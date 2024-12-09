ÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤â°¦ÍÑ¡¢¤¢¤Î¥Þ¥Ã¥È¥ì¥¹¤ÎºÇ¿·¸¦µæ·ë²Ì¿çÌ²¤ò²þÁ±¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¡È¹¬¤»¥Û¥ë¥â¥ó¡É¤¬Áý²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯¸«¡ª

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¢¨1 M Kayaba et al.¡§Sleep Medicine Research.,10(2),75¡Ê2019¡Ë.
¢¨2 W Takabe et al.¡§Glycative Stress Research.,3(3),110¡Ê2016¡Ë.
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¢¨4 M Ogura et al.¡§Glycative Stress Research 10(1),43¡Ê2023¡Ë
¢¨5 M Ando et al.¡§Glycative Stress Research.,7(1),75¡Ê2020¡Ë.
¢¨6 H Kyle et al.¡§Glycative Stress Research.,8(2),73¡Ê2021¡Ë.
¢¨7 ¥ª¥¥·¥È¥·¥ó¤È¿´¿È¤Î·ò¹¯/¥é¥¤¥Õ¥µ¥¤¥¯¥ë¤«¤é¥Ò¥åー¥Þ¥ó¤ò¹Í¤¨¤ë : ¥Û¥ë¥â¥ó¤È¿À·Ð²Ê³Ø¤ÎÎ©¾ì¤«¤é(Âè27²ó³Ø½Ñ½¸²ñ2018.09) ¶µ°é¹Ö±é2¡Êhttps://www.jstage.jst.go.jp/article/jhas/15/1/15_48/_pdf¡Ë
¢¨8 H·ò¹¯´ÉÍý¸¡Äê¡¡¡Ê¸å±ç¡§Ê¸Éô²Ê³Ø¾Ê¡Ë¡¡¡Êhttps://kentei.healthcare/column/2201/¡Ë
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https://www.nishikawa1566.com/company/laboratory/kenkyu/09/
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