://weibo.com/u/5242953709
lemontea
ÆüËÜ¤ÈÃæ¹ñ¤Ç³èÆ°Ãæ¤Î¥¤¥é¥¹¥È¥ìー¥¿ー¡£¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¥á¥¤¥ó¤ËÉý¹¤¯³èÆ°¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥¤¥é¥¹¥È¹Ö»Õ¤âÌ³¤á¤ë¡£¥Î¥¹¥¿¥ë¥¸¥Ã¥¯¤Ç¥À¥¹¥Æ¥£ー¤Ê¸üÅÉ¤ê¤È¡¢¥ì¥È¥í¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Î¥¢¥Ë¥áÅÉ¤ê¤ÎÆóÄÌ¤ê¤ò»È¤¤Ê¬¤±¡¢ºîÉÊ¤òÀ©ºî¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÃÈ¤«¤Ê¸÷¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¥é¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¤È¡¢²º¤ä¤«¤Ê¿§¸¯¤¤¤¬ÆÃÄ§¡£
X¡¡¡¡¡¡¡¡¡§https://x.com/lemontea_star
Instagram¡§https://www.instagram.com/lemontea_star
weibo¡¡¡¡¡§https://weibo.com/u/2511739244
ÉâÍ·
ÉâÍ·/fyuu¡£¥³ー¥Òー¤¬Ìµ¤¯¤Ê¤ë¤È¸µµ¤¤âÌµ¤¯¤Ê¤ë¡¢»Å»ö¤Î¥¥ì¤Ï°û¤ßÊª¼¡Âè¤Î¥¤¥ó¥É¥¢ÇÉ¡£¸½ºß¤ÏÆÈÎ©¥²ー¥à¡ÖPANORAMA¡×¤ÎÀ©ºî¤Ë´Ø¤ï¤ê¡¢Èþ½Ñ¤È¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÃ´Åö¡£
X¡¡¡¡¡§https://x.com/prototype8823
weibo¡§https://weibo.com/u/1907376112
2.5¼¡¸µ¥¢ー¥È¡ÖMetal Canvas Art¡×¤È¤Ï¡©
- ¥á¥¿¥ëÀ½¤Î¥¥ã¥ó¥Ð¥¹¤Ë¤è¤ê¡¢È¾±Êµ×Åª¤Ë²ÁÃÍ¤òÊÝÂ¸
¥á¥¿¥ëÈÄ¤ò¥¥ã¥ó¥Ð¥¹¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¥Õ¥êー¤Ç¤âÈ¾±Êµ×Åª¤ËÈþ¤·¤µ¤¬°Ý»ý¤µ¤ì¤ë
- 2.5¼¡¸µ¤Ç¤ÎÎ©ÂÎÉ½¸½¤Ë¤è¤ê¡¢Í£°ìÌµÆó¤Î²ÁÃÍ¤ò¼Â¸½
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î2D ¥Çー¥¿¤ò¡Ö32ÁØ¡×¤ËÊ¬³ä¤·¡¢2.5D ¥¢ー¥ÈÍÑ¤ËÀß·×¤¹¤ëµ»½Ñ
- ÊªÍýÅª¤Ê¥¢ー¥È¤Ë»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤³ÈÄ¥¤µ¤ì¤¿¥Ç¥¸¥¿¥ëÂÎ¸³¤ÎÄó¶¡(NFC/AR/VR¤È¤ÎÍ»¹ç)
³Û±ï¤ËÅ½ÉÕ¤µ¤ì¤¿NFC¥Á¥Ã¥×¤«¤é¹ØÆþ¼Ô¸þ¤±¤Î¸ÂÄêÅª¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÄó¶¡¡¢¸ÜµÒ¤ËËþÂÅÙ¤ò¸þ¾å
¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¡§https://gaaat.com/product
GAAAT¤È¤Ï¡©
¡¡GAAAT¤Ï¡¢2¼¡¸µ¤Ç¤¢¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¤È¡¢3¼¡¸µ¤Ç¤¢¤ë¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤ò²£ÃÇ¤¹¤ë¥¢ー¥È¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£¸Þ´¶¤òÄÌ¤·¤Æ¥¢ー¥ÈÂÎ¸³¤ò³ÈÄ¥¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½ºß¡¢¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È»Ù±ç¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£±¿±Ä¤ä¡¢Web3ÎÎ°è¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ë²Ã¤¨¡¢¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë¤ä¥É¥Ð¥¤¤Û¤«¡¢À¤³¦³ÆÃÏ¤ÇÅ¸Í÷²ñ¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÆÈ¼«¤Îµ»½Ñ¤ÈÁÏÂ¤ÎÏ¤ò·ë½¸¤·¡¢¥¢ー¥È¤Î¿·¤¿¤Ê²ÄÇ½À¤òÀÚ¤êÂó¤¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
WEB¡¡¡¡¡§https://gaaat.com/
X¡¡¡¡¡¡¡¡¡§https://x.com/gaaat_art/
Instagram¡§https://www.instagram.com/gaaat_art/
TikTok¡¡¡¡¡§https://www.tiktok.com/@gaaat_art
GAAAT Gallery¡ÊEC¡Ë¡§https://gallery.gaaat.com/
Raptors´ë¶È¾ðÊó
´ë¶ÈÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒRaptors
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥¢ー¥ÈÀ©ºî¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È´ë²è¡¦±¿±Ä
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¼Ç£´ÃúÌÜ£·ÈÖ£¶¹æ¡¡¼Ç¥Ó¥ë¥Ç¥£¥ó¥°£·£°£´
HP¡§https://raptors.co.jp/
ÊóÆ»´Ø·¸¤ÎÊý¤«¤é¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
¹ÊóÃ´Åö ¾¾ËÜ¡¡TEL¡§070-8446-0569¡¡MAIL¡§contact@raptors.co.jp
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¥Õ¥©ー¥à¡¡https://gaaat.com/contact