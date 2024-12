¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¸þ¤±¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤ÇµÞÀ®Ä¹Ãæ¤ÎEVeM¤¬VENTURE FOR JAPAN¤Î»ö¶È¥Ñー¥È¥Êー¤Ë»²²è¡ª

一般社団法人VENTURE FOR JAPAN

この度、一般社団法人VENTURE FOR JAPAN(代表理事:小松 洋介)の事業パートナーとして、株式会社EVeM様(代表:長村 禎庸 氏)にご参画いただく運びになりました。

このEVeM様のご参画により、VENTURE FOR JAPANが提供する『起業家志望または成長意欲の高い新卒・第二新卒の若者が、地方成長企業の経営者直下の事業責任者として就職をする人材紹介サービス』を通じて事業責任者に挑戦する新卒・第二新卒の若者と地方企業の成長スピードを加速させて参ります。

■株式会社EVeM様と一般社団法人VENTURE FOR JAPANの連携内容

これまで、VENTURE FOR JAPAN(以下VFJ)では、ビジョンに共感してくださる起業家・経営者や企業、地方自治体、地方経済団体、大学等、様々な方々にアドバイザー・サポーター、事業パートナー等としてご参画いただき、事業拡大に取り組んできました。

※ この度、事業パートナーにご参画いただく株式会社EVeM代表の長村様には2022年より個人としてサポーターにご参画頂いておりました。

VFJアドバイザー・サポーター・事業パートナー一覧

https://ventureforjapan.or.jp/supporters(https://ventureforjapan.or.jp/supporters/)

株式会社EVeM様には事業パートナーとして、

1.VFJに挑戦する若者向けの研修(自己理解を深める研修等)、

2.VFJで若者を受け入れる地方企業向けの研修(マネジメント研修等)

をご提供いただきます。こちらの研修を通して、これまで以上にVFJに挑戦する若者と地方企業の成長を加速させて、VFJのパーパスである『日本の復興』の実現により近づけていきたいと考えています。

■事業パートナーへのご参画に寄せて

【一般社団法人VENTURE FOR JAPAN 代表理事 小松洋介より】

この度、株式会社EVeM様と事業パートナーとして連携をさせていただけることを心よりありがたく思います。代表である長村さんとは約5年前に知り合いました。その際にVENTURE FOR JAPANのお話をさせて頂きましたら、私たちが目指す世界にすごく共感してくださり、実際に岩手、宮城、福島までVENTURE FOR JAPANに参加する若者に会いに来てくださいました。その後、VFJのイベントや研修等に長村さんにご登壇をいただいておりましたが、今回の連携によりEVeM様の持つコンテンツを通して若者や経営者のサポートもいただけることになりました。EVeM様のサポートを力に変えて、VENTURE FOR JAPANが目指す世界の実現へ向けて、より加速して参りたいと思います。

【株式会社EVeM様 代表取締役 長村 禎庸様より】

VFJを活用して地域の企業で経営直下の業務を行う若手の方々を見て、その能力や気骨にとても驚いたことを覚えています。地域の企業で、経営者と直接、大きなプロジェクトを進めるというのはとても難しいことです。そのような難しいプロジェクトに向き合う中で人はここまで成長するのかと感銘を受けました。VFJは社会を変える未来の起業家を生む素晴らしい取り組みだと感じ、事業パートナーに参画させていただきました。EVeMの持つコンテンツやノウハウを活用し、VFJの更なる発展に寄与していきたいと思います。

■一般社団法人 VENTURE FOR JAPAN 法人概要

住所:〒980-0821 仙台市青葉区春日町9番15 404号

代表理事:小松洋介

設立:2022年11月8日

事業内容:

1. 日本企業の成長支援事業

2. 人材紹介事業(有料職業紹介事業 許可番号04-ユ-300325)

3. 教育研修事業

■株式会社EVeM 会社概要

住所:〒160-0023 東京都新宿区西新宿3-7-30 フロンティアグラン西新宿 10階1003

代表者:長村 禎庸

設立:2020年8月

事業内容:マネージャーイネーブルメント事業

URL:https://www.evem-management.com

■VENTURE FOR JAPAN概要

『起業家志望または成長意欲が高い新卒・第二新卒の若者が地方成長企業の経営者直下の事業責任者として2年間の期間限定就職をする』という働き方を通して、2年間で若者はどんなフィールドでも活躍できる『起業力※』を身につけ、地方企業は意欲ある若手経営人材を取り入れることで事業成長や組織変革を実現するという、若者と地方企業の両者が成長する人材紹介サービス。

本プログラムは、アメリカにて行われている、起業家志望の若者がローカル・スタートアップの経営ポストとして2年間就職するプログラム「VENTURE FOR AMERICA」に倣い設計しています。2019年東北地方より事業をスタートし、2022年以降は参画企業も東北を超えて日本全国に広がり、これまで45名の若者が本プログラムに参加しています。

※起業力・・・起業できるほどの経験とスキルの総称

■25卒・26卒・第二新卒で進路・キャリアを考える皆さんへイベントも実施中

プログラムの説明会だけでなく、個別キャリア相談会を実施しています。専任の担当者が一人ひとりに寄り添い、ご対応させていただきます。問い合わせ先より、お気軽にご連絡ください。

https://ventureforjapan.or.jp/contact

■VENTURE FOR JAPAN参考情報

コーポレートサイト:https://ventureforjapan.or.jp/corp/

サービスサイト:https://ventureforjapan.or.jp/

公式note:https://note.com/ventureforjapan

公式Instagram:https://www.instagram.com/venture4japan/

公式LINE:https://lin.ee/OYLe3OA

公式Twitter:https://twitter.com/VentureFor

公式Facebook:https://www.facebook.com/VENTURE-FOR-JAPAN-501174560264857/